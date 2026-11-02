 Dustin Hoffman, pălmuit de 27 de ori în timpul filmărilor! Ce s-a întâmplat pe platourile celebrului „The Graduate”
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VideoDustin Hoffman, pălmuit de 27 de ori în timpul filmărilor! Ce s-a întâmplat pe platourile celebrului „The Graduate”

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Dustin Hoffman, actorul care a devenit celebru la nivel mondial datorită rolului lui Benjamin Braddock din filmul „The Graduate”, a vorbit deschis despre experiența dificilă pe care a avut-o în timpul filmărilor producției regizate de Mike Nichols.

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Foto: The Criterion Collection

„Eram complet nepotrivit pentru acest personaj”

Într-un eseu publicat recent în revista The New Yorker, actorul a descris realizarea filmului din 1967 drept „o experiență îngrozitoare”, deși recunoaște că această producție i-a schimbat complet viața și cariera.

„M-am simțit imediat inconfortabil, nevrednic. Eram acolo, interpretând rolul principal într-un film regizat de Mike Nichols, care era regizorul momentului, dar simțeam că nu am niciun drept să fiu acolo”, a scris Hoffman, potrivit Variety.

Actorul a mărturisit că a trăit permanent cu teama că va fi concediat de pe platourile de filmare. Potrivit acestuia, insecuritățile sale au fost amplificate încă din momentul în care a aflat că este luat în considerare pentru rolul principal.

Hoffman a explicat că nu și-a dorit inițial să participe la audiții deoarece considera că nu se potrivește deloc profilului personajului Benjamin Braddock.

„Citiserăm romanul lui Charles Webb pe care Mike îl adapta și era evident că eram complet nepotrivit pentru Benjamin. Era un sportiv de performanță, un elev eminent, liderul echipei de dezbateri. Era imaginea tânărului american privilegiat. Nu avea niciun sens să distribui pe cineva care arată la fel de etnic precum mine în rolul simbolului suprem al elitei americane”, a scris actorul.

În cele din urmă, la insistențele agentului său, Hoffman a dat probă pentru rol și a fost ales.

Dustin Hoffman: „Simțeam că sunt pe punctul de a fi concediat”

Actorul spune că atmosfera de pe platoul de filmare a fost foarte diferită de cea din timpul repetițiilor. Dacă înainte de începerea filmărilor Mike Nichols era cald și încurajator, în timpul producției comportamentul regizorului s-ar fi schimbat radical.

„Era frecvent morocănos. A fost ceva șocant și destabilizator pentru mine. Aveam impresia constant că sunt pe punctul de a fi concediat”, a povestit Hoffman.

Mai mult, actorul susține că regizorul manifesta o severitate aparte față de el.

Una dintre cele mai neplăcute amintiri ale sale este legată de o secvență în care personajul interpretat de Katharine Ross trebuia să îi tragă o palmă.

Potrivit actorului, Mike Nichols a cerut nu mai puțin de 27 de duble și a insistat ca loviturile să fie din ce în ce mai puternice.

„Katharine era îngrijorată că mă va răni, iar eu îi spuneam: «Sunt bine. Doar să nu mă lovești peste ureche». Din păcate, a ratat de câteva ori. Eram amețit la sfârșitul zilei”, a scris Hoffman.

A ajuns să își perforeze timpanul

Problemele nu s-au oprit aici. A doua zi după filmarea scenei respective, Hoffman a trebuit să participe la o secvență subacvatică, petrecând perioade lungi de timp sub apă, într-un costum de scafandru.

„Când am ieșit la suprafață după câteva duble, sângele îmi curgea din ureche. Între toate palmele primite cu o zi înainte și presiunea apei de pe fundul piscinei, mi-am perforat timpanul”, a povestit actorul.

„The Graduate”, filmul care a devenit un clasic al cinematografiei

Lansat pe 22 decembrie 1967, „The Graduate” urmărește povestea unui tânăr absolvent dezorientat care începe o relație cu o femeie mai în vârstă, interpretată de Anne Bancroft, pentru ca ulterior să se îndrăgostească de fiica acesteia, rol jucat de Katharine Ross.

Filmul a fost un succes uriaș, primind șapte nominalizări la Premiile Oscar. Mike Nichols a câștigat statueta pentru cel mai bun regizor, iar producția a rămas una dintre cele mai apreciate din istoria cinematografiei americane.

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