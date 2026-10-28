Un robot de livrări a provocat un accident în Estonia și a plecat mai departe. Nouă persoane au fost rănite: „A fugit”

Un incident neobișnuit a avut loc în capitala Estoniei, unde un robot curier a ajuns în mijlocul unui accident cu un autobuz, după ce ar fi ignorat culoarea roșie a semaforului. În urma manevrei bruște a șoferului, nouă pasageri au fost răniți, iar robotul și-a continuat drumul după impact, fără să se oprească.

Un robot curier din Estonia a provocat un accident cu un autobuz şi a fugit de la locul faptei Foto: Pexels

Un robot folosit pentru livrări a provocat un accident rutier, luni, 26 octombrie, în Tallinn, capitala Estoniei, după ce a trecut pe roșu și a intrat în intersecție. Șoferul unui autobuz a fost nevoit să vireze brusc, iar mai mulți pasageri care se aflau în picioare au căzut în urma frânării. Nouă persoane au fost rănite.

Potrivit imaginilor publicate de compania Tallinn Transport (TLT) pe rețelele de socializare, autobuzul s-a ciocnit cu robotul, însă acesta și-a continuat deplasarea după impact.

Ce spun reprezentanții companiei: „Pur și simplu a plecat”

Andrei Novikov, membru în consiliul de administrație al TLT, a descris incidentul într-o declarație pentru presa locală.

„Robotul a fugit, dacă se poate spune așa. Pur și simplu a plecat după coliziune”, a afirmat acesta.

Reprezentanții Starship Technologies, compania care produce roboții de livrare, au anunțat că au contactat poliția și au început o anchetă internă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

„Este foarte regretabil că s-a produs un astfel de accident”, a declarat Pepe Aaviksoo, subliniind că siguranța reprezintă cea mai importantă prioritate a companiei.

Cum funcționează roboții de livrare din Estonia

Roboții produși de Starship Technologies pot transporta încărcături de până la 15 kilograme, pe distanțe de maximum cinci kilometri. În Estonia, aceștia circulă autonom pe străzi și sunt folosiți pentru livrarea cumpărăturilor, alimentelor și coletelor.

Fiecare robot este echipat cu mai multe camere, care permit monitorizarea mediului înconjurător în timpul deplasării. Înainte de accidentul produs luni, cel mai recent incident între un robot de livrare și un autobuz avusese loc în aprilie 2020.