 Bianca Iotu nu se grăbește să facă un copil. Ce le-a transmis celor care o presează
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Bianca Iotu nu se grăbește să facă un copil. Ce le-a transmis celor care o presează

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Bianca Iotu, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai discutate subiecte din viața sa personală: maternitatea. Fosta concurentă spune că, în ciuda presiunilor și a întrebărilor primite frecvent din partea celor din jur, nu își dorește copii în această etapă a vieții.

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Foto: instagram

Experiențele din familie au influențat-o

Ajunsă la 36 de ani, Bianca mărturisește că nu se vede mamă în prezent și că, din punct de vedere emoțional, simte că se află într-o perioadă mult mai apropiată de vârsta de 26-27 de ani.

„Cum să mai explic la lume că nu vreau copil acum? Eu cel puțin mă văd ca o puștoaică, mă văd ca la 26-27 de ani. Poate pentru că nu am experimentat asta, pentru că am avut grijă de frate-miu și trăiesc adolescența aia. Dar eu nu mă văd”, a declarat Bianca Iotu în podcastul „Face to Face”.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” spune că perspectiva sa asupra maternității este influențată și de exemplele din propria familie. Bianca a amintit că atât mama, cât și bunica sa au devenit mame la vârste mai înaintate.

„În Spania și Anglia, oamenii intră în relații serioase sau fac copii după 40 de ani. Bunica mea a făcut-o pe mătușa mea la 47, mama pe frate-miu la 37. Am timp, lăsați-mă în pace, că sunt ok”, a spus aceasta.

Totodată, vedeta consideră că responsabilitățile pe care le-a avut în adolescență, când s-a ocupat de fratele său mai mic, au făcut-o să privească diferit această etapă a vieții și să nu simtă presiunea de a deveni mamă cât mai curând.

A discutat despre acest subiect și cu Remi Dobre

Bianca Iotu a precizat că este conștientă de faptul că, odată cu înaintarea în vârstă, o eventuală sarcină poate deveni mai dificilă, însă spune că și-a asumat această realitate.

Ea a dezvăluit că a purtat discuții și cu fostul său partener, Remi Dobre, despre dorința de a amâna momentul în care va avea copii. Totuși, crede că acesta nu a înțeles pe deplin poziția sa.

„Eu știu că după 40 devine treaba serioasă. Eu am încercat să îi explic lui Remi, dar el poate s-a gândit că eu mint ca să-i fac pe plac și să fim împreună și s-a ajuns unde s-a ajuns, la Insula iubirii”, a declarat Bianca Iotu.

În prezent, fosta concurentă susține că nu resimte presiunea de a întemeia o familie și că preferă să își trăiască viața în propriul ritm, fără să se conformeze așteptărilor venite din exterior.

Cum a aflat Bianca că a fost înșelată de Remi

Potrivit Biancăi, suspiciunile au apărut după ce a observat că Remi purta conversații frecvente cu o anumită femeie. Curiozitatea a determinat-o să îi verifice telefonul în timp ce acesta dormea, iar ceea ce a găsit i-a confirmat bănuielile.

Concurenta a povestit că a descoperit mesaje private pe Instagram care conțineau fotografii și discuții despre întâlniri. Cu toate acestea, confruntarea nu a avut loc într-un mod obișnuit.

„Am umblat în telefonul lui, când dormea. Am văzut mesaje pe Instagram cu mai multe persoane, dar cu asta a insistat. Cu pozele și cu întâlniri. Și l-am trezit. El, săracul, bulversat... Noi aveam dinamica asta. Ne luam la mișto, într-un fel. Conversațiile începeau ca o glumă, pentru că nu aveai cum să vorbești serios cu el”, a declarat Bianca Iotu în cadrul podcastului Face to Face.

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