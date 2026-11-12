Accident grav în Timiș! Un autobuz cu 29 de persoane s-a răsturnat într-un șanț. Opt pasageri au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs joi dimineață, 12 noiembrie, în localitatea Hodoni, din județul Timiș. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un șanț. Opt pasageri, șase femei și doi bărbați, au fost răniți și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Accident grav în Timiș! Un autobuz cu 29 de persoane s-a răsturnat într-un șanț. Foto: ISU TIMIȘ

Alerta a fost dată în jurul orei 05:40, când echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au fost solicitate să intervină pentru gestionarea accidentului și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în autobuz.

La sosirea salvatorilor, aceștia au constatat că vehiculul, în care călătoreau 29 de persoane, era răsturnat în afara părții carosabile.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat forțe importante de intervenție. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, dar și trei ambulanțe SMURD.

Opt persoane au fost rănite și transportate la spital

În urma accidentului, mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Victimele au fost evaluate de echipajele sosite la fața locului, iar ulterior opt persoane – șase femei și doi bărbați – au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit primelor informații comunicate de ISU Timiș, persoanele rănite erau conștiente și cooperante în momentul evaluării medicale.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au oferit detalii despre intervenție:

„La sosirea echipajelor la locul intervenției s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane. Acesta s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului, șapte persoane necesită îngrijiri medicale. Acestea sunt consultate la fața locului de către echipajele medicale. Toate victimele sunt conștiente și cooperante”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Bilanțul a fost actualizat ulterior la opt persoane rănite, toate fiind transportate la spital.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

Operațiunea de salvare a presupus mobilizarea mai multor echipaje de pompieri și paramedici, având în vedere numărul mare de persoane aflate în autobuz în momentul producerii accidentului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care autobuzul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în șanț, în localitatea Hodoni, județul Timiș.