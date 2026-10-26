 Ispita Andrușca îi ia apărarea lui Ionuț Mocăniță după acuzațiile de falsitate din cadrul emisiunii. Ce a transmis: „Chiar îl plac”
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FotoIspita Andrușca îi ia apărarea lui Ionuț Mocăniță după acuzațiile de falsitate din cadrul emisiunii. Ce a transmis: „Chiar îl plac”

#Insula iubirii
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Relația dintre Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca pare să devină tot mai apropiată în cadrul emisiunii Insula Iubirii. După ce concurentul a fost criticat de alte ispite feminine, care l-au acuzat că este fals și că s-ar fi victimizat în urma accidentării la mână suferite în timpul unui date, Andrușca a intervenit public în apărarea lui.

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Foto: instagram

Mesajul ispitei

Deși la începutul experienței declara că nu l-ar alege niciodată pe Ionuț Mocăniță pentru un date, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Cei doi au petrecut din ce în ce mai mult timp împreună, iar apropierea dintre ei a devenit vizibilă atât în vila băieților, cât și în timpul activităților din emisiune.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, ispita a mărturisit că îl apreciază pe Ionuț Mocăniță și consideră că mulți telespectatori și participanți și-au format o impresie greșită despre el.

„Da, chiar îl plac pe Mocăniță! Și cred că imaginea pe care mulți și-au format-o despre el este influențată mai degrabă de persoana alături de care a ales să vină pe insulă decât de omul care este el cu adevărat. Dar mai avem jumătate de emisiune, așa că eu zic să nu ne grăbim cu concluziile”, a transmis Andrușca.

Declarația vine după ce Ionuț a fost acuzat că ar fi exagerat gravitatea accidentării la mână și că ar încerca să atragă simpatia celor din jur.

Andrușca a dezvăluit și momentul în care relația dintre ea și concurent a început să se schimbe. Potrivit acesteia, totul a pornit la petrecerea Neon Party, unde au început să petreacă mai mult timp împreună.

„La Neon Party, începusem să dansăm împreună, ieșeam în același timp afară, ne căutam cu privirea. Da, cam de acolo începuse povestea”, a povestit ispita.

Andrușca l-a însoțit pe Ionuț Mocăniță la spital

După incidentul în urma căruia Ionuț Mocăniță s-a lovit la mână în timpul unui date, Andrușca s-a oferit să îl însoțească la spital. Deși concurentul a refuzat inițial propunerea, ulterior s-a răzgândit și a întrebat-o dacă mai este dispusă să meargă cu el.

Ispita i-a fost alături în acele momente și chiar l-a tachinat după incident, gest care a alimentat și mai mult speculațiile privind apropierea dintre cei doi.

Între timp, în vila fetelor, Claudia Ion, partenera lui Ionuț Mocăniță, petrece tot mai mult timp în compania ispitei Eduard Vlădescu, semn că ambele relații din cuplu traversează transformări importante pe parcursul emisiunii.

Propunerea pe care Radu Vâlcan i-a făcut-o Claudiei Ion la Insula Iubirii

Pusă față în față cu semnele de întrebare care îi umbresc povestea de dragoste, Claudia Ion a primit o propunere complet neașteptată din partea lui Radu Vâlcan: șansa de a-și supune partenerul, pe Ionuț Mocăniță, unui test poligraf autorizat.

Discuția a pornit de la episodul tulbure din trecutul relației lor, în care Ionuț s-a văzut cu o cunoștință comună, motivul oficial invocat fiind doar ștergerea unor conversații compromițătoare.

Întrebată direct de prezentator dacă este sigură că deține întregul adevăr, Claudia a recunoscut cu sinceritate că îndoielile nu au părăsit-o niciodată pe deplin, deși a ales să creadă varianta oferită de iubit.

Dorința de a lămuri aceste suspiciuni a fost, de altfel, principalul argument pentru care cei doi au acceptat testul din Thailanda. Sesizând zbuciumul concurentei, Radu Vâlcan i-a întins o armă cu două tăișuri: posibilitatea de a formula o întrebare decisivă la care Ionuț să răspundă conectat la aparatul poligraf, în fața unui specialist autorizat.

Deși mecanismul oferit de prezentator putea risipi orice urmă de neîncredere sau, dimpotrivă, putea arunca în aer definitiv relația, povara alegerii a copleșit-o pe concurentă. 

 „Un adevăr care doare sau o minciună împachetată frumos pentru că nu doare atât de tare”, a mărturisit Claudia în cadrul emisiunii Insula Iubirii.

După clipe lungi de reflecție, tânăra a refuzat să facă pasul dictat de gelozie sau nesiguranță. În final, Claudia a lăsat decizia în mâinile lui Ionuț, subliniind ferm că nu își dorește să îl oblige să treacă printr-o astfel de situație doar pentru a-i satisface ei curiozitatea.

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