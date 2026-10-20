Un preot din Vaslui, acuzat că ar fi abuzat minore la centrul social înființat chiar de el. Comunitatea este în stare de șoc

Comunitatea din Parpanița, județul Vaslui, este în stare de șoc după ce parohul localității, cunoscut drept „îngerul copiilor sărmani”, a fost arestat preventiv sub acuzația gravă de viol.

Preot din Vaslui, încătușat pentru viol Foto: arhivă

Bărbatul este bănuit că a transformat chiar centrul social pe care îl ridicase pentru ajutorarea copiilor vulnerabili într-un loc al abuzurilor sexuale repetate.

Tort de ziua lui la biserică, urmat de cătușe și mandate de arestare

Finalul săptămânii trecute nu prevestea cutremurul din comunitate. Enoriașii s-au strâns la biserică să-i ureze „La mulți ani” și i-au adus un tort cadou, însă preotul le-a transmis că trece printr-o perioadă dificilă și a anunțat că va pleca în concediu, menționând o posibilă deplasare în Germania. La scurt timp după aceea, pe numele său a fost emis mandatul de arestare.

„A zis că de pe 18 intră în concediu şi o să vină altcineva să-l înlocuiască. Într-adevăr pe 18, duminică a fost alt preot la slujbă. Atât a zis că s-ar putea să plece la un prieten în Germania", a spus o angajată a bisericii, potrivit Observator.

Anchetatorii au descins după ce familia unei copile de 13 ani a depus o plângere penală, reclamând că slujitorul bisericii ar fi îmbătat-o și ar fi atins-o în zonele intime. Investigațiile au scos însă la iveală un caz și mai grav: o altă adolescentă ar fi fost violată în mod repetat timp de trei ani, începând de la vârsta de 15 ani.

Asistentul maternal care se ocupa de fată sesizase insistențele parohului de a o chema frecvent la centrul social și o transferase într-un centru de plasament, însă adolescenta continua să fie chemată la casa parohială.

Centrul social fusese deschis chiar lângă lăcașul de cult, fiind promovat ca un refugiu unde elevii fără posibilități primeau o masă caldă și sprijin la teme.

Episcopia Hușilor l-a suspendat de la slujire

Reacția Bisericii a venit imediat după reținerea preotului. Reprezentanții Episcopiei au anunțat oprirea totală de la oficierea slujbelor și așteaptă concluziile anchetatorilor înainte de a lua decizii canonice definitive.

„Nu mai are dreptul să oficieze nicio slujbă bisericească. În funcție de evoluția anchetei penale, se vor aplica și alte măsuri canonice”, a transmis Cosmin Gubernat, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor.