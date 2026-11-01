 Scandalul de la Teatrul Național ia amploare! Mihai Călin, acuzații dure la adresa lui Felix Alexa: „Toxic și narcisist”
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Scandalul de la Teatrul Național ia amploare! Mihai Călin, acuzații dure la adresa lui Felix Alexa: „Toxic și narcisist”

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Controversa de la Teatrul Național din București continuă să stârnească reacții în lumea artistică. Mihai Călin a făcut declarații tranșante despre regizorul Felix Alexa, cu care a colaborat în trecut, și susține că a avut parte de experiențe neplăcute în timpul proiectelor comune. Actorul a povestit cum se comporta regizorul cu oamenii din echipă și a explicat de ce a ales să nu mai lucreze cu acesta în urmă cu opt ani.

Mihai Călin îl pune la zid pe Felix Alexa
Mihai Călin îl pune la zid pe Felix Alexa Foto: Click!

Angajarea lui Felix Alexa la Teatrul Național din București a provocat numeroase discuții, în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional care i-au fost aduse în spațiul public și prezentate într-o investigație jurnalistică. Decizia de a colabora din nou cu regizorul a stârnit nemulțumiri în rândul unor oameni de teatru, iar Mihai Călin este unul dintre cei care și-au exprimat dezacordul.

Mihai Călin susține că a avertizat conducerea Teatrului Național

Actorul a declarat că Ada Hausvater, managerul Teatrului Național „I.L. Caragiale”, cunoștea acuzațiile apărute la adresa lui Felix Alexa, însă a decis să colaboreze cu acesta. Mihai Călin susține că i-a atras atenția conducerii asupra situației și că a încercat să o convingă pe manageră să nu îl includă pe regizor în Consiliul Artistic.

De asemenea, actorul a explicat că hotărâse încă de acum opt ani să nu mai lucreze cu Felix Alexa, din cauza comportamentului pe care l-ar fi avut în timpul colaborărilor profesionale.

El a fost invitat de către doamna manager general să monteze un spectacol. Dumneaei știa despre toate aceste acuzații apărute în presă și, cu toate acestea, a mai colaborat cu el. Trebuie să te gândești și la latura morală a lucrurilor, nu doar la cea profesională sau financiară.

Acum câteva săptămâni, când m-a numit în Consiliul Artistic, i-am spus să nu îl includă și pe el, pentru că nu mi se pare normal, în contextul acestor acuzații. Eu am decis, în urmă cu opt ani, să nu mai lucrez cu el, tocmai din cauza comportamentului său. I-am spus managerului general toate aceste lucruri și am avertizat-o că, dacă îl va include în Consiliul Artistic, va ieși un mare scandal. Ea a vrut să îl angajeze din motive financiare”, a spus actorul pentru Cancan.

„Era toxic și narcisist”

Mihai Călin a vorbit și despre experiențele personale din timpul colaborării cu regizorul. Actorul susține că acesta ar fi avut un comportament nepotrivit față de unii membri ai echipei și că umilirea colegilor era o practică pe care a observat-o în repetate rânduri.

Totodată, acesta și-a exprimat susținerea față de tinerele care au făcut publice acuzații de hărțuire și a explicat de ce consideră că unele victime nu pot vorbi imediat despre experiențele traumatizante prin care au trecut.

Da, era toxic și narcisist. În toate proiectele își găsea câte o verigă slabă și își vărsa nervii pe persoana respectivă, o umilea. Am observat acest comportament în repetate rânduri și, la un moment dat, mi s-a umplut paharul.

Mulți oameni le adresează actrițelor care vorbesc despre hărțuire întrebarea aceea prostească: «Dar de ce nu ai spus atunci?». Orice traumă puternică are nevoie de timp pentru a fi procesată. Nu poți vorbi public despre așa ceva imediat.

Problema este că nu cred că se va schimba nimic. Sunt mulți actori care continuă să lucreze cu el. Eu, personal, cred și acuzațiile de agresiune sexuală și consider că sunt mult mai grave”, a mai spus Mihai Călin.

Felix Alexa, vizat de acuzații încă din 2022

Felix Alexa este un colaborator mai vechi al Teatrului Național din București, unde a montat de-a lungul timpului mai multe spectacole. Regizorul a lucrat și cu alte instituții teatrale din țară, iar în octombrie 2026 a devenit angajat al TNB, în perioada în care instituția este condusă de managerul general Ada Lupu Hausvater.

Numele său a apărut în spațiul public încă din noiembrie 2022, când au fost prezentate acuzații de abuz emoțional și sexual legate de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Mai multe foste studente au susținut că regizorul ar fi făcut avansuri și ar fi recurs la șantaj profesional pentru a obține relații sexuale.

În ianuarie 2023, RISE Project a publicat o investigație în care foste studente ale lui Felix Alexa de la UNATC, dar și foste partenere ale acestuia, au vorbit despre presupuse agresiuni și avansuri sexuale, hărțuire și șantaj profesional.

Regizorul a respins acuzațiile formulate de una dintre fostele studente, oferind propria versiune asupra celor relatate de aceasta.

Am sărutat-o și am lipit-o de ușă? Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a spus Felix Alexa despre mărturiile unei foste studente citate în investigația RISE Project.

În același context, o fostă iubită a regizorului a povestit că ar fi fost hărțuită prin mesaje și e-mailuri, că acesta i-ar fi spart ușa locuinței și i-ar fi tăiat cauciucurile mașinii. Felix Alexa a descris situația drept „un incident scos din context”.

Declarațiile lui Mihai Călin readuc în atenție controversele din jurul regizorului și decizia conducerii Teatrului Național de a colabora cu acesta, în ciuda acuzațiilor făcute publice. Rămâne de văzut dacă instituția va oferi explicații suplimentare în legătură cu această decizie.

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