Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”

Minodora, corectată de Mihaela Tatu după o greșeală de exprimare! Discuția despre limba română a luat o întorsătură neașteptată, după ce artista a folosit expresiile „datorită” și „din cauza”. Mihaela Tatu a intervenit și i-a explicat care este diferența dintre cele două formulări, atrăgând atenția asupra unei greșeli pe care mulți români o fac în vorbirea de zi cu zi.

Minodora, corectată de Mihaela Tatu. Foto: YouTube

Minodora a fost invitata Mihaelei Tatu în cadrul podcastului „Despre femeie”, însă discuția a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care artista a făcut o greșeală de exprimare. Fosta prezentatoare a emisiunii „De 3XFemeie” nu a lăsat-o să treacă neobservată și a intervenit pentru a-i explica unde a greșit.

Mihaela Tatu: „Înveți din mers”

În timp ce povestea despre experiența sa cu slăbitul și despre operația la stomac pe care a făcut-o în 2017, Minodora a folosit cuvântul „datorită” într-un context care a stârnit intervenția Mihaelei Tatu. Cele două au ajuns astfel să discute despre diferența dintre expresiile „datorită” și „din cauza”, iar artista a primit o scurtă lecție de gramatică chiar în timpul podcastului.

Minodora: „Și slăbisem foarte mult, de la 100 de kg, da? M-am operat de stomac în 2017, dar, după doi ani, am început să mă reîngraș. Tot datorită faptului că nu aveam o educație în...”

Mihaela Tatu: „Din cauza...”

Minodora: „Din cauza, da? Deci «datorită» nu e ok, e greșit gramatical sau ce e?”

Mihaela Tatu: „Da, pentru că «datorită» nu este o expresie elevată a lui «din cauza».

Datorită ție, eu sunt cu gura până la urechi de bucurie că ne-am văzut. Din cauza faptului că stau departe de studio, a trebuit să dorm mai puțin. Aha. Cauză cu conotație negativă și «datorită»...

Starea mea de bună dispoziție de acum ți se datorează, pentru că nu ne-am mai văzut de multă vreme. Faptul că mi-e foame e din cauza faptului că n-am avut timp să mănânc.”

Minodora: „Deci trebuie să mai pun mâna pe cartea de limba română?”

Mihaela Tatu: „Ăă, din mers. Dacă tu ții minte ce-am făcut acum și încă puțin și încă, din mers.”

„Urât să o corectați în cadrul podcastului. Urât!”

Gestul Mihaelei Tatu a stârnit controverse în mediul online, după ce aceasta a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. În secțiunea de comentarii a postării de pe Instagram, unii internauți au criticat atitudinea prezentatoarei, susținând că observațiile ar fi fost mai potrivite într-o discuție privată. Mai mult, unii au mărturisit că au decis să nu mai urmărească podcastul din acest motiv.

„Din cauza acestor corectări repetate, eu nu am mai putut să mă uit la podcast. Mi se pare că nu este elegant să corectezi omul astfel. Poate în privat, dacă simți nevoia să faci asta, poate fi util, dar, altfel, este doar neplăcut.”

„Urât să o corectați în cadrul podcastului. Urât!”

„Datorită = mulțumită. Ușor de explicat. Din cauza = pentru că m-ai corectat de față cu alte persoane, m-am simțit foarte rău.”

„Mi se pare foarte urât să-și corecteze invitata. Nu se face într-un podcast. Îi putea spune asta între patru ochi… Este foarte arogant și nepoliticos în acest context.”

„În primul rând, nu este frumos să îți corectezi invitatul în timpul emisiunii și, în al doilea rând, invitata nu a înțeles nimic! «Din cauza» aceasta, nu mai urmăresc!”

„Datorită ei, invitatei care nu știe să facă diferența dintre «datorită» și «din cauză», care nu știe să pronunțe corect un brand, dar care ne anunță că nu poate manca mai mult de o lună din aceeași farfurie, ți-a crescut audiența. În rest, «sănătate» vedetelor!”

1/4 Mihaela Tatu, criticată pentru că a corectat-o pe Minodora. Foto: Instagram

„Foarte bine a făcut moderatoarea!”

La polul opus, au existat și internauți care au apreciat gestul Mihaelei Tatu și i-au luat apărarea, considerând că observația făcută în timpul podcastului nu a fost jignitoare, ci o modalitate firească de a corecta o greșeală de exprimare.

„Foarte bine a făcut moderatoarea! Nu putem lăsa fuduliile să treacă nesancționate!”

„Eu nu înțeleg de ce vă supărați atât pentru că a corectat-o. Eu m-am săturat să îi tot aud cu «vroiam», «aibe», să nu știe când folosim «doar» și când folosim «decât»... A corectat-o într-un mod elegant, nu mi se pare că a făcut-o în mod jignitor!”