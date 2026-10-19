Minodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune”

De-a lungul timpului, Minodora a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus și despre transformarea spectaculoasă prin care a trecut. Artista a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, însă spune că încă există aspecte ale corpului său care îi creează mici complexe.

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Cum a reușit Minodora să slăbească

Invitată în podcastul realizat de Teo Trandafir, cântăreața a făcut mărturisiri sincere despre schimbările pe care le-a observat după pierderea în greutate și despre intervențiile estetice la care a apelat pentru a se simți mai bine în pielea sa.

„Am celulită. Am picioarele urâte. Dacă sunt dezbrăcată, să nu îți imaginezi că arăt perfect. Vorbim despre peste 40 de kilograme slăbite. Arăt bine îmbrăcată. Sânii i-am ridicat, că erau la genunchi. Am făcut ridicare la sâni și abdominoplastie, nu mai am burtă. Dar încă nu mă pot expune cu picioarele”, a declarat artista.

În trecut, vedeta a dezvăluit că a apelat la o operație de micșorare a stomacului, decizie care a reprezentat un punct de cotitură în procesul său de slăbire. După intervenție, Minodora și-a schimbat stilul de viață, acordând o atenție mai mare alimentației și mișcării.

Artista a explicat că mănâncă porții mici și încearcă să își țină sub control poftele alimentare.

„Cantitatea de mâncare pe care o consum este mică. Sunt o persoană pofticioasă, însă am grijă să nu exagerez. Nu refuz nimic, dar gust din toate. Fac mișcare, merg pe bandă și fac masaj de două ori pe săptămână”, povestea aceasta.

Rutina sa include fresh de portocale dimineața, cafea și suplimente recomandate, dar și o atenție sporită acordată îngrijirii pielii.

Cât a durat recuperarea după intervenție

Teo Trandafir a vrut să afle și cât timp a trecut până când Minodora a putut să iasă din nou în public. Răspunsul artistei a fost că a plecat acasă la scurt timp după operație, însă umflăturile au apărut ulterior.

„Nu, ieși a doua zi, pleci acasă”, a explicat Minodora.

Când discuția a ajuns la perioada de după intervenție, artista a amintit că zona operată începe să se umfle. Reacția sa a arătat că nu a fost tocmai o experiență ușoară, chiar dacă externarea s-a făcut rapid.

În ceea ce privește posibilitatea de a-și acoperi urmele intervenției cu machiaj, Minodora a confirmat că poate folosi fond de ten pentru a ieși din casă.

Artista a ținut însă să clarifice încă o dată natura operației, pentru a nu exista confuzii: „Eu nu am făcut lifting facial. Eu am făcut doar scoatere de gușă”.

Regula pe care o respectă cu strictețe

În urmă cu doi ani, Minodora dezvăluia că unul dintre secretele menținerii siluetei este programul meselor. Artista a explicat că mănâncă aproape orice își dorește, însă evită mesele târzii și nu se culcă niciodată cu stomacul plin.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Ultima masă este în jurul orei 19:00. Cu câteva ore înainte de culcare nu mai mănânc nimic”, spunea aceasta pentru Antena Stars.

Pe lângă alimentație, sportul ocupă un loc important în rutina sa. Minodora merge frecvent pe bandă cu înclinație, folosește greutăți ușoare pentru brațe și picioare și face exerciții pentru tonifiere.

„Fac și sport, fac bandă. Cu niște greutăți de câte 2 kg la mână, îmi pun și la picioare... Și am și o bandă care se ridică așa ca și cum ai merge pe munte, e cu înclinație. O dau la înclinație 15. Ce e foarte mișto e că o am în fața televizorului și îmi pun acolo un concert, un film, și nici nu-mi dau seama când trece timpul. Măcar 45 de minute fac de mers mai rapid. Eu nu sunt cu alergatul, însă mă ajută treaba asta pentru tonifiere. Mai fac abdomene, îmi place să fac, fac 50 de abdomene 100”, mai afirma artista.

Deși este mulțumită de rezultatele obținute până acum, artista spune că procesul nu s-a încheiat și că încă lucrează pentru a ajunge la forma fizică pe care și-o dorește. Pentru ea, transformarea nu înseamnă doar numărul de kilograme pierdute, ci și recâștigarea încrederii în sine.