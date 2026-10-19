 Minodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoMinodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De-a lungul timpului, Minodora a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus și despre transformarea spectaculoasă prin care a trecut. Artista a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, însă spune că încă există aspecte ale corpului său care îi creează mici complexe.

image
Foto: Captură video/Youtube

Cum a reușit Minodora să slăbească

Invitată în podcastul realizat de Teo Trandafir, cântăreața a făcut mărturisiri sincere despre schimbările pe care le-a observat după pierderea în greutate și despre intervențiile estetice la care a apelat pentru a se simți mai bine în pielea sa.

„Am celulită. Am picioarele urâte. Dacă sunt dezbrăcată, să nu îți imaginezi că arăt perfect. Vorbim despre peste 40 de kilograme slăbite. Arăt bine îmbrăcată. Sânii i-am ridicat, că erau la genunchi. Am făcut ridicare la sâni și abdominoplastie, nu mai am burtă. Dar încă nu mă pot expune cu picioarele”, a declarat artista.

În trecut, vedeta a dezvăluit că a apelat la o operație de micșorare a stomacului, decizie care a reprezentat un punct de cotitură în procesul său de slăbire. După intervenție, Minodora și-a schimbat stilul de viață, acordând o atenție mai mare alimentației și mișcării.

Artista a explicat că mănâncă porții mici și încearcă să își țină sub control poftele alimentare.

„Cantitatea de mâncare pe care o consum este mică. Sunt o persoană pofticioasă, însă am grijă să nu exagerez. Nu refuz nimic, dar gust din toate. Fac mișcare, merg pe bandă și fac masaj de două ori pe săptămână”, povestea aceasta.

Rutina sa include fresh de portocale dimineața, cafea și suplimente recomandate, dar și o atenție sporită acordată îngrijirii pielii.

Cât a durat recuperarea după intervenție

Teo Trandafir a vrut să afle și cât timp a trecut până când Minodora a putut să iasă din nou în public. Răspunsul artistei a fost că a plecat acasă la scurt timp după operație, însă umflăturile au apărut ulterior.

„Nu, ieși a doua zi, pleci acasă”, a explicat Minodora.

Când discuția a ajuns la perioada de după intervenție, artista a amintit că zona operată începe să se umfle. Reacția sa a arătat că nu a fost tocmai o experiență ușoară, chiar dacă externarea s-a făcut rapid.

În ceea ce privește posibilitatea de a-și acoperi urmele intervenției cu machiaj, Minodora a confirmat că poate folosi fond de ten pentru a ieși din casă.

Artista a ținut însă să clarifice încă o dată natura operației, pentru a nu exista confuzii: „Eu nu am făcut lifting facial. Eu am făcut doar scoatere de gușă”.

Regula pe care o respectă cu strictețe

În urmă cu doi ani, Minodora dezvăluia că unul dintre secretele menținerii siluetei este programul meselor. Artista a explicat că mănâncă aproape orice își dorește, însă evită mesele târzii și nu se culcă niciodată cu stomacul plin.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Ultima masă este în jurul orei 19:00. Cu câteva ore înainte de culcare nu mai mănânc nimic”, spunea aceasta pentru Antena Stars.

Pe lângă alimentație, sportul ocupă un loc important în rutina sa. Minodora merge frecvent pe bandă cu înclinație, folosește greutăți ușoare pentru brațe și picioare și face exerciții pentru tonifiere.

„Fac și sport, fac bandă. Cu niște greutăți de câte 2 kg la mână, îmi pun și la picioare... Și am și o bandă care se ridică așa ca și cum ai merge pe munte, e cu înclinație. O dau la înclinație 15. Ce e foarte mișto e că o am în fața televizorului și îmi pun acolo un concert, un film, și nici nu-mi dau seama când trece timpul. Măcar 45 de minute fac de mers mai rapid. Eu nu sunt cu alergatul, însă mă ajută treaba asta pentru tonifiere. Mai fac abdomene, îmi place să fac, fac 50 de abdomene 100”, mai afirma artista.

Deși este mulțumită de rezultatele obținute până acum, artista spune că procesul nu s-a încheiat și că încă lucrează pentru a ajunge la forma fizică pe care și-o dorește. Pentru ea, transformarea nu înseamnă doar numărul de kilograme pierdute, ci și recâștigarea încrederii în sine.

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Două zodii vor avea parte de o săptămână de vis! Veștile bune vin pe bandă rulantă, iar norocul le surâde din plin Horoscop
image png
Tragedie! Un preot a murit după ce o cruce masivă a căzut peste el chiar în timpul liturghiei. Incidentul a fost transmis live Internațional
image
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie adevarul.ro
image
Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au dezlănţuit haosul la protestele din Italia adevarul.ro

Parteneri

image
„E peste Baiaram!”. Universitatea Craiova a dat lovitura cu fotbalistul de 1.000.000 de euro: „La început s-a spus că e capricios” www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care o româncă a dat lovitura în Spania. Ibericii stau la coadă pentru produsele ei observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
O rețea de orfelinate din România, în centrul unui scandal uriaș peste Ocean. Americanii, acuzați că ar fi ascuns abuzurile unui pastor ca să nu piardă donațiile www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
3 alimente pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată, dar obișnuiește să bea „o bere-două, la cină” as.ro
image
Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra playtech.ro
image
CFR Cluj, 18 jucători plecați de la echipă în 2026 pentru 10 milioane de euro! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image png
FotoAndreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii” Vedete românești
image png
Kylie Jenner, apariție spectaculoasă la Victoria’s Secret Fashion Show 2026. A purtat un sutien de 50 de milioane de dolari. Fanii au contestat alegerea. „Deci acum lasă pe oricine să-l poarte?” Vedete internaționale
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
Cindy Crawford și familia foto Profimedia jpg
FotoCindy Crawford, mesaj sfâșietor după moartea fiului ei, Presley Gerber. Ce a transmis familia: „A fost iubit, acum și pentru totdeauna” Vedete internaționale
cub laurentiu duță png
Laurențiu Duță, dezvăluiri despre căsnicia cu Ianula, după 33 de ani de iubire: „Nu este mereu numai lapte și miere”. Ce spune despre fiica lor, Lorena Vedete românești
maurice munteanu asia express facebook jpeg
Cine l-a făcut pe Maurice Munteanu să iubească moda încă din copilărie. Femeile care i-au influențat destinul: „Au avut o contribuție decisivă” Vedete românești
ispita narcis bujor si concurenta bianca iotu jpg
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii” Vedete românești
laura cosoi facebook jpg
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net