Ce a pățit Minodora după ce a apelat la bisturiu! Artista a dezvăluit detalii mai puțin știute despre recuperare

Minodora a vorbit deschis despre intervenția estetică la care a apelat după ce a slăbit și a explicat de ce nu își dorește să facă alte schimbări la nivelul feței. Artista a fost invitată în podcastul lui Teo Trandafir, unde a povestit despre surplusul de piele de sub bărbie, dar și despre recuperarea de după operație.

Minodora Foto: Instagram

Cântăreața a precizat că nu a făcut un lifting facial, ci doar o intervenție pentru îndepărtarea gușei. Deși procedura a presupus incizii în zona urechilor și sub bărbie, Minodora a spus că a putut pleca acasă la scurt timp după operație. Totuși, o parte a feței a rămas amorțită, iar artista a mărturisit că este precaută când vine vorba despre alte intervenții estetice.

Minodora a explicat ce operație și-a făcut după ce a slăbit

În discuția cu Teo Trandafir, Minodora a explicat că intervenția la care a apelat a avut legătură cu surplusul de piele rămas după ce a slăbit. Artista a făcut diferența între procedura pe care a ales-o și un lifting facial, despre care a spus că nu a fost cazul în situația sa.

„Singura chestie pe care am făcut-o a fost de mi-am scos gușa, că era surplusul de piele după ce am slăbit”, a povestit cântăreața.

Întrebată dacă a trecut printr-o recuperare dificilă, Minodora a explicat că operația a presupus mai multe incizii și îndepărtarea surplusului de piele.

„Da, tăiat, tăiat după urechi, tăiat aici, tot scos”, a spus artista.

Ea a adăugat că încă resimte amorțeală în zona respectivă. Cu toate acestea, a explicat că nu a fost nevoită să rămână mult timp în spital după intervenție.

Cât a durat recuperarea după intervenție

Teo Trandafir a vrut să afle și cât timp a trecut până când Minodora a putut să iasă din nou în public. Răspunsul artistei a fost că a plecat acasă la scurt timp după operație, însă umflăturile au apărut ulterior.

„Nu, ieși a doua zi, pleci acasă”, a explicat Minodora.

Când discuția a ajuns la perioada de după intervenție, artista a amintit că zona operată începe să se umfle. Reacția sa a arătat că nu a fost tocmai o experiență ușoară, chiar dacă externarea s-a făcut rapid.

În ceea ce privește posibilitatea de a-și acoperi urmele intervenției cu machiaj, Minodora a confirmat că poate folosi fond de ten pentru a ieși din casă.

Artista a ținut însă să clarifice încă o dată natura operației, pentru a nu exista confuzii: „Eu nu am făcut lifting facial. Eu am făcut doar scoatere de gușă”.

De ce este Minodora precaută în privința altor intervenții la față

Minodora a vorbit și despre reținerile pe care le are atunci când vine vorba despre alte proceduri estetice la nivelul feței. În conversația cu Teo, artista a făcut referire la vânătăile din jurul ochilor și a spus că nu prea are ce să facă în privința lor.

„Deci am niște vânătăi cu care nu pot să fac absolut nimic în viața mea, deci sunt pe fața mea”, a explicat cântăreața.