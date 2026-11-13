Ionuț Mocăniță, reacție după ce a fost acuzat că plânge fals la Insula Iubirii 2026! Ce le-a transmis celor care l-au criticat

Ionuț Mocăniță, partenerul Claudiei Ion de la „Insula Iubirii”, sezonul 10, a răspuns criticilor după ce a fost ironizat pentru reacțiile sale din timpul emisiunii. Concurentul a fost acuzat de ispite că nu este sincer atunci când își exprimă emoțiile și că ar plânge fals în timp ce vorbește despre presupusa apropiere dintre iubita sa și un alt bărbat.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion Foto: Instagram

După ce imaginile au stârnit numeroase comentarii, Ionuț a decis să își spună punctul de vedere și să le transmită un mesaj celor care l-au judecat.

Ionuț Mocăniță, replică pentru cei care l-au acuzat că plânge fals

În timpul experienței de la Insula Iubirii, reacțiile lui Ionuț Mocăniță au fost analizate și comentate de ispite, unele dintre acestea punând la îndoială sinceritatea emoțiilor sale. Concurentul a fost ironizat pentru lacrimile vărsate în fața camerelor, iar acuzațiile nu au rămas fără răspuns.

Ulterior, acesta a intrat într-un live pe TikTok, unde a vorbit despre felul în care își exprimă sentimentele și despre faptul că oamenii nu cunosc întotdeauna povestea din spatele reacțiilor unei persoane. Ionuț a explicat că este o fire emotivă și că nu consideră că trebuie să își ascundă trăirile doar pentru că se află în fața camerelor de filmat.

„Da, frate, uneori nu le este ok să își exprime sentimentele la televizor și în fața altora. Nu știți poveștile fiecăruia și ce are fiecare persoană în sufletul lui și cât se abține și datorită celor șapte ani de acasă să nu fie slobod la gură, cum o fac mulți cu ușurință. Eu am ales să nu și dacă sunt mai emotiv și le am pe ale mele, fiecare poate să creadă, poate să nu, fiecare poate să facă ce vrea. Eu sunt așa cum sunt și dacă vreți să înțelegeți, bine, dacă nu, puteți să continuați cu vorbele în continuare”, a spus Ionuț Mocăniță, în timpul unui live pe TikTok.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, la un pas de despărțire după Insula Iubirii

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță pare să fi ajuns la final în urma evenimentelor petrecute în emisiune. După ce partenerul său a afirmat că nu o mai iubește, Claudia a decis să arunce în foc colierul care simboliza relația lor, gest ce a marcat un moment tensionat în parcursul celor doi.

Înainte de acest episod, concurenta a făcut mai multe declarații despre situația financiară din cuplu, susținând că l-ar fi sprijinit pe Ionuț inclusiv din punct de vedere material și că ar fi achitat chiria locuinței în care au stat împreună.

La rândul său, Ionuț a oferit propria versiune asupra modului în care au împărțit cheltuielile. Acesta a povestit că, atunci când au decis să locuiască împreună, i-a explicat Claudiei că nu își permitea singur o chirie mai mare și că au stabilit de comun acord să contribuie amândoi la plata locuinței.

„Eu când am stat prima dată cu ea, am stat într-o garsonieră și am zis că dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu îmi permit mai mult de atât și hai să ne luăm un apartament (...) Și am zis: Hai să găsim o chirie. Eu pun cei 400 de euro și dacă vrei, găsim ceva mai mare, am găsit una la 550 și am căzut de acord să mai pună și ea 150 de euro. Ea muncește la fel de mult ca și mine și ea acasă nu face niște lucruri (...) Am zis că dacă tot muncești, ajută-mă cu bani”, a povestit Ionuț Mocăniță.