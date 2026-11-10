Ionuț Mocăniță a dat-o de gol pe Claudia, la „Insula Iubirii”. Câți bani îi cerea lunar pentru chirie și ce acuzații a contrazis

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a ajuns la final în Thailanda, iar cei doi nu au ezitat să își adreseze reproșuri și acuzații. Concurenta a susținut în repetate rânduri că și-a ajutat financiar partenerul, însă frizerul vine acum cu o altă versiune a poveștii. Acesta a dezvăluit cum își împărțeau cheltuielile pentru locuință și ce sumă îi cerea iubitei sale în fiecare lună pentru chirie.

Mocăniță a spus câți bani dădea Claudia pentru chirie Foto: Antena1

Experiența de la „Insula Iubirii” nu a decurs deloc așa cum și-ar fi imaginat cei doi concurenți. În timp ce relația lor se deteriora, Claudia Ion s-a apropiat de Eduard Vlădescu, ispita-pilot, iar Ionuț Mocăniță și-a găsit alinarea în compania Andrușcăi.

De-a lungul emisiunii, Claudia a vorbit despre ajutorul financiar pe care i l-ar fi oferit partenerului său. Ionuț a venit însă cu explicații despre modul în care își împărțeau cheltuielile atunci când locuiau împreună.

Bărbatul a povestit că, la început, cei doi au împărțit o garsonieră, după care au decis să se mute într-un apartament mai spațios. Pentru că nu își permitea să achite singur întreaga chirie, i-a propus Claudiei să contribuie lunar cu 150 de euro.

„Eu când am stat prima dată cu ea, am stat într-o garsonieră și am zis că dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu îmi permit mai mult de atât și hai să ne luăm un apartament (…) Și am zis: Hai să găsim o chirie. Eu pun cei 400 de euro și dacă vrei, găsim ceva mai mare, am găsit una la 550 și am căzut de acord să mai pună și ea 150 de euro. Ea muncește la fel de mult ca și mine și ea acasă nu face niște lucruri (…) Am zis că dacă tot muncești, ajută-mă cu bani”, a spus Ionuț Mocăniță la „Insula Iubirii”.

Rebecca Toma i-a luat apărarea Claudiei Ion

Declarațiile lui Ionuț Mocăniță au fost comentate și de Rebecca Toma, care a intervenit în apărarea Claudiei. Aceasta a explicat că înțelege nemulțumirile concurentei și consideră că reproșurile sale nu se refereau doar la banii pe care îi oferea pentru chirie, ci și la lucrurile pe care le-ar fi acceptat de-a lungul relației.

„Eu o înțeleg în ce sens a zis ea. Ea a zis: Unde mai găsești femeie ca mine proastă să te ierte și te să accepte așa? La modul că Mocăniță îi face chestii și că ea îl iartă. Și ea a vrut să sublinieze că are acasă tot ce își dorește, nu îi lipsește nimic”, a spus Rebecca Toma.