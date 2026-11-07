 Răsturnare de situație între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion: „Nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Răsturnare de situație între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion: „Nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”

#Insula iubirii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ionuț Mocăniță, iubitul Claudiei Ion, a ajuns în fața examinatorului poligraf, după ce își exprimase verbal acordul de a face testul. În momentul în care a trebuit să treacă efectiv prin procedură, concurentul s-a răzgândit și a refuzat să răspundă întrebărilor. Decizia sa a venit după ce a cerut ca și partenera lui să accepte aceeași provocare.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion
Ionuț Mocăniță și Claudia Ion Foto: Antena1

Ionuț a explicat că nu consideră corect să fie singurul care face testul, în condițiile în care își dorește să afle și el adevărul despre un episod din trecutul relației lor. Mai exact, concurentul vrea ca iubita sa să răspundă la întrebări despre bărbatul cu care ar fi fost împreună la începutul relației cu el. Între timp, Claudia Ion a transmis clar că nu își dorește să facă testul poligraf, indiferent dacă iubitul ei va accepta sau nu să îl facă.

De ce a refuzat Ionuț Mocăniță testul poligraf de la Insula Iubirii

Deși inițial își dăduse acordul verbal, Ionuț Mocăniță a decis să nu mai facă testul poligraf atunci când a ajuns în fața examinatorului. Concurentul a explicat că nu vede rostul acestei încercări dacă doar el trebuie să răspundă întrebărilor, în timp ce Claudia nu este dispusă să procedeze la fel.

Iubitul șatenei a precizat că nu vrea să transforme solicitarea într-o condiție, ci își dorește ca și el să aibă ocazia să afle lucrurile pe care le consideră importante pentru relația lor. În opinia sa, adevărul trebuie să vină din ambele părți, iar testul nu ar avea același sens dacă doar unul dintre parteneri ar participa.

„Consider că dacă eu fac acest test, iar ea nu îl face, îl fac degeaba (...) E mai degrabă o cerere de a primi și eu adevărul. A fost șansă, nu o luați ca pe o condiție (...) Îmi pare rău”, a explicat Ionuț Mocăniță.

Decizia concurentului a venit într-un moment tensionat pentru cuplu, în care neînțelegerile legate de trecutul Claudiei continuă să le afecteze relația. Ionuț și-a dorit ca partenera lui să accepte să răspundă întrebărilor despre bărbatul cu care ar fi avut o legătură la începutul poveștii lor, însă aceasta nu a fost de acord.

Ionuț Mocăniță s-a simțit eliberat după ce a renunțat la test

După ce a decis să nu mai facă testul poligraf, Ionuț Mocăniță a mărturisit că a simțit o stare de eliberare. Concurentul a explicat că, pentru prima dată, nu a mai vrut să își asume singur responsabilitatea de a face eforturi pentru ca relația să funcționeze.

Acesta a spus că nu mai dorește să fie singurul care încearcă să rezolve problemele dintre ei și că își dorește implicare și din partea iubitei sale. Refuzul testului a fost, astfel, și o reacție la sentimentul că eforturile nu sunt reciproce.

„Pentru prima dată, am simțit că nu mai trebuie să iau ceva asupra mea. Îmi pare rău. Am simțit că nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”, a mai spus concurentul.

De cealaltă parte, Claudia Ion a avut o poziție fermă în privința testului poligraf. Șatena a declarat că nici nu vrea să audă despre această posibilitate și că nu o mai interesează dacă Ionuț va face sau nu testul. Așadar, solicitarea concurentului nu a primit răspunsul pe care îl aștepta.

Mai mult, Ionuț a fost surprins neplăcut atunci când în vila băieților a răsunat cutia cu surprize și a auzit declarațiile iubitei sale.

Ghid de cumpărături

tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
image png
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine PrimeTime
image
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” adevarul.ro
image
Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit adevarul.ro

Parteneri

image
Litigiu înainte de FCSB – Corvinul! Detalii de culise și miza financiară www.fanatik.ro
image
Produsul de pe raft pe care un angajat de supermarket nu îl cumpără niciodată observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Tot adevărul despre conflictul Coelho – Nsimba de la Craiova. Dezvăluirile lui Mario Felgueiras www.fanatik.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
Vocea României jpg
Moment copleșitor pentru Irina Rimes la Vocea României. Piesa lui Michael Jackson a făcut-o să plângă PrimeTime
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
#Asia Express
Ana Maria Mocanu, sinceră după eliminarea de la Asia Express: „Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot” PrimeTime
O echipă de 200 de oameni se ocupă ca totul să fie impecabil în spatele și în fața micilor ecrane la Vocea României
Răsturnări de situație la Vocea României. Cine a fost eliminat și cine a primit o a doua șansă din partea antrenorilor PrimeTime
nea marin
Nea Mărin a făcut spectacol la primul examen de dans! A pus mâna pe o mătură și a uimit comisia PrimeTime
printul marco si gabriella jpg
Prințul Marco a comis-o! S-a iubit cu ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore. „Am făcut-o pentru că am simțit-o” PrimeTime
image png
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine PrimeTime
Ramona Badescu, foto Instagram jpg
Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă! PrimeTime
horia brenciu si tudor chirila jpg
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat” PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net