Răsturnare de situație între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion: „Nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”

Ionuț Mocăniță, iubitul Claudiei Ion, a ajuns în fața examinatorului poligraf, după ce își exprimase verbal acordul de a face testul. În momentul în care a trebuit să treacă efectiv prin procedură, concurentul s-a răzgândit și a refuzat să răspundă întrebărilor. Decizia sa a venit după ce a cerut ca și partenera lui să accepte aceeași provocare.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion Foto: Antena1

Ionuț a explicat că nu consideră corect să fie singurul care face testul, în condițiile în care își dorește să afle și el adevărul despre un episod din trecutul relației lor. Mai exact, concurentul vrea ca iubita sa să răspundă la întrebări despre bărbatul cu care ar fi fost împreună la începutul relației cu el. Între timp, Claudia Ion a transmis clar că nu își dorește să facă testul poligraf, indiferent dacă iubitul ei va accepta sau nu să îl facă.

De ce a refuzat Ionuț Mocăniță testul poligraf de la Insula Iubirii

Deși inițial își dăduse acordul verbal, Ionuț Mocăniță a decis să nu mai facă testul poligraf atunci când a ajuns în fața examinatorului. Concurentul a explicat că nu vede rostul acestei încercări dacă doar el trebuie să răspundă întrebărilor, în timp ce Claudia nu este dispusă să procedeze la fel.

Iubitul șatenei a precizat că nu vrea să transforme solicitarea într-o condiție, ci își dorește ca și el să aibă ocazia să afle lucrurile pe care le consideră importante pentru relația lor. În opinia sa, adevărul trebuie să vină din ambele părți, iar testul nu ar avea același sens dacă doar unul dintre parteneri ar participa.

„Consider că dacă eu fac acest test, iar ea nu îl face, îl fac degeaba (...) E mai degrabă o cerere de a primi și eu adevărul. A fost șansă, nu o luați ca pe o condiție (...) Îmi pare rău”, a explicat Ionuț Mocăniță.

Decizia concurentului a venit într-un moment tensionat pentru cuplu, în care neînțelegerile legate de trecutul Claudiei continuă să le afecteze relația. Ionuț și-a dorit ca partenera lui să accepte să răspundă întrebărilor despre bărbatul cu care ar fi avut o legătură la începutul poveștii lor, însă aceasta nu a fost de acord.

Ionuț Mocăniță s-a simțit eliberat după ce a renunțat la test

După ce a decis să nu mai facă testul poligraf, Ionuț Mocăniță a mărturisit că a simțit o stare de eliberare. Concurentul a explicat că, pentru prima dată, nu a mai vrut să își asume singur responsabilitatea de a face eforturi pentru ca relația să funcționeze.

Acesta a spus că nu mai dorește să fie singurul care încearcă să rezolve problemele dintre ei și că își dorește implicare și din partea iubitei sale. Refuzul testului a fost, astfel, și o reacție la sentimentul că eforturile nu sunt reciproce.

„Pentru prima dată, am simțit că nu mai trebuie să iau ceva asupra mea. Îmi pare rău. Am simțit că nu vreau să mai trag doar eu la o căruță”, a mai spus concurentul.

De cealaltă parte, Claudia Ion a avut o poziție fermă în privința testului poligraf. Șatena a declarat că nici nu vrea să audă despre această posibilitate și că nu o mai interesează dacă Ionuț va face sau nu testul. Așadar, solicitarea concurentului nu a primit răspunsul pe care îl aștepta.

Mai mult, Ionuț a fost surprins neplăcut atunci când în vila băieților a răsunat cutia cu surprize și a auzit declarațiile iubitei sale.