Maria Avram, operată de urgență după ce a fost diagnosticată cu o boală rară. „Înghițitul devenise extrem de dificil”

Maria Avram, una dintre fostele concurente cunoscute din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a trecut recent printr-o perioadă complicată din punct de vedere medical. Soția lui Marius Avram a ajuns pe masa de operație după ce a fost diagnosticată cu acalazie esofagiană, o afecțiune rară care afectează capacitatea de a înghiți normal.

Maria Avram, operată de urgență Foto: instagram

Maria Avram, diagnosticată cu acalazie esofagiană

Fosta concurentă a povestit pe rețelele sociale cum a fost diagnosticată, prin ce a trecut în ultimele luni și de ce a fost necesară intervenția chirurgicală.

Maria Avram a povestit că simptomele au devenit din ce în ce mai greu de suportat, ajungând în situația în care nu mai putea înghiți cu ușurință nici alimente, nici lichide.

„O nouă provocare, o nouă lecție de viață și încă un motiv să fiu recunoscătoare! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o experiență personală, despre care poate mulți nu ați auzit până acum. Am fost diagnosticată cu acalazie esofagiană, o afecțiune rară care afectează esofagul și capacitatea de a înghiți normal”, a transmis aceasta.

Mărturisirile fostei concurente Foto: instagram

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a explicat că boala apare atunci când sfincterul dintre esofag și stomac nu se mai relaxează corespunzător, împiedicând alimentele și lichidele să ajungă normal în stomac.

„Am ajuns în punctul în care înghițitul devenise extrem de dificil, uneori aproape imposibil. Un lucru atât de simplu pentru majoritatea oamenilor, precum mâncatul sau băutul apei, devenise pentru mine o adevărată provocare”, a mărturisit Maria Avram.

Un diagnostic greu Foto: instagram

Cum se simte după operație

Intervenția chirurgicală a avut loc pe 4 noiembrie, iar la o zi după operație vedeta le-a oferit urmăritorilor o actualizare despre starea sa de sănătate.

Deși recuperarea este încă la început, Maria Avram spune că operația a fost un succes și că se concentrează acum pe respectarea recomandărilor primite de la medici.

„M-am trezit, încă puțin amețită. Intervenția nu a fost chiar atât de rapidă pe cât speram, dar cel mai important este că am trecut cu bine peste ea și că acum sunt pe drumul spre recuperare”, a scris ea.

Fosta concurentă a glumit și pe seama restricțiilor pe care trebuie să le respecte în perioada următoare, recunoscând că nu îi este deloc ușor să stea liniștită.

„Se pare că domnul doctor are o listă întreagă de lucruri pe care nu am voie să le fac. Iar eu, care nu prea știu să stau cuminte, trebuie să învăț ce înseamnă să stau cuminte. Gluma-i glumă, dar sănătatea este pe primul loc! Așa că, de data asta, promit să fiu o pacientă ascultătoare... până îmi revin puterile”, a mai spus Maria Avram.