 Scandal după o vizită la salonul lui Ionuț Mocăniță! Un client a plecat nemulțumit de tunsoare: „Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate”
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VideoScandal după o vizită la salonul lui Ionuț Mocăniță! Un client a plecat nemulțumit de tunsoare: „Am ieșit arătând ca un personaj de desene animate”

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Experiență neplăcută pentru un client care a ales să se tundă la salonul lui Ionuț Mocăniță, cunoscut publicului după participarea la emisiunea „Insula Iubirii”. Bărbatul a povestit, într-o recenzie publicată pe Google Maps, că a fost dezamăgit de rezultatul obținut, deși localul i-a lăsat inițial o impresie bună. Acesta susține că tunsoarea finală nu a avut nicio legătură cu modelul pe care îl solicitase și și-a exprimat nemulțumirea printr-un calificativ de o singură stea.

Ce a pățit un grec care s-a tuns la Ionuț Mocăniță
Ce a pățit un grec care s-a tuns la Ionuț Mocăniță Foto: Instagram

Damoti Barbershop, salonul lui Ionuț Mocăniță, este situat în zona Universitate din București. Un client care folosește numele „Sofkatus” pe Google Maps a povestit cum a decurs vizita sa și de ce a plecat nemulțumit.

Potrivit recenziei, bărbatul a încercat să îi explice frizerului ce tunsoare își dorește și i-a arătat mai multe fotografii cu felul în care arăta părul său înainte. Cu toate acestea, rezultatul nu a fost cel pe care îl aștepta.

Clientul a precizat că salonul era curat, iar amplasarea și aspectul interiorului nu i-au ridicat nicio problemă. Dezamăgirea a venit în momentul în care a văzut tunsoarea realizată.

„Locația era bună, interiorul salonului părea curat, totul era în regulă, cu excepția tunsului. Am arătat fotografii cu ultima mea tunsoare, apoi frizerul a început să mă tundă. Totul a mers bine, mai puțin rezultatul. Am ieșit de acolo arătând ca un personaj de desene animate. Oribil. Nu semăna deloc cu fotografiile pe care le arătasem. Nu recomand”, a scris clientul pe Google Maps.

Clientul a acordat o singură stea salonului

Nemulțumirea bărbatului a fost reflectată și în nota acordată localului. Acesta a oferit o singură stea din cinci, explicând că experiența sa nu a fost una pe măsura așteptărilor.

Deși a apreciat curățenia și aspectul salonului, clientul a considerat că serviciul de frizerie nu s-a ridicat la nivelul dorit. Principalul reproș a fost diferența dintre tunsoarea pe care o solicitase și rezultatul final, motiv pentru care a încheiat recenzia cu un mesaj clar: nu recomandă salonul.

Cum și-ar fi împărțit Claudia Ion și Ionuț Mocăniță plata chiriei

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a ajuns la final în Thailanda, iar cei doi nu au ezitat să își adreseze reproșuri și acuzații. După ce concurenta a declarat că îl ajută cu bani, ca mai apoi el să caute alte femei, acesta a dezvăluit cum își împărțea plata chiriei

Bărbatul a povestit că, la început, cei doi au împărțit o garsonieră, după care au decis să se mute într-un apartament mai spațios. Pentru că nu își permitea să achite singur întreaga chirie, i-a propus Claudiei să contribuie lunar cu 150 de euro.

„Eu când am stat prima dată cu ea, am stat într-o garsonieră și am zis că dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu îmi permit mai mult de atât și hai să ne luăm un apartament (…)

Și am zis: Hai să găsim o chirie. Eu pun cei 400 de euro și dacă vrei, găsim ceva mai mare, am găsit una la 550 și am căzut de acord să mai pună și ea 150 de euro. Ea muncește la fel de mult ca și mine și ea acasă nu face niște lucruri (…) Am zis că dacă tot muncești, ajută-mă cu bani”, a spus Ionuț Mocăniță la „Insula Iubirii”.

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