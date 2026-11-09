Cum arată terasa lui Robert Tudor după renovare. Magicianul este încântat de rezultat: „Trebuie să fac ca ea”

După săptămâni întregi de muncă și planuri de renovare, Magicianul Robert Tudor le-a făcut o nouă surpriză urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare, deschizând porțile vilei sale pentru a le prezenta rezultatul spectaculos al transformării terasei.

Robert Tudor și-a transformat terasa într-un loc de relaxare Foto: instagram

Generos ca dimensiuni, spațiul a fost regândit complet pentru a oferi confort maxim în orice perioadă a anului, fiind pregătit atât pentru serile toride de vară, cât și pentru zilele friguroase din sezonul rece. Mândru de noua zonă de relaxare a familiei, artistul a povestit cu umorul său inconfundabil cum a salvat un colț al casei care se afla într-o stare critică și ce contradicții simpatice au apărut între el și soția sa odată cu așezarea ultimelor piese de mobilier.

De la un spațiu „deplorabil” la o terasă cochetă

Robert Tudor nu a ascuns faptul că terasa casei avea nevoie urgentă de o mână de gospodar, însă rezultatul final este pe măsura așteptărilor. Spațiul a fost complet izolat și echipat pentru toate tabieturile matinale, oferindu-i iluzionistului oaza perfectă de liniște după drumurile zilnice:

„Am mobilat și eu terasa, deci ce am făcut: am închis terasa, arăta într-un hal deplorabil! Am luat masă, scaune, am vopsit așa cum a zis soția mea. Avem și un frigider, servești ce vrei, am luat și rummy, asta unu la mână! Doi la mână: am pus și aer condiționat, îl programez să bage căldură pe 7, eu la 7:10 mă trezesc, duc copiii la școală și după vin aici să stau și eu”, le-a mărturisit magicianul fanilor săi.

Datorită sistemului de climatizare programat de la prima oră a dimineții, terasa devine un refugiu primitor, unde Robert își începe zilele imediat după ce își lasă copiii la cursuri.

„Războiul” decorațiunilor între soți: minimalism practic versus „pete de culoare”

Deși mobilierul de bază — masa, scaunele, canapeaua și covoarele — este deja pe poziții, părerile din căminul artistului sunt împărțite în privința ultimelor retușuri. În timp ce iluzionistul consideră amenajarea completă și preferă o linie cât mai sobră și curată, soția sa insistă să aducă mai multă personalitate și căldură încăperii:

„Gataaa, am amenajat terasa: covoare, scaune, masă, canapea. Eu zic că e suficient atât, soția spune să mai luăm ceva... până la urmă... Soția zice că mai trebuie să-i iau niște perne, niște decorațiuni, mie nu-mi place, îmi place așa simplu! Ea zice că lipsesc niște pete de culoare, dar nu e după mine trebuie să fac cum zice ea, să iau pernele alea”, a adăugat amuzat Robert Tudor.

Sursa Facebook