Ai peste 40 de ani? Culorile de păr care îmbătrânesc și nuanțele care te fac să pari mai tânără cu 10 ani

Culoarea părului poate schimba radical felul în care arată chipul, fără să fie nevoie de transformări drastice. După 40 de ani, anumite nuanțe pot accentua cearcănele, ridurile și aspectul obosit, în timp ce altele oferă luminozitate, pun în valoare trăsăturile și creează un efect vizual de prospețime. Iată ce culori merită evitate și ce variante poți alege pentru un look elegant, natural și armonios.

Culori de păr după 40 de ani: trei nuanțe care adaugă ani și trei care întineresc Foto: arhiva

De ce culoarea părului contează mai mult după 40 de ani

Odată cu trecerea timpului, pielea își poate schimba treptat textura și nuanța, iar contrastul dintre ten și păr devine mai vizibil. Din acest motiv, culoarea care avantaja o persoană la 25 de ani poate să nu mai ofere același efect câteva decenii mai târziu.

Părul încadrează fața și influențează felul în care lumina se reflectă asupra trăsăturilor. O nuanță aleasă nepotrivit poate accentua umbrele din jurul ochilor sau poate face tenul să pară mai tern. În schimb, reflexele bine alese pot oferi impresia unui chip mai luminos și mai odihnit.

Secretul nu este să alegi automat o culoare mai deschisă odată cu înaintarea în vârstă, ci să găsești tonurile care se potrivesc pielii, ochilor și culorii naturale a părului.

3 culori de păr care pot adăuga ani după 40 de ani

Unele nuanțe pot crea un contrast prea puternic cu pielea sau pot accentua lipsa de luminozitate a tenului. Efectul depinde însă de trăsăturile fiecărei persoane, de tunsoare și de modul în care este întreținut părul.

1. Negru intens și șaten foarte închis, fără reflexe

Negrul uniform și nuanțele foarte închise de șaten pot crea un contrast puternic cu pielea, mai ales în cazul unui ten deschis. Atunci când părul nu are reflexe sau variații de culoare, aspectul poate deveni rigid, iar umbrele de sub ochi și anumite imperfecțiuni ale pielii pot părea mai evidente.

Dacă preferi culorile închise, nu este necesar să renunți la ele. O alternativă este o bază de ciocolatiu, completată de reflexe discrete în nuanțe de caramel sau alune. Acestea adaugă profunzime și mișcare, fără să schimbe radical culoarea părului.

2. Blondul foarte rece și blondul cenușiu

Blondul platinat și tonurile cenușii pot arăta spectaculos, dar nu avantajează în mod egal toate tipurile de ten. În special atunci când pielea are subtonuri reci sau un aspect mai palid, aceste nuanțe pot crea impresia unui chip lipsit de culoare.

În plus, un blond rece care nu este întreținut corespunzător poate căpăta reflexe nedorite și își poate pierde aspectul sofisticat.

Pentru un rezultat mai blând, poți lua în calcul un blond bej, șampanie sau o nuanță neutră cu reflexe aurii discrete. Aceste variante păstrează luminozitatea blondului, dar pot oferi un efect mai armonios asupra feței.

3. Griul tern, fără strălucire

Părul gri sau argintiu poate fi extrem de elegant după 40 de ani și nu trebuie ascuns pentru a obține un aspect îngrijit. Diferența o face, în mare măsură, sănătatea firului și modul în care este întreținută culoarea.

Un gri lipsit de strălucire, cu reflexe gălbui sau cu lungimi uscate, poate face coafura să pară neîngrijită și poate accentua textura pielii.

Dacă alegi să îți păstrezi părul natural, folosește produse potrivite pentru părul cărunt sau alb și acordă atenție hidratării. O tunsoare bine aleasă și un păr cu aspect sănătos pot transforma griul într-un element de stil, nu într-un dezavantaj.

3 nuanțe de păr care luminează tenul și oferă un aspect mai tânăr

Dacă vrei să îți reîmprospătezi lookul, fără o schimbare radicală, începe prin a lua în calcul culorile cu reflexe naturale și variații subtile de ton. Acestea pot crea profunzime și pot pune în valoare trăsăturile.

1. Ciocolatiu cu reflexe de caramel

Pentru persoanele care preferă părul șaten sau brunet, ciocolatiul cu accente calde de caramel este o variantă elegantă. Baza închisă păstrează profunzimea culorii, în timp ce șuvițele mai deschise adaugă dimensiune și creează impresia unui păr mai bogat.

Reflexele plasate în jurul feței pot atrage atenția asupra ochilor și a pomeților. În plus, tranzițiile subtile dintre nuanțe fac coafura să pară mai naturală decât o culoare uniformă.

Caramelul, mierea și tonurile de alune pot fi adaptate în funcție de culoarea de bază și de subtonul pielii. Pentru un rezultat discret, este suficient să alegi câteva șuvițe fine, fără să deschizi excesiv părul.

2. Blond bej, miere sau untos

Blondul nu trebuie să fie foarte deschis pentru a oferi luminozitate. Nuanțele de bej, miere și blond untos pot crea un efect delicat, mai ales atunci când sunt combinate cu șuvițe ușor mai închise.

Aceste culori pot avantaja persoanele care își doresc un aspect cald și natural. În locul unui blond uniform, poți opta pentru o combinație de tonuri care păstrează profunzimea la rădăcini și adaugă luminozitate în lungimi.

Alegerea trebuie făcută în funcție de ten: un blond bej neutru poate fi mai potrivit pentru unele persoane, în timp ce reflexele aurii pot arăta mai armonios pe un ten cu subton cald.

3. Castaniu cald, scorțișoară și reflexe de chihlimbar

Nuanțele inspirate de scorțișoară, castan și chihlimbar pot aduce căldură chipului și pot evidenția culoarea ochilor. Sunt opțiuni interesante pentru persoanele care își doresc o schimbare vizibilă, dar nu vor să treacă la blond.

Castaniul cald oferă profunzime, în timp ce reflexele arămii discrete adaugă strălucire. Aceste combinații pot pune în valoare ochii verzi, căprui sau alunii, fără ca rezultatul să pară artificial.

Este recomandat să alegi tonuri echilibrate, adaptate culorii naturale a părului. Nuanțele roșcate foarte intense pot fi dificil de întreținut și nu se potrivesc tuturor tipurilor de ten.

Balayage și șuvițe în jurul feței: de ce tehnica poate conta mai mult decât culoarea

Nu doar nuanța aleasă influențează rezultatul, ci și felul în care este aplicată. O culoare potrivită, distribuită uniform, poate avea un efect diferit față de aceeași nuanță combinată cu reflexe și tranziții subtile.

Tehnica balayage presupune obținerea unor treceri graduale între culori, pentru un rezultat cu aspect natural. În funcție de preferințe, coaforul poate păstra rădăcinile mai închise și poate adăuga luminozitate pe lungimi.

O altă opțiune este conturarea părului, cunoscută și sub denumirea de hair contouring. Aceasta presupune plasarea strategică a șuvițelor mai deschise sau mai închise în apropierea feței, pentru a evidenția anumite trăsături.

Avantajul acestor tehnici este că nu presupun neapărat schimbarea completă a culorii. În plus, tranzițiile bine realizate pot face ca rădăcinile să fie mai puțin evidente pe măsură ce părul crește.

Cum alegi culoarea potrivită în funcție de ten și de ochi

Înainte de a lua o decizie, ține cont de subtonul pielii, de culoarea naturală a părului și de cât timp ești dispusă să investești în întreținere.

Un ten cu subton cald poate fi pus în valoare de reflexe aurii, caramel sau castanii. Pentru un ten cu subton rece, pot funcționa mai bine nuanțele neutre și combinațiile echilibrate, fără exces de galben sau roșu. Tonurile neutre oferă, de asemenea, mai multă flexibilitate.

Culoarea ochilor poate reprezenta un alt reper. Reflexele de caramel și miere pot evidenția ochii căprui sau alunii, în timp ce anumite nuanțe de castaniu și cupru pot crea un contrast plăcut cu ochii verzi.

Totuși, aceste recomandări sunt orientative. Nu există o singură culoare care să întinerească pe toată lumea, iar vârsta nu ar trebui să fie singurul criteriu atunci când alegi o schimbare de look.

Cum păstrezi părul strălucitor și culoarea impecabilă

Indiferent de nuanța aleasă, aspectul sănătos al părului contribuie la rezultatul final. Părul uscat, fragil sau lipsit de strălucire poate face ca orice culoare să pară mai puțin îngrijită.

Folosește produse adaptate tipului tău de păr, limitează expunerea excesivă la temperaturi ridicate și aplică produse de protecție termică atunci când folosești placa sau ondulatorul. Dacă ai părul vopsit, respectă recomandările specialistului pentru menținerea culorii și hidratarea lungimilor.

Înainte de o schimbare majoră, discută cu un colorist despre nuanțele care se potrivesc tenului și despre cât de multă întreținere necesită fiecare variantă.