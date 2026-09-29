 Horoscop miercuri, 30 septembrie: Atenție la bani și sănătate! Ce se întâmplă cu Berbecii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop miercuri, 30 septembrie: Atenție la bani și sănătate! Ce se întâmplă cu Berbecii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Miercuri, 30 septembrie 2026, zodiile vor trece printr-o etapă neașteptată a vieții lor. Unii nativi primesc o veste surprinzătoare, în timp ce alții trebuie să fie atenți la bani și la sănătate. Astrele încurajează Berbecii să evite investițiile și să facă un set de analize.

Zodiile vor trece printr-o etapă neașteptată a vieții lor
Zodiile vor trece printr-o etapă neașteptată a vieții lor Foto: Shutterstock

Horoscop miercuri, 30 septembrie 2026

De asemenea, Gemenii vor avea parte de o întâlnire cu cineva din trecut

Berbec

Iubire - Stați mai retras sau organizați evenimentele de socializare acasă online, în intimitate. Nu aveți chef de vizite, nici măcar ale celor dragi.

Sănătate - Planificați să faceți niște analize, mai ales dacă sunt afecțiuni cronice care se acutizează.

Bani - Nu faceți investiții, rămâneți focusat pe sarcinile curente. Câștigurile mici și constante contează mai mult acum decât un risc pe termen lung.

Taur

Iubire - Vă eliberați de condiționări și vă dați voie să reacționați mai copilărește. Cei din jur vă privesc ciudat, dar nu vă pasă.

Sănătate - Presiunea de a vă spori confortul e mare. Vă ocupați doar de ce vă place și vă răzvrătiți la rutina stabilită.

Bani - Stabiliți câteva direcții principale pentru bani. Disiparea pe mai multe căi și indecizia aduc pierderi.

Gemeni

Iubire - Reapar în peisajul social persoane din trecut și e indicat să nu intrați în subiecte deja sensibile.

Sănătate - Faceți un orar și includeți momente pentru autoîngrijirea organismului.

Bani - Investiți în ieșiri cu colegii, șefii, clienți sau persoane cu experiență din anturajul profesional.

Rac

Iubire - Faceți repede legăturile cu persoanele abia cunoscute, dovediți abilități de manipulare a celorlalți pentru ca lucrurile să iasă cum doriți.

Sănătate - Vă confruntați cu dureri de spate sau ale sistemului osos. Evitați efortul fizic solicitant.

Bani - Ieșiți în oraș cu posibili colaboratori și cheltuiți bani pentru a plăti pentru eveniment.

Leu

Iubire - Stabiliți obiectivul comun. Dacă porniți la aceeași căruță dar în direcții diferite doar pentru că ați presupus ca drumul e identic, apar certuri.

Sănătate - Dacă unele persoane critică dieta sau vă consideră dezorganizat cu sportul, e doar o opinie. Respectați-vă ritmul.

Bani - Faceți liste pentru cheltuielile pe care ați putea să le eliminați. Veți descoperi că mare parte din ele erau doar obiceiuri, nu necesități reale.

Fecioară

Iubire - Petreceți timp cu familia. Aveți ocazia să reparați relația, mai ales dacă s-a stricat din opinii diferite asupra educației oferită copilului.

Sănătate - Stați departe de drame care nu sunt ale voastre. Stresul acumulat vă poate epuiza.

Bani - Faceți cumpărături online și economisiți timp și bani.

Balanța

Iubire - Sunteți originali în exprimare și faceți cuceriri chiar și printre cei mai sceptici. Profitați și intrați în cercuri noi.

Sănătate - Aveți nevoie de un loc unde să vă regenerați atât fizic, cât și mental. Programați o ieșire la plimbare.

Bani - Adunați date despre proiectele în care vi s-a propus să vă implicați.

Scorpion

Iubire - Luați inițiativa.Invitați persoane dragi la ieșiri la evenimente deosebite. Fiți spontani!

Sănătate - Aveți rezerve de energie suficiente și puteți supralicita la lista de sarcini de îndeplinit.

Bani - Reacțiile sunt înclinate către dramatizări. Câștigurile de acum vă ridică. Conștientizați cât de norocos sunteți!

Săgetător

Iubire - Reapar pasiuni din trecut,și ca persoane, și ca hobby-uri. Fiți pregătit și clarificați dacă doriți să reaprindeți flacăra.

Sănătate - Sunteți aventuros, plin de entuziasm. Vă trăiți clipa din plin și vă bucurați de bună dispoziție.

Bani - Profit se face și din activități mărunte. Nu tratați superficial nicio muncă.

Capricorn

Iubire - Vă este benefic acum să introduceți perioade de timp în care să vă ocupați de hobby-uri recent descoperite, unde să cunoașteți oameni noi.

Sănătate - Alegeți să faceți mișcare preponderent în activități de grup–jogging cu prietenii,sporturi pe teren.

Bani - Simțiți că stabilitatea vă este amenințată.

Vărsător

Iubire - Nu vă implicați în conflictele altora doar pentru a lua apărarea cuiva drag.

Sănătate - Descărcați negativitatea constructiv, nu pe ceilalți. Nu vă vărsați nervii pe cei care nu sunt responsabili cu crearea acestei stări.

Bani - Banii vă ies din cont la fel de repede cum au intrat. Nu vă enervați!

Pești

Iubire - Doriţi intimitate, să urmăriţi un film şi să comandaţi mâncare acasă. Negociaţi cu partenerul.

Sănătate - Vreţi să extindeţi grija pentru sănătate dar acum e indicat să vă asiguraţi că stăpâniţi regulile regimului început.

Bani - Apelaţi la inovaţii. Faceţi bani din piatră seacă cum se spune, de la persoane străine sau în mod neașteptat.

Ghid de cumpărături

Cat castiga un roman in Irlanda png
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!” Fapt divers
Adrian Minune jpeg
Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!” PrimeTime
image
Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România de la fosta soție: a angajat detectivi, un instructor de zbor și a plătit 37.000 de euro adevarul.ro
image
Autostrada „în valuri”, lângă cel mai înalt viaduct. Problemele de pe un tronson al A1 continuă la zece ani de la redeschidere adevarul.ro

Parteneri

image
Antena 1 a plătit fiecare gol al bosniacilor cu 100.000 de euro! Sumele uluitoare pentru meciul României www.fanatik.ro
image
"Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
„PNL este ținut captiv de Bolojan!” Atac DEVASTATOR al unui lider liberal www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
ROBOR ar putea fi calculat după alte reguli. Ce trebuie să știe românii care încă au credite legate de acest indice playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv www.fanatik.ro
image
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
saltele de pat (2) jpg
6 semne mai puțin evidente că dormitorul tău are nevoie de o modernizare Advertoriale
Captură de ecran din 2026 09 29 la 14 23 52 png
Circul Metropolitan București deschide stagiunea cu spectacolele HIT Best of Circul Metropolitan și Apolodor Advertoriale
Cât costă acum să ți umpli frigiderul cu carne proaspătă de la Lidl png
Cât costă acum să-ți umpli frigiderul cu carne proaspătă de la Lidl Advertoriale
click ro pexels karola g 5240766 jpg
Pielea fără fire: ce se întâmplă când înlocuiești lama cu un epilator Advertoriale
1432 x 1592 webp
Aer condiționat și electrocasnice cu plata în tranșe pe factura de energie: PPC Energie acoperă 20 kWh pe lună, timp de 12 luni Advertoriale
shutterstock 2627315147 jpg
Mere sau pere: ce alegi dacă vrei să îți ții glicemia sub control? Stil de viață
Cum construiești o rutină minimalistă pentru tenul mixt sau acneic fără să i distrugi bariera cutanată(1) jpg
Cum construiești o rutină minimalistă pentru tenul mixt sau acneic fără să-i distrugi bariera cutanată Advertoriale
horoscop
Trei zodii pentru care se schimbă viața în perioada următoare. Astrele anunță noi reușite profesionale și schimbări pe plan personal Horoscop
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net