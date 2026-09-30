 Consumul de sare, dublu față de cât credem. Avertismentul OMS și riscurile ascunse din alimentația zilnică
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Consumul de sare, dublu față de cât credem. Avertismentul OMS și riscurile ascunse din alimentația zilnică

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Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că majoritatea oamenilor consumă de două ori mai multă sare decât cred. Deși limita recomandată este de aproximativ o linguriță pe zi, alimentația modernă depășește cu mult acest prag.

Consumul de sare, dublu față de cât credem
Consumul de sare, dublu față de cât credem Foto: Shutterstock

Recomandările OMS și realitatea din farfurie

La nivel global, un adult consumă în medie 11 grame de sare pe zi, mult peste doza recomandată. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, explică: „Pâine, mezeluri, chipsuri, sosuri – toate conțin sare într-o cantitate mai mică sau mai mare. Dacă citim etichetele și ne punem pe calculat, vedem că toate acestea la un loc conțin nu una, ci două lingurițe de sare”.

Mulți oameni recunosc că nu verifică etichetele produselor și nu sunt atenți la conținutul de sare. Un consumator spune: „Mâncăm mâncare gătită foarte mult, dar sarea tot o folosim. Destul de multă.”

Altul mărturisește că încearcă să reducă sarea doar în preparatele gătite acasă: „Principiul e următorul: dacă pui prea multă sare, nu mai poți să scoți, dar dacă este mai puțină, cine dorește mai multă poate să-și adauge”.

Problema este că sarea nu provine doar din solniță, ci din ingredientele deja procesate. Astfel, chiar și persoanele care cred că „nu mănâncă sărat” ajung să depășească limita zilnică fără să își dea seama.

Aproape toate produsele din dieta zilnică conțin sare adăugată, de la pâine și mezeluri până la sosuri, semipreparate și chiar produse aparent „dulci”, precum croissantele.

Riscurile medicale ale consumului excesiv de sare

Excesul de sare este deosebit de periculos pentru persoanele cu boli cronice, dar afectează și populația generală. Cardiologul Daniel Lighezan explică: „Crește tensiunea, determină hipertrofie ventriculară stângă până la insuficiență cardiacă”.

Studiile recente merg și mai departe, indicând o legătură directă între consumul ridicat de sare și afecțiuni metabolice severe, boli autoimune și anumite forme de cancer. Practic, sarea în exces nu afectează doar sistemul cardiovascular, ci întregul organism.

Reducerea consumului de sare nu înseamnă renunțarea la preparatele preferate, ci o atenție mai mare la ingredientele folosite. Bucătarul Miroslav Romanov explică modul în care se poate găti inteligent: „Ca ingrediente avem piper, guanciale, pecorino și gălbenuș de ou, deci nu folosim sare, că sare avem în brânză și în guanciale”.

Chefi și nutriționiști recomandă folosirea condimentelor și a verdețurilor aromatice pentru a intensifica gustul mâncării fără adaos de sare. Busuiocul, oregano, pătrunjelul, cimbrul sau boiaua pot transforma complet un preparat, oferind aromă și prospețime.

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