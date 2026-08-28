 Orașul din Europa care este „cel mai inteligent” din lume de 7 ani. Ce îl face atât de special
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Orașul din Europa care este „cel mai inteligent” din lume de 7 ani. Ce îl face atât de special

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Un oraș european își păstrează supremația în topul celor mai „inteligente” orașe din lume. Zürich, din Elveția, a ocupat din nou primul loc în clasamentul Smart City Index 2026, ajungând astfel la șapte ani consecutivi în care se află în fruntea topului.

Zürich, desemnat cel mai „inteligent” oraș din lume
Zürich, desemnat cel mai „inteligent” oraș din lume Foto: Shutterstock

Clasamentul este realizat anual de International Institute for Management Development (IMD), care în 2026 a analizat 148 de orașe din întreaga lume.

Evaluarea a luat în calcul mai multe aspecte, printre care infrastructura economică și tehnologică, calitatea vieții, mediul și gradul de incluziune. Un element important al clasamentului îl reprezintă percepția locuitorilor, rezultatele fiind bazate în mare parte pe răspunsurile acestora la sondaje.

Zürich a fost singurul oraș care a primit calificativul general AAA în categoria „Smart City” („Oraș Inteligent”).

Pe locul al doilea s-a clasat Oslo, urmat de Geneva, Londra, Copenhaga și Dubai. Un alt oraș elvețian, Lausanne, ocupă poziția a șaptea.

Orașele care au urcat spectaculos în top

Ediția din 2026 a adus și câteva schimbări importante în clasament. Washington, D.C., a avut una dintre cele mai mari ascensiuni, urcând 23 de poziții până pe locul 39. Și AlUla, din Arabia Saudită, a înregistrat o creștere semnificativă, avansând 27 de locuri și ajungând pe poziția 85. În Statele Unite, Boston este orașul cel mai bine clasat, ocupând locul 35.

Chiar dacă Zürich se află în fruntea clasamentului, locuitorii au indicat și câteva aspecte care ar avea nevoie de îmbunătățiri.

Cel mai important subiect este reprezentat de locuințele accesibile. 82% dintre persoanele chestionate au considerat că aceasta este principala prioritate a orașului. Traficul reprezintă o altă problemă importantă, fiind menționat de 60% dintre respondenți, în timp ce 47% au indicat șomajul.

Problema locuințelor accesibile nu este una specifică Zürichului. La nivelul celor 148 de orașe analizate, aceasta a fost considerată cea mai urgentă prioritate, fiind urmată de congestionarea traficului și de siguranță.

Ce poți vizita în Zürich

Dincolo de poziția sa în clasamentul orașelor inteligente, Zürich rămâne o destinație apreciată de turiști.

În centrul vechi, Altstadt, vizitatorii pot descoperi străzi înguste și pavate, clădiri istorice și biserici medievale precum Grossmünster și Fraumünster. De-a lungul râului Limmat pot fi admirate și vechile clădiri ale breslelor.

O altă experiență populară este o plimbare cu vaporul pe Lacul Zürich. Din zona Bürkliplatz pot fi luate ambarcațiuni pentru croaziere care oferă o perspectivă diferită asupra orașului.

Pentru pasionații de artă, Kunsthaus Zürich este unul dintre punctele de interes, muzeul găzduind lucrări ale unor artiști precum Alberto Giacometti, Claude Monet și Pablo Picasso. Iar pentru cei care vor să încerce una dintre cele mai cunoscute specialități elvețiene, Zürich oferă numeroase locuri în care poate fi savurată ciocolata elvețiană.

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