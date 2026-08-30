Au spus „adio” șefilor și au început să facă bani pe cont propriu. Cât au câștigat doi tineri într-un singur an

Jamie și Sarah McCauley au găsit o alternativă la jobul clasic și au construit mai multe surse de venit care le permit să nu depindă de un șef. Cei doi din Michigan câștigă bani din închirierea unor locuințe, YouTube, vânzarea de mobilă recondiționată și testarea unor produse comandate de pe Amazon. Numai în 2024, activitățile lor le-au adus 140.000 de dolari.

Cum au reușit doi tineri să câștige 140.000 de dolari într-un an Foto: CNBC

În loc să se bazeze pe un singur salariu, Jamie și Sarah au ales să își diversifice veniturile. Printre activitățile lor se numără închirierea unor proprietăți, crearea de conținut pe YouTube, cumpărarea și revânzarea mobilei vechi, dar și testarea unor produse de pe Amazon.

Cele mai profitabile direcții s-au dovedit a fi proprietățile și canalul lor de YouTube, care a strâns peste 146.000 de abonați.

Pentru Jamie, astfel de activități nu sunt rezervate doar celor care vor să construiască imperii financiare. El consideră că și un venit suplimentar relativ modest poate fi obținut de foarte multe persoane.

„Dacă vrei doar să faci niște bani în plus, să plătești o datorie de pe cardul de credit sau să strângi bani pentru o vacanță, cred că este posibil pentru aproape oricine”, spune Jamie, potrivit CNBC.

Povestea celor doi a început cu proiecte de recondiționare a mobilei. Ulterior, au experimentat și alte variante de a face bani, inclusiv prin intermediul platformelor online.

În 2020, Jamie și Sarah au început să cumpere paleți cu produse returnate de Amazon, Walmart și Target. După ce deschideau cutiile și verificau conținutul, încercau să vândă separat obiectele pe care le găseau. Între decembrie 2020 și decembrie 2022, această activitate le-a adus aproximativ 19.500 de dolari.

Au făcut bani și din videoclipurile în care despachetau produsele

Afacerea cu produsele returnate le-a oferit o sursă suplimentară de venit. Cei doi au început să filmeze procesul și să publice videoclipurile pe YouTube.

Unul dintre cele mai urmărite materiale, în care despachetau paleții, a ajuns la 5,4 milioane de vizualizări. Doar din reclamele afișate în acel videoclip, Jamie și Sarah au câștigat aproximativ 30.000 de dolari.

Astfel, aceeași activitate le-a adus bani atât din vânzarea produselor, cât și din conținutul creat în jurul ei. Succesul nu a durat însă la nesfârșit. Pe măsură ce tot mai mulți oameni au descoperit această metodă de a face bani, concurența a devenit mai mare.

În prezent, cei doi se concentrează mai mult pe activități care le pot genera venituri pe o perioadă mai lungă. Proprietățile și canalul de YouTube au devenit două dintre cele mai importante direcții ale lor.