Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova

Lee Song Su a venit pentru prima dată în România în 1996, iar în 2009 a luat decizia de a se stabili definitiv în țara noastră. De atunci, viața sa s-a legat tot mai mult de România, iar în Cocorăştii Colţ, județul Prahova, și-a construit o afacere pornind de la o nevoie pe care a observat-o încă de la început: lipsa legumelor asiatice pe piața românească.

Astăzi, pe terenul său se află zeci de solarii în care cultivă legume specifice Asiei. Ridichi coreene, salată chinezească, frunze de susan și alte plante mai puțin cunoscute în România cresc în pământul din Prahova, după ce au fost aduse din Coreea de Sud și adaptate condițiilor de aici.

Produsele sale sunt căutate în special de comunitățile asiatice din România, dar și de restaurantele cu specific oriental. În timp, însă, și românii au devenit interesați de aceste legume, mulți fiind curioși să descopere gusturi și plante cu care nu erau familiarizați.

De ce a început să cultive legume coreene în România

Pentru Lee Song Su, ideea de a cultiva legume din țara natală a apărut treptat. După ce s-a stabilit în România, a observat că anumite produse cu care era obișnuit în Coreea de Sud nu puteau fi găsite în piețele de aici.

A început să aducă legume și răsaduri din Coreea și să vadă cum se adaptează acestea solului românesc. Agricultorul a descoperit că pământul din România este foarte roditor și că multe dintre culturile asiatice pot crește foarte bine în aceste condiții.

„Nu a fost foarte greu. Pământul este foarte roditor aici în comparație cu Coreea de Sud, aici nu trebuie să folosesc îngrășăminte chimice, merge și cu bălegar. În Europa nu există o mare varietate de legume, de aceea am vrut să aduc din Coreea (...)

În timp, și alte familii coreene venite în România au dorit legumele noastre, așa că am plantat mai multe. Nu se găseau deloc legume coreene la piață. Românii sunt foarte curioși și dornici să le încerce, de aceea le-am dăruit răsaduri de ale noastre”, a explicat Lee Song Su, într-un reportaj TVR.

Legumele asiatice au ajuns să fie căutate și de români

Culturile lui Lee Song Su nu sunt destinate doar comunității coreene. Odată cu dezvoltarea afacerii, legumele asiatice au început să atragă și atenția românilor.

Printre plantele cultivate în solariile sale se numără ridichile coreene, salata chinezească și frunzele de susan, dar și alte soiuri mai puțin întâlnite în România. Acestea sunt folosite în preparate asiatice și ajung inclusiv în restaurantele cu specific oriental.

Curiozitatea românilor l-a făcut pe agricultor să împartă și răsaduri celor care și-au dorit să încerce să cultive astfel de plante. Astfel, ceea ce a început ca o soluție pentru a avea pe masă legumele cu care era obișnuit în Coreea s-a transformat într-o afacere și, în același timp, într-un mod de a face cunoscute aceste culturi și în România.

Localnicii îl știu drept „coreeanul cu solariile”

Au trecut mulți ani de când Lee Song Su a venit pentru prima dată în România, iar acum Prahova a devenit locul pe care îl numește acasă.

În Cocorăştii Colţ, localnicii s-au obișnuit cu prezența lui și îl cunosc drept „coreeanul cu solariile”. Deși România și Coreea de Sud sunt despărțite de mii de kilometri și au culturi și tradiții diferite, agricultura a devenit pentru el un punct comun între cele două lumi.

Lee Song Su a reușit să aducă în România nu doar legume din țara natală, ci și o parte din cultura gastronomică asiatică. În același timp, pământul românesc i-a oferit posibilitatea de a-și construi o viață nouă și o afacere de care este mândru.

„România este casa noastră”

După atât de mulți ani petrecuți în România, legătura lui Lee Song Su cu țara noastră a devenit una profundă. Chiar și atunci când se întoarce în Coreea de Sud, spune că nu mai poate rămâne acolo pentru mult timp.

Pentru coreean, România nu mai este doar locul în care și-a dezvoltat afacerea, ci țara în care și-a construit viața și în care simte că aparține.

„Dacă plecăm în Coreea, nu mai pot să stau mai mult de o săptămână. Vreau să plec de acolo și să mă întorc în România. România este casa noastră”.