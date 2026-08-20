Pisica fuge de litieră, zgârie mobila sau te mușcă? Cum să gestionezi problemele de comportament la pisici!

Îți zgârie pisica mobila, refuză litiera, te trezește noaptea sau te atacă în timpul jocului? Comportamentele care îi pun în dificultate pe proprietarii de pisici au, de multe ori, explicații legate de instincte, mediu, stres sau chiar de starea de sănătate. Iată care sunt cele mai frecvente probleme de comportament la pisici și ce poți face pentru a le gestiona!

1. Pisica evită litiera

Găsești urină sau fecale prin casă, deși pisica știe să folosească litiera? Primul pas este să cauți cauza.

Pisica poate respinge litiera din cauza tipului de nisip, a mirosului, a dimensiunii cutiei, a poziționării sau a faptului că aceasta nu este suficient de curată. Unele pisici preferă o litieră descoperită și un nisip fără parfum. Amplasarea într-un loc liniștit, ușor accesibil și departe de zona de hrănire poate ajuta.

În casele cu mai multe pisici, ar trebui să existe câte o litieră pentru fiecare pisică, plus încă una.

Curăță zilnic reziduurile și urmărește-o dacă își face nevoile în alte locuri. Dacă problema apare brusc sau persistă, este indicat un consult veterinar, deoarece anumite boli pot determina evitarea litierei.

2. Își ascute ghearele pe mobilă

Canapeaua, fotoliile și draperiile pot deveni rapid victimele ghearelor unei pisici.

Zgâriatul este un comportament natural. Pisica își întreține ghearele, își întinde corpul și își marchează teritoriul prin mirosul eliberat de glandele aflate la nivelul labelor.

Soluția este să-i oferi alternative atractive. Pune mai multe sisaluri sau stâlpi de zgâriat în locurile în care obișnuiește să zgârie. Observă dacă preferă suprafețele verticale sau orizontale și alege obiecte care corespund acestui obicei. Un stâlp trebuie să fie suficient de stabil și de înalt pentru ca pisica să se poată întinde.

Evită pedeapsa fizică sau țipetele. Acestea pot crește frica și pot favoriza alte probleme de comportament.

3. Mușcă și zgârie în timpul jocului

Un pisoi care sare pe mâini, urmărește picioarele și mușcă poate părea adorabil. Pe măsură ce crește, însă, același obicei poate deveni dureros.

Agresivitatea de joacă apare frecvent la pisicile tinere și poate include pândirea, săritul asupra unei persoane, lovirea cu labele, zgârierea și mușcarea.

Pentru a-i canaliza energia, folosește jucării care păstrează distanța dintre mâna ta și gura pisicii: undițe cu pene, mingi, șoricei de jucărie sau alte obiecte destinate jocului.

Nu-l obișnui să se joace direct cu mâinile sau picioarele. Comportamentul învățat în copilărie poate continua și la maturitate.

Jucăriile improvizate pot fi distractive, însă verifică-le înainte și în timpul jocului. Obiectele care se rup ușor sau pe care pisica le poate înghiți trebuie îndepărtate.

4. Își marchează teritoriul cu urină

Marcarea teritoriului poate apărea mai ales în situații în care pisica se simte amenințată, stresată sau în conflict cu alte feline. Schimbările din locuință, apariția unei alte pisici sau prezența unor pisici străine în apropierea casei pot reprezenta factori declanșatori.

Este important să faci diferența între marcarea teritoriului și urinarea în afara litierei din cauza unei probleme medicale.

Curăță foarte bine suprafața afectată și îndepărtează mirosul, astfel încât pisica să nu fie încurajată să revină în același loc. Dacă problema continuă, discută cu medicul veterinar pentru identificarea cauzei.

Sterilizarea poate face parte din gestionarea comportamentelor legate de reproducere și marcare, însă soluția potrivită depinde de cauza concretă a comportamentului.

5. Mieună foarte mult

Pisicile folosesc mieunatul în special pentru a comunica cu oamenii. Pot cere mâncare, atenție, acces într-o anumită încăpere sau pot semnala că ceva le deranjează.

Dacă pisica a învățat că primește imediat hrană atunci când miaună, comportamentul se poate consolida. Înainte de a reacționa, încearcă să identifici motivul pentru care vocalizează.

O schimbare evidentă a frecvenței mieunatului merită însă urmărită. Dacă pisica începe să vocalizeze excesiv, mai ales când comportamentul este neobișnuit pentru ea, discută cu medicul veterinar pentru a exclude o cauză medicală.

6. Devine agresivă

O pisică agresivă poate mârâi, șuiera, lovi, mușca sau zgâria. Poate avea pupile dilatate, urechile orientate în spate, corpul încordat și coada umflată.

Agresivitatea poate apărea din frică, stres, durere, conflicte teritoriale, suprastimulare în timpul mângâierii sau alte cauze.

Dacă pisica este agitată, păstrează distanța și las-o să se calmeze. Evită să o forțezi să fie atinsă sau luată în brațe.

Foarte important: agresivitatea poate avea o cauză medicală. Durerea provocată de artrită, probleme dentare sau alte afecțiuni poate determina o pisică să reacționeze agresiv atunci când este atinsă.

Pedeapsa fizică nu este o soluție și poate accentua frica sau agresivitatea.

7. Face gălăgie în timpul nopții

Pisica aleargă prin casă la ore la care tu vrei să dormi? Activitatea nocturnă poate fi extrem de obositoare pentru proprietari.

Încearcă să-i oferi suficiente ocazii de joacă și stimulare în timpul zilei. O sesiune de joacă înainte de culcare poate contribui la consumarea energiei.

Evită să transformi fiecare trezire nocturnă într-un moment de atenție sau joacă. Dacă primește hrană, mângâieri sau joacă de fiecare dată când te trezește, poate învăța că acest comportament funcționează.

Pentru orice schimbare bruscă a rutinei de somn sau a activității, mai ales la o pisică adultă ori vârstnică, merită luată în calcul și o cauză medicală.

Ce faci când comportamentul i se schimbă brusc?

Un comportament nou trebuie privit în context. Întreabă-te dacă au apărut schimbări în casă: un animal nou, mutarea mobilierului, persoane noi, modificarea programului, schimbarea hranei sau a litierei.

Stresul poate influența comportamentul, însă uneori cauza este medicală. De aceea, când pisica începe brusc să urineze în afara litierei, devine agresivă, vocalizează excesiv sau își schimbă radical rutina, este recomandată o discuție cu medicul veterinar.

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Editor: Raluca Toma