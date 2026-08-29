Uniforma școlară, motiv de ceartă între părinți. Cât costă și ce spun psihologii

Uniforma școlară îi pune din nou pe părinți în fața dilemei: merită banii sau este doar o cheltuială în plus? Pentru unii înseamnă ordine, respect și mai puține comparații între copii, în timp ce alții nu văd rostul unor haine impuse de școală. Iar când nota de plată poate ajunge la câteva sute de lei, discuția despre cât costă, cât de utilă este și ce spun specialiștii devine tot mai aprinsă.

Uniforma școlară, între modă și disciplină Foto: Freepik

Uniforma școlară, motiv de ceartă între părinți

„Pentru mine, uniforma înseamnă respect pentru școală și pentru copil. Îmi place să știu că toți elevii au o ținută decentă și că nu mai există aceeași presiune legată de haine, de branduri sau de cine vine îmbrăcat mai scump”, spune Cristina, mama Emei. La polul opus sunt cei care văd uniforma drept o cheltuială care putea fi evitată.

„Pentru mine este o pierdere de bani. Nu mai trăim în vremurile de demult. Dacă un copil este îmbrăcat decent, nu văd de ce trebuie să aibă neapărat aceeași ținută ca toți ceilalți”, spune Gabi, tatăl unui școlar, pe pagina sa de Facebook. Astfel, uniforma rămâne un subiect care stârnește discuții aprinse la început de an școlar.

„Cu uniformă, elevii pornesc, din punct de vedere vestimentar, de la aceeași bază"

Uniforma are o latură psihologică.

„Pentru un copil, hainele pe care le poartă la școală pot deveni un motiv de comparație cu colegii: cine are pantofi mai scumpi, cine poartă haine de firmă sau cine vine în fiecare zi cu o ținută nouă. Uniforma poate reduce o parte din această presiune, tocmai pentru că elevii pornesc, cel puțin din punct de vedere vestimentar, de la aceeași bază", explică psihologul Mihaela Dinu.

În opinia sa, atunci când hainele nu mai sunt atât de vizibile ca element de diferențiere, scade și una dintre sursele de comparație dintre copii. Uniforma poate transmite, în același timp, și ideea de apartenență.

„Copilul poartă aceleași însemne ca ceilalți colegi și poate avea sentimentul că face parte dintr-o comunitate. Dar asta nu înseamnă că orice uniformă este automat benefică. Dacă este prea scumpă, incomodă, greu de întreținut sau impusă fără să se țină cont de nevoile elevilor, ea poate deveni o sursă de nemulțumire atât pentru copii, cât și pentru părinți", mai adaugă specialistul.

Cât costă uniforma școlară?

Prețurile diferă destul de mult, în funcție de cerințele școlii și de magazinul de unde este cumpărată uniforma. De exemplu, pentru anul școlar 2026–2027, o vestă școlară poate costa 75 de lei, o pereche de pantaloni 75 de lei, o fustă 75 de lei, iar un sarafan ajunge la 95 de lei. O cravată cu logo-ul școlii costă 40 de lei.

Și magazinele mari au în această perioadă haine dedicate școlii. La brandurile cunoscute din mall-uri, o cămașă pentru școală costă 39,99 lei, o pereche de pantaloni 39,99 lei, o fustă 39,99 lei, un pulover 39,99 lei, iar un sacou ajunge la 89,99 lei. Există și seturi, precum două cămăși la 89,99 lei sau două perechi de pantaloni la 89,99 lei.

Asta înseamnă că, dacă un părinte cumpără, de exemplu, un sacou de 89,99 lei, o pereche de pantaloni de 39,99 lei și două cămăși de 89,99 lei, ajunge deja la aproximativ 220 de lei, fără să pună la socoteală pantofii, puloverul, vesta sau alte piese cerute de școală. La uniforme personalizate, prețul poate urca și ajunge chiar și la 500 de lei. Pentru părinți, diferența de preț poate fi importantă, iar dacă vorbim despre doi copii, suma se dublează rapid.

Cum alegi o uniformă care să reziste

La cumpărături, părinții ar trebui să se uite dincolo de prețul de pe etichetă. „Este important ca uniforma să fie comodă, să permită copilului să se miște liber și să fie potrivită pentru activitățile de zi cu zi”, recomandă specialistul.

Materialul și calitatea cusăturilor contează enorm, mai ales când aceeași pereche de pantaloni sau același sacou este purtat de mai multe ori pe săptămână. O uniformă mai ieftină care se scamosează după câteva spălări poate ajunge, în final, mai costisitoare decât una de calitate.

În plus, părinții ar trebui să verifice exact ce piese sunt cerute de școală înainte să cumpere întregul set și să aleagă, pe cât posibil, haine care pot fi spălate ușor și purtate pe o perioadă cât mai lungă. Până la urmă, cea mai bună uniformă este cea care rezistă, este confortabilă și nu transformă începutul de an școlar într-o nouă gaură în bugetul familiei.

Cum alegi uniforma potrivită

Când aleg uniforma, părinții ar trebui să se gândească în primul rând la cât de mult o va purta copilul. Materialul trebuie să fie rezistent, dar și comod, pentru că elevul va sta cu hainele pe el câteva ore în fiecare zi. Este bine ca pantalonii, fusta sau sacoul să nu fie foarte rigide și să îi permită copilului să se miște fără probleme. Un alt lucru important este întreținerea.

O uniformă care se spală ușor și nu își pierde forma după câteva spălări va fi mult mai practică. Merită verificate și cusăturile, fermoarele și nasturii, mai ales la hainele care vor fi purtate foarte des. Înainte de cumpărături, părinții ar trebui să verifice și exact ce piese cere școala, pentru a nu cheltui bani pe haine care nu sunt necesare.Iar când vine vorba despre preț, cea mai ieftină variantă nu este întotdeauna și cea mai bună.

Mai bine o uniformă puțin mai scumpă, dar de calitate, care rezistă un an școlar, decât una ieftină care se scamosează sau se strică după câteva săptămâni, spun specialiștii pe site-urile de profil. În plus, două cămăși sau două perechi de pantaloni pot fi mai utile decât un set foarte mare de haine pe care copilul nu ajunge să le poarte.