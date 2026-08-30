Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”

O româncă susține că ar fi rămas fără bunurile personale după ce un șofer Uber ar fi închis cursa cu câteva minute înainte de a ajunge la destinație. Ea spune că a încercat să ia legătura cu reprezentanții companiei, însă nu ar fi reușit să primească ajutor în timp real. În postarea sa de pe Reddit, aceasta a oferit inclusiv numele șoferului, numărul mașinii și marca autoturismului.

Un șofer Uber, acuzat de o clientă că ar fi dispărut cu coletul Foto: arhiva Click!

Povestea a fost relatată pe Reddit de un utilizator care spune că, în urmă cu scurt timp, a comandat o mașină Uber de la adresa mamei sale până la locuința lui, pentru a primi un pachet.

„Hello! S-a întâmplat în această seară când am solicitat o cursă pe Uber de la adresa mamei mele la adresa mea pentru a primi un pachet de la ea.

În imediata apropiere, fix când mai erau 2-3 minute până să ajungă la destinație, șoferul a închis cursa ca și când ar fi ajuns și dus a fost. L-am așteptat în fața blocului sperând să fi închis cursa din greșeală și totuși să aibă intenția de a veni, însă nimic”, spune românca.

Potrivit relatării sale, clienta ar fi încercat apoi să contacteze serviciul de suport al companiei.

„Am hotărât să iau legătura la support Uber, dar, ce să vezi, nu exista nimeni care să te ajute în timp real cu orice problemă ai avea la Uber. Am făcut sesizare la toate categoriile sperând să fie prioritizată”.

Autorul postării spune că ar fi avut și o fotografie a șoferului, însă a ales să nu o publice.

„V-aș lăsa și poza cu mutra domnișorului, dar bănuiesc că nu am voie să fac așa ceva, că mă ard degetele de numa' numa'”, a mai spus românca.

„Nici nu contează ce aveam în pachet”

În continuarea postării, e aspune că, din punctul său de vedere, problema nu este reprezentată neapărat de valoarea bunurilor care s-ar fi aflat în colet, ci de comportamentul pe care îl reclamă.

„Nici nu contează ce aveam în pachet, puteau să fie și 50.000 €, putea să fie și un pachet de țigări, asemenea comportament ca șofer partener la o companie de ridesharing, unde se presupune că jobul tău implică să îți respecți clienții, este inadmisibil”.

La final, aceasta le-a cerut celorlalți utilizatori să îi ofere sfaturi despre pașii pe care i-ar putea urma pentru a rezolva situația.

„Aveți grijă de voi și dacă aveți idei de cum aș putea rezolva mai repede sau a mai trecut cineva prin experiențe de genul, le aștept cu nerăbdare”.

Ce i-au recomandat alți români

Postarea a atras mai multe comentarii, iar unii dintre cei care au răspuns au povestit propriile experiențe sau au venit cu recomandări. Un utilizator i-a sugerat autorului să folosească pe viitor opțiunea cu PIN:

„Mereu am anxietatea asta, pe viitor ți-aș recomanda să folosești opțiunea cu PIN. Eu am mai trimis similar folosind PIN și cel puțin până acum n-am avut incidente”.

Un alt internaut consideră că autorul ar trebui să meargă la poliție și să sesizeze compania.

„Oamenii care fac asta o fac o singură dată, și dacă nu, o fac la fraieri de mai multe ori până și-o iau. Omul a făcut o faptă penală (orice furt e) cu nume și prenume. Ce a făcut e la fel de deștept și are consecințe similare cu unul care își deschide o tarabă de vândut iarbă în fața secției de poliție.

Ai numele, ai numărul de la mașină, ai data/ora, Uber e obligat să colaboreze. Hoț mai prost de atât nu poate să fie. Doar du-te la poliție și vorbește, și desigur raportează-l la Uber. Chiar dacă nu îți recuperezi bunurile, omul sigur și-o ia”.

Același utilizator a relatat și cazul unui prieten care și-ar fi uitat telefonul într-o mașină Uber:

„Am un caz de prieten care a picat într-o din asta. Era beat și și-a uitat telefonul în Uber, și cumva a ajuns câțiva ani mai târziu să dea bani la poliție pentru deranj. Nu sunt sigur care e șirul de decizii proaste care au dus la rezultatul ăsta, dar pare că a apăsat butoanele în același mod în care face mama când vrea să-mi dea mesaj pe Whatsapp să mă întrebe ce fac și se trezește cu 200 de oameni acasă sâmbătă pentru că aparent a invitat tot orașul într-o postare pe Facebook, deși ea nu are Facebook”.

Un alt român spune că, în opinia sa, problema este și faptul că multe persoane nu depun plângeri în astfel de situații.

„O să fiu rău aici și o să zic că e vina victimei. Nu a ta, la modul general. Românii zici că au alergie la făcut plângere la poliție pe chestiile astea. Firmele de curierat, de exemplu - prind curieri că fură telefoane Iphone. Ce le fac? Îi dau afară. Firmele de Uber, îi dau afară. Victimele nu merg la poliție.

Un alt utilizator povestește despre o situație similară

Avem încă undeva în DNA-ul nostru atitudinea că e ok să furi. Știu și de unde e: pe vremea comuniștilor majoritatea proprietății era la stat, și vreo două generații au crescut într-un mediu în care nu era imoral să furi din proprietatea comună”.

În secțiunea de comentarii, o persoană spune că a avut, în urmă cu câțiva ani, o experiență asemănătoare. Potrivit acestuia, o persoană care lucra în managementul Uber i-ar fi explicat că serviciul este destinat transportului de persoane, nu al obiectelor.

„Am pățit acum niște ani, cunoșteam pe cineva care lucra la Uber efectiv, în management, și mi-a spus că este - citez - «transport de persoane, nu de obiecte». Eu am avut noroc, a fost o neînțelegere până la urmă și am primit coletul, dar am ținut minte. Au acest loophole: e pentru oameni, nu colete, nu e treaba noastră. Sper să rezolvi!”.