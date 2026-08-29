 Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
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Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”

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Un bărbat în vârstă de 37 de ani, divorțat, a vorbit pe Reddit despre o situație pe care spune că a observat-o după despărțire. Acesta susține că, deși primea puțină atenție din partea femeilor când era căsătorit, după divorț aceasta a dispărut complet. Curios să afle care este explicația, a făcut un experiment: a ieșit într-o seară purtând din nou verigheta.

Un bărbat divorțat a făcut un experiment cu verigheta
Un bărbat divorțat a făcut un experiment cu verigheta Foto: Pexels

Bărbatul spune că nu a acordat prea multă importanță atenției primite în perioada în care era căsătorit. După divorț însă, schimbarea i-a atras atenția.

„37 de ani. Divorțat, am o confuzie legată de verighetă. Primeam puțină atenție din partea femeilor cât eram căsătorit, dar niciodată nu lăsam să mi se urce la cap. Acum, după divorț, am văzut că acea puțină atenție a devenit zero, deși mi-a prins destul de bine perioada de la despărțire.

Așa că am ieșit într-o seară cu verigheta pe deget și am observat iar atenție. Care-i treaba? E flirt fără presiune, e atracție? Mai văd tot felul de articole pe tema asta. Chiar sunt bărbații luați mai atractivi?”¸ a spus bărbatul pe Reddit.

„Verigheta la un bărbat are efect repelent”

Postarea a strâns mai multe reacții, iar una dintre utilizatoare spune că, pentru ea, verigheta are exact efectul opus.

„Nu știu cum sunt altele, dar pentru mine verigheta la un bărbat are efect repelent. Dacă văd pe cineva care îmi pare interesant și observ verigheta, îmi pierd interesul instant.

Cred că versiunea cea mai plauzibilă e că, în general, ne simțim mai confortabile în interacțiunea cu însurații, știind că nu există posibilitatea de a încerca ei ceva mai mult. Asta așa ca regulă generală, nu că nu te-ai putea aștepta să flirteze cu tine unul însurat”.

O altă persoană consideră că explicația ar putea fi legată mai degrabă de sentimentul de siguranță pe care îl transmite un bărbat căsătorit. În același timp, acesta îi recomandă autorului să nu folosească verigheta drept „truc” pentru a atrage atenția.

„Păi e simplu. Dacă primești atenție când ai verigheta înseamnă că se simt safe (în siguranță n.r) să interacționeze cu tine. Deci nu vor sex nici atunci. Cel mai bine e să fii cinstit și cu tine și cu ele, scoate-o, astea sunt trucuri slabe.

Dacă vrei atenție, dă-ți tu mai multă: mergi la sală să ai un fizic mai arătos, încearcă să te îmbraci mai fresh, mai modern, alocă mai mult timp unei pasiuni care implică socializare: mergi la un curs de dans, ieși la un fotbal cu băieții, un grup de munțomani etc... Important să-ți placă, să se vadă din exterior că ești împăcat cu viața ta”.

Povestea din „Seinfeld”, readusă în discuție

Un alt internaut și-a amintit de un episod din serialul „Seinfeld”, în care era abordată chiar această situație: purtarea unei verighete de către un bărbat necăsătorit.

„Nu știu dacă ai văzut Seinfeld, dar la un moment dat era un episod despre purtarea unei verighete chiar dacă nu ești căsătorit. Era fix discuția asta: când porți verigheta femeile au tendința să pară mai interesate de tine.

Eu după divorț am dat-o jos și cred că e cel mai bine așa: nu există loc de confuzie. Oricum, «oferta» de dating e destul de restrânsă pentru noi, cei divorțați”.

Un alt răspuns merge pe aceeași idee și susține că femeile pot fi mai relaxate în preajma unui bărbat despre care cred că este indisponibil.

„Cel mai probabil, știind că nu ești disponibil, își permit să fie friendly fără să se teamă că o să te dai la ele”.

În schimb, un alt utilizator are o explicație diferită. Acesta crede că schimbarea ar putea veni și din faptul că bărbatul este acum mai atent la reacțiile celor din jur.

„Poate observi atenția, tocmai pentru că ești tu mai atent, iar femeile se uită că ai verigheta. Asta nu înseamnă că se aruncă în brațele tale. Văd doar că ești marcat și analizează oare de ce ești luat. Așa mai fac femeile”.

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