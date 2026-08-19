 Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, fotografie rară alături de cei doi băieți ai lor: „Familia mea, totul pentru mine”
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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, fotografie rară alături de cei doi băieți ai lor: „Familia mea, totul pentru mine”

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Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc, au publicat o fotografie emoționantă alături de cei doi fii ai lor, Liam și Landon. Îmbrăcați elegant și zâmbitori, cei patru au atras mii de aprecieri pe rețelele sociale.

Laurențiu Reghecampf, fotografie de familie alături de Corina Caciuc și cei doi fii/ sursa Instagram
Laurențiu Reghecampf, fotografie de familie alături de Corina Caciuc și cei doi fii/ sursa Instagram

După o perioadă intens mediatizată în spațiul public, Laurențiu Reghecampf trăiește momente de liniște deplină alături de partenera sa de viață, Corina Caciuc.

Antrenorul a împărtășit cu fanii de pe Instagram o imagine de colecție în care apare alături de femeia care i-a dăruit doi copii și de cei doi băieți ai lor, transmițând un mesaj plin de dragoste și recunoștință.

Eleganță desăvârșită: ținute spectaculoase și zâmbete în familie

În fotografia recent publicată pe conturile de socializare, cei patru formează un tablou armonios. Corina Caciuc a strălucit într-o rochie lungă, elegantă, de culoare galben pal, în timp ce Laurențiu Reghecampf a optat pentru o ținută clasică compusă dintr-o cămașă albă și pantaloni eleganți.

Atracția principală au fost însă cei doi micuți. Liam, fiul cel mare al cuplului, a purtat un costum festiv bleu pastel cu vestă și papion asortat, iar mezinul familiei, Landon, a fost ținut în brațe, îmbrăcat într-un compleu deschis la culoare.

 „Familia mea, iubirile mele, totul pentru mine” („My Family, My Loves, My Everything”), a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

Botezul fiului lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au avut parte de un moment special în familie în luna iunie, când mezinul lor, Landon, a fost creștinat. Botezul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a persoanelor apropiate, iar imaginile de la eveniment au fost ulterior publicate pe rețelele de socializare.

Pentru ceremonia religioasă, cei doi părinți au ales ținute elegante. Corina Caciuc a purtat o rochie lungă, galbenă, în timp ce Laurențiu Reghecampf a optat pentru un costum clasic. Liam, fiul cel mare, a fost îmbrăcat într-un costum bleu, iar micuțul Landon a purtat o ținută albă, potrivită momentului.

Petrecerea de după botez a avut loc într-un local elegant. Cu această ocazie, Corina Caciuc și-a schimbat ținuta și a ales o rochie roșie, apărând alături de Laurențiu Reghecampf. Cei doi formează o familie discretă, preferând să păstreze o mare parte din viața personală departe de atenția publică.

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