 Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Eliza Tănasie, una dintre cele mai apreciate hairstyliste din România, trăiește o dramă de nedescris după asasinarea brutală a surorii sale, Valentina. Copleșită de șocul dispariției bruște și nefirești, tânăra a transmis un mesaj plin de suferință, rememorând copilăria lor și golul imens rămas.

Eliza Tănăsie a scris un mesaj încărcat de emoție pentru tragedia surorii sale
Eliza Tănăsie a scris un mesaj încărcat de emoție pentru tragedia surorii sale Foto: instagram

Tragedia Valentinei Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză aruncată în apele râului Olt, a lăsat în urmă o familie îngenuncheată de durere. Sora victimei, Eliza Tănasie, cunoscută în mediul monden și online drept hairstylista preferată a unor mari artiste precum Theo Rose, Antonia sau Mira, a rupt tăcerea printr-o confesiune copleșitoare pe rețelele sociale.

„Ziua de mâine nu e garantată”: strigătul de durere al surorii îndoliate

În mesajul publicat pe pagina sa de Instagram, Eliza a dat glas unui dor copleșitor, subliniind cât de greu este să conceapă o realitate în care persoana care i-a vegheat pașii încă din prima zi a dispărut pentru totdeauna. Fără să poată accepta absurditatea tragediei, ea a descris legătura indisolubilă dintre ele:

Dacă aveți frați sau surori, sunați-i zilnic. Vorbiți mai mult, nu lăsați pe altă dată. Ziua de mâine nu e garantată. Iar când nu mai ai ocazia, ai da orice să-i mai auzi măcar o dată….  Am pierdut persoana alături de care am crescut. Persoana lângă care am dormit, cu care mi-am împărțit copilăria. Ea era deja aici când m-am născut, așa că eu nu am știut niciodată cum e viața fără ea. A fost un suflet bun. Și mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost acolo toată viața mea poate, dintr-odată, să nu mai fie”, a scris tânăra, adăugând un îndemn sfâșietor pentru toți cei care încă își au frații aproape”.

Sora victimei a evocat micile bucurii ale copilăriei, de la ciondănelile pentru haine sau un pahar cu suc, până la diminețile de Crăciun și planurile de a adopta animale de pe stradă: „Mi-aș dori să mai pot avea măcar o zi cu ea. Să mai vorbim, să mai râdem, poate chiar să ne mai certăm pentru ceva fără importanță. Pentru că acum aș da orice să o mai am”.

Mesajul plin de regrete al surorii Valentinei
Mesajul plin de regrete al surorii Valentinei Foto: instagram

De la Facultatea de Litere la hairstylingul celebrităților

Eliza Tănasie și-a clădit o carieră de mare succes în industria de înfrumusețare și pe platformele de socializare, devenind o figură respectată în rândul vedetelor din România.

Deși inițial a urmat cursurile Facultății de Litere din Craiova, atracția pentru artă și creativitate a determinat-o să se reorienteze profesional spre domeniul coafurii, potrivit ProTv.

Recunoașterea pe scară largă a venit odată cu succesul masiv înregistrat pe rețelele sociale, unde tutorialele sale au adunat milioane de aprecieri:

„Cred că cel mai mult m-au bucurat vizualizările incredibile pe care am început să le obțin la clipurile cu sleek bun-urile realizate de mine. A fost momentul în care am văzut că ceva ce făceam constant și care mă reprezenta ajunge la foarte mulți oameni. De acolo, sleek bun-ul a devenit și coafura mea semnătură”.

În timp ce familia se pregătește de înmormântare, ancheta privind crima din Vâlcea continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, forțele de ordine încercând să dea de urma principalului suspect, Vlad Băltățeanu, care a fugit din țară imediat după asasinat.

Sursa Facebook

Ghid de cumpărături

Christa Pike
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar Internațional
Valentin Sanfira gătește tradițional dar își surprinde soția și cu alte preparate delicioase
Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip PrimeTime
image
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic” adevarul.ro
image
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi adevarul.ro

Parteneri

image
Nuțu Cămătaru, părinte model: fiul său de 9 ani a marcat un gol spectaculos împotriva Academiei Hagi www.fanatik.ro
image
Ce au găsit anchetatorii în casa suspectului la percheziții. Ar putea să fie dovada de care aveau nevoie observatornews.ro
image
„Nu am dat aprobare pentru așa ceva”. Controverse după publicarea imaginilor în care Nicușor Dan se sărută cu Mirabela Grădinaru www.antena3.ro
image
Cum a ajuns Tarom o vacă de muls pentru alte companii aeriene, precum „noul Blue Air”. De ce compania aeriană de stat a zburat toată vara cu o aeronavă închiriată de la Hello Jets, iar contractul e ținut „la secret” www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă playtech.ro
image
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan www.fanatik.ro
image
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Sonja, din nou în doliu! La doar două săptămâni după ce și-a îngropat soțul, și-a condus și cumnata pe ultimul drum okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Drama cumplită din spatele crimei Valentinei jpg
Dezvăluirile care zguduie ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită într-o valiză. Legături cu interlopii și metoda „Loverboy” Național
domeniu juridic jpg
Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România: „Merită o reprofilare” Fapt divers
zodii png
Luna Recoltei, fenomenul astrologic al toamnei. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie Fapt divers
Christa Pike
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar Internațional
agresiune jpg
Tânără de 20 de ani din Hunedoara, sechestrată și bătută timp de 10 zile de iubit: bărbatul a terorizat-o pentru a-i ceda un garaj Național
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Iubitul Valentinei, fata găsită moartă în valiza din Olt, avea antecedente. Ce au descoperit anchetatorii despre trecutul său Național
Kate Middleton
Colierul pe care regina Elisabeta a II-a refuza să îl poarte, scos la iveală de Kate Middleton. Cât valorează bijuteria Internațional
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc” Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net