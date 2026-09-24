Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”

Eliza Tănasie, una dintre cele mai apreciate hairstyliste din România, trăiește o dramă de nedescris după asasinarea brutală a surorii sale, Valentina. Copleșită de șocul dispariției bruște și nefirești, tânăra a transmis un mesaj plin de suferință, rememorând copilăria lor și golul imens rămas.

Eliza Tănăsie a scris un mesaj încărcat de emoție pentru tragedia surorii sale Foto: instagram

Tragedia Valentinei Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză aruncată în apele râului Olt, a lăsat în urmă o familie îngenuncheată de durere. Sora victimei, Eliza Tănasie, cunoscută în mediul monden și online drept hairstylista preferată a unor mari artiste precum Theo Rose, Antonia sau Mira, a rupt tăcerea printr-o confesiune copleșitoare pe rețelele sociale.

„Ziua de mâine nu e garantată”: strigătul de durere al surorii îndoliate

În mesajul publicat pe pagina sa de Instagram, Eliza a dat glas unui dor copleșitor, subliniind cât de greu este să conceapă o realitate în care persoana care i-a vegheat pașii încă din prima zi a dispărut pentru totdeauna. Fără să poată accepta absurditatea tragediei, ea a descris legătura indisolubilă dintre ele:

„Dacă aveți frați sau surori, sunați-i zilnic. Vorbiți mai mult, nu lăsați pe altă dată. Ziua de mâine nu e garantată. Iar când nu mai ai ocazia, ai da orice să-i mai auzi măcar o dată…. Am pierdut persoana alături de care am crescut. Persoana lângă care am dormit, cu care mi-am împărțit copilăria. Ea era deja aici când m-am născut, așa că eu nu am știut niciodată cum e viața fără ea. A fost un suflet bun. Și mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost acolo toată viața mea poate, dintr-odată, să nu mai fie”, a scris tânăra, adăugând un îndemn sfâșietor pentru toți cei care încă își au frații aproape”.

Sora victimei a evocat micile bucurii ale copilăriei, de la ciondănelile pentru haine sau un pahar cu suc, până la diminețile de Crăciun și planurile de a adopta animale de pe stradă: „Mi-aș dori să mai pot avea măcar o zi cu ea. Să mai vorbim, să mai râdem, poate chiar să ne mai certăm pentru ceva fără importanță. Pentru că acum aș da orice să o mai am”.

Mesajul plin de regrete al surorii Valentinei Foto: instagram

De la Facultatea de Litere la hairstylingul celebrităților

Eliza Tănasie și-a clădit o carieră de mare succes în industria de înfrumusețare și pe platformele de socializare, devenind o figură respectată în rândul vedetelor din România.

Deși inițial a urmat cursurile Facultății de Litere din Craiova, atracția pentru artă și creativitate a determinat-o să se reorienteze profesional spre domeniul coafurii, potrivit ProTv.

Recunoașterea pe scară largă a venit odată cu succesul masiv înregistrat pe rețelele sociale, unde tutorialele sale au adunat milioane de aprecieri:

„Cred că cel mai mult m-au bucurat vizualizările incredibile pe care am început să le obțin la clipurile cu sleek bun-urile realizate de mine. A fost momentul în care am văzut că ceva ce făceam constant și care mă reprezenta ajunge la foarte mulți oameni. De acolo, sleek bun-ul a devenit și coafura mea semnătură”.

În timp ce familia se pregătește de înmormântare, ancheta privind crima din Vâlcea continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, forțele de ordine încercând să dea de urma principalului suspect, Vlad Băltățeanu, care a fugit din țară imediat după asasinat.

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