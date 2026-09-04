Revin anii 2000 printre elevii de gimnaziu? Ce a observat o profesoară: „Și colegii mei văd același lucru”

La începutul anului școlar 2026–2027, profesoara Natalia Garcia a observat ceva ce nu se potrivea deloc cu trendurile ultimilor ani: elevii de clasa a VI‑a se îmbrăcau mai copilăros și mai potrivit pentru vârsta lor. Se pare că mai multe tendințe din moda anilor 2000 revin în rândul elevilor.

Cum se îmbracă elevii de gimnaziu Foto: freepik

Cum se mai îmbracă elevii de gimnaziu

După sezoane dominate de crop topuri, pantaloni scurți minusculi și siluete care păreau mai mature decât vârsta reală, Natalia Garcia vede acum tricouri normale, pantaloni mai lungi, grafice colorate și chiar neon. Fenomenul nu e izolat - prieteni profesori din alte școli raportează aceeași schimbare, potrivit Today

„Am vorbit cu alți prieteni ai mei de la alte școli gimnaziale și ei observă același lucru”, a declarat profesoara în vârstă de 25 de ani.

Natalia Garcia, profesoară de gimnaziu, a început în 2024 să documenteze pe TikTok schimbările de stil ale elevilor ei, bazându‑se pe observațiile din clasă și pe discuțiile cu copiii despre ce poartă și de ce. Seria a devenit rapid virală, mai ales printre părinții care încercau la rândul lor să înțeleagă peisajul mereu schimbător al modei din gimnaziu.

Crocs nu mai sunt la modă, spune ea. Adidas Sambas rămân un element de bază, însă nu doar varianta alb‑negru domină holurile. Birkenstocks revin puternic, atât în varianta de sandale, cât și în cea de clogs: fetele preferă sandalele, băieții clogs‑urile.

„Trebuie să porți șosete”, explică Garcia. „Li se pare dezgustător dacă nu porți.”

Revenirea neonului și nostalgia generației Z

Recent, Garcia a dat peste un videoclip cu copii de vârstă gimnazială îmbrăcați în tricouri și pantaloni neon. Comentariile erau pline de nostalgie: „Lumea se vindecă”, glumeau utilizatorii.

Aceeași estetică retro se regăsește și în rucsacuri. Sprayground este brandul preferat al elevilor - cunoscut pentru designurile colorate, grafice, aproape cartoonish. Copiii colecționează etichetele rucsacurilor și le prind ca accesorii.

„Cu cât ai mai multe tag‑uri, cu atât ești mai cool”, spune Garcia.

În același timp, rucsacurile considerate odinioară „prea copilărești” pentru gimnaziu revin în forță. Garcia vede tot mai des Bluey și Spider‑Man pe holuri - un trend care, crede ea, a coborât din liceu, unde elevii din ultimul an au adoptat ironic genul mai copilăresc.

Ce sunt pantalonii de tip jorts

Jorts - pantalonii scurți din denim, mai lungi - sunt în plină ascensiune. Garcia i‑a remarcat încă de la finalul anului trecut, iar în această toamnă observă și sweat shorts și alte modele lejere. Băieții și fetele îi poartă deopotrivă, dar îi stilizează diferit. Fetele îi combină cu tricouri mulate sau topuri scurte, în timp ce băieții îi poartă cu tricouri largi.

Pentru părinții care încearcă să țină pasul, provocarea constă în faptul că, până când o tendință prinde contur, alta îi ia deja locul. Garcia are un loc în primul rând pentru a observa acest ciclu, urmărind cum elevii de gimnaziu adoptă, reinterpretează și abandonează tendințele în timp real.