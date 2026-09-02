Puloverul polo, vedeta toamnei. Cum să porți această piesă vestimentară

Odată cu venirea toamnei, topurile subțiri și piesele fără mâneci lasă loc hainelor mai călduroase. Printre cele mai importante reveniri ale sezonului se numără puloverul polo, o piesă care combină confortul tricotajelor cu aspectul elegant al unui guler bine definit.

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Considerat cândva o alegere potrivită mai ales pentru terenurile de tenis sau pentru partidele de golf, puloverul cu guler polo primește în acest sezon o interpretare mult mai sofisticată. Designerii îl includ în ținute variate, de la cele relaxate până la combinații potrivite pentru birou sau evenimente, potrivit City Magazine.

De la terenul de sport direct pe podium

Moda actuală transformă radical această piesă clasică. Unele colecții propun modele largi, cu mâneci lungi, purtate alături de jeanși în nuanțe închise și cizme elegante sau de inspirație western.

Alți creatori merg într-o direcție retro, cu influențe din anii '70 și '80. Apar astfel imprimeuri îndrăznețe, combinații de culori puternice și blocuri cromatice care dau puloverului un aer modern, dar în același timp nostalgic.

Pentru cei care preferă ținutele discrete, există însă suficiente variante în tonuri neutre, ușor de asortat cu piesele deja existente în garderobă.

O singură piesă, zeci de combinații

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui pulover polo este versatilitatea. Gulerul structurat poate transforma rapid o ținută simplă într-una mai îngrijită și mai elegantă.

Pentru o apariție potrivită la birou, puloverul poate fi purtat sub un sacou supradimensionat sau sub un palton cu croială structurată. Gulerul poate fi lăsat peste reverele sacoului, pentru un efect elegant, dar fără rigiditate.

În cazul unei ținute relaxate, combinația cu jeanși largi și cizme de călărie sau modele inspirate de stilul western poate fi alegerea ideală. Rezultatul este un look aparent simplu, dar atent construit.

Secretul unei ținute reușite: suprapunerea

Toamna este sezonul perfect pentru experimentarea cu straturi, iar puloverul polo se potrivește foarte bine acestui stil de îmbrăcare.

O variantă simplă este purtarea lui peste un tricou alb din bumbac. Marginea tricoului poate fi lăsată ușor vizibilă, pentru a obține un aer mai relaxat.

Pentru un look sofisticat, puloverul poate fi introdus sub un sacou larg sau un palton structurat. O altă idee este combinarea materialelor: un model fin din cașmir poate fi asociat cu o fustă din piele sau cu pantaloni din catifea.

Contrastul dintre texturile diferite adaugă profunzime ținutei fără să fie nevoie de prea multe accesorii.

Ce materiale și culori se poartă

În ceea ce privește materialele, modă de toamnă înseamnă în acest sezon o ofertă generoasă de cașmir, lână și tricotaje cu texturi vizibile.

Cei care preferă un stil minimalist pot opta pentru crem, gri sau negru. Aceste nuanțe sunt ușor de combinat și pot fi integrate atât în ținute casual, cât și în cele mai elegante.

Pentru persoanele care vor ca piesa să atragă atenția, designerii propun variante cu dungi în stil colegial, dar și modele în roșu intens sau bleumarin.

O investiție pentru mai multe sezoane

Indiferent dacă alegi un model simplu, cu umeri bine definiți, sau unul moale, realizat din lână, puloverul polo are avantajul unei croieli care nu depinde de o singură tendință.

Tocmai această combinație dintre confort, eleganță și versatilitate explică de ce piesa a devenit una dintre principalele tendințe fashion ale sezonului rece.

Cu jeanși și cizme, cu pantaloni eleganți și sacou sau în combinații bazate pe suprapuneri, puloverul polo poate deveni una dintre cele mai folosite piese din garderoba de toamnă și iarnă.