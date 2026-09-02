 De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
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De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”

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Dimensiunile perfecte de model de podium îi dau bătăi de cap Claudiei Neghină, care are probleme în alegerea vestimentației pe care o poartă în viața de zi cu zi. Am aflat de unde își procură blonda hainele și de ce preferă să le comande pe majoritatea dintre acestea?

Claudia Neghină, dimensiuni de model la 44 de ani
Claudia Neghină, dimensiuni de model la 44 de ani Foto: Facebook

Claudia Neghină este unul dintre cele mai bine cotate topmodele din România, iar dimensiunile sale sunt aproape perfecte: 1,80 metri și 90-63-90.

Ce probleme are Claudia Neghină când își alege hainele?

Modelul spune că nu are un dressing foarte mare și deseori întâmpină probleme atunci când își procură piesele de vestimentație mai ales de pe on line. 

Blonda se mândrește cu niște picioare lungi, de gazelă, superbe, însă rareori găsește  pantaloni care să se potrivească cu dimensiunile ei de top model. 

 „În general, eu prefer să îmi iau hainele, rochiile în special de la designeri autohtoni. Sunt de modă veche însă și prefer să le probez pentru că eu, având dimensiuni mai speciale, sunt foarte înaltă, nu prea le nimeresc deloc atunci când comand. 

Prefer să probez, multe mi le fac și pe comandă, special pentru mine, cum este și costumul pe care-l port în acest moment, care este creat de un designer autohton talentat pe nume Aleha Toncea. 

Claudia Neghină e antrenoare de fitness
Claudia Neghină e antrenoare de fitness Foto: Facebook

Îmi este însă foarte greu, de exemplu, să-mi găsesc pantaloni pe măsura potrivită, pentru că eu am picioare lungi. Am un dressing mare acasă, însă nu sunt genul care să facă obsesie pentru piese vestimentare”, a declarat Claudia Neghină, în exclusivitate pentru Click!

În vârstă acum de 44 de ani, Claudia Neghină cochetează cu modelingul de la 14 ani, iar în 1999 a primit primul său mare titlu, fiind desemnată Top Model România. 

A avut zeci de prezentări pentru creatori precum Valentino, Channel, Armani, Cavalli, Rocco Barocco, Donna Karan, Etro, Mariella Burani etc. Claudia a fost desemnată de trei ori modelul anului în România: în 2003, 2004 și 2006. 

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