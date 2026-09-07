 Cu câți ani este mai mare What's Up decât soția lui, Miky? Cei doi au plecat împreună la Asia Express
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Cu câți ani este mai mare What's Up decât soția lui, Miky? Cei doi au plecat împreună la Asia Express

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Dragostea nu ține cont de vârstă, iar What’s Up și soția sa, Miky, sunt un exemplu în acest sens. Între cei doi există o diferență de 11 ani, însă acest lucru nu i-a împiedicat să își construiască o viață împreună. Artistul a povestit recent cum a fost primul moment în care a văzut-o.

Diferență de vârstă What’s Up și soția lui
Diferență de vârstă What’s Up și soția lui Foto: Antena 1

Deși între el și Miky este o diferență de 11 ani, What’s Up a fost convins că ea este femeia alături de care își dorește să-și construiască viața. Cei doi s-au căsătorit la finalul anului 2023, iar nunta a venit cu o surpriză de proporții pentru familie: rudele au fost anunțate cu doar o seară înainte de marele eveniment.

Cum s-a îndrăgostit artistul de soția sa

 Cântărețul a povestit cum a reacționat în momentul în care a văzut-o pentru prima dată și a recunoscut că frumusețea ei l-a cucerit instantaneu, deși vârsta  i-a dat de gândit.

„Când ne-am cunoscut, am întins mâna și m-am blocat. Am zis «Doamne, ce fată frumoasă, prea tânără pentru mine». Eu am 35 și ea 24, 11 ani între noi”, a mărturisit What’s Up, rememorând începutul relației cu soția sa.

În cele din urmă, diferența de vârstă nu a stat în calea iubirii lor, iar cei doi s-au căsătorit la finalul anului 2023. Astăzi, artistul spune că Micy i-a schimbat perspectiva asupra vieții și că, alături de ea, a redescoperit dorința de a munci, de a trăi liniștit și de a-și întemeia o familie.

De când formează un cuplu, What’s Up și Micky au ales un stil de viață mai liniștit, departe de agitație. Cei doi locuiesc cu chirie la curte și se gospodăresc singuri, iar printre „responsabilitățile” lor se numără și îngrijirea găinilor pe care le-au primit de la tatăl lui Micy.

Artistul pare să se fi adaptat rapid noului trai și spune că apreciază tot mai mult lucrurile simple.

Cei doi formează nu doar un cuplu în viața de zi cu zi, ci și unul dintre cuplurile care împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică. Miky este, la rândul ei, artistă, iar cei doi au lansat împreună și piese, astfel că muzica ocupă un loc important în relația lor.

What’s Up și Miky au plecat împreună în Asia Express

What’s Up și soția sa, Micky, au pornit în aventura Asia Express, pregătiți să facă față uneia dintre cele mai dificile provocări de televiziune.

Cei doi vor trebui să se descurce pe traseu bazându-se pe ajutorul localnicilor și să se adapteze rapid unor culturi și obiceiuri complet diferite. Drumul îi va purta prin China și Uzbekistan, unde îi așteaptă numeroase probe și situații neprevăzute.

Artistul a mărturisit că va simți lipsa studioului de înregistrări, locul în care petrece mult timp atunci când compune și își înregistrează muzica. Totuși, spune că este norocos să pornească în această aventură alături de Miky, partenera sa de viață.

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