 Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace”
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Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace”

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Mirela Vaida a dezvăluit unde învață copiii ei și ce fel de părinte este pentru ei. Aceasta susține că familia ei duce o viață normală, iar micuții nu sunt favorizați doar pentru faptul că ea este cunoscută. Cât de permisivă e prezentatoarea?

Mirela Vaida.
Mirela Vaida. Foto: captură YouTube

Prezentatoarea Mirela Vaida a vorbit despre viața de familie alături de copiii ei și a recunoscut faptul că micuții nu primesc tratament preferențial doar pentru că ea este cunoscută. Vedeta a dat din casă și a vorbit despre rolul ei de părinte și cât de permisivă este ea.

Unde învață copiii Mirelei Vaida

Invitată la podcastul Gabrielei Cristea, Mirela Vaida a declarat că duce o viață cât se poate de normală atât ea, cât și copiii ei. Prezentatoarea TV are împreună cu soțul ei, Alexandru Vaida, trei copii: Carla, Vladimir și Tudor. Carla este cea mai mare, având 11 ani, iar băieții au vârsta de 9 și 6 ani. Vedeta a dezvăluit că cei trei învață la o școală dintr-un sat, acolo unde este o comunitate foarte unită.

De asemenea, Mirela Vaida susține că i-a învățat mereu ce este simplitatea și își dorește ca ei să nu primească tratament preferențial doar pentru că ea este cunoscută. 

„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate.

Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început. La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea ma taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai multe trebuie să fiți atenți. Dar sunt niște copii normali”, a declarat Mirela Vaida în podcast.

Ce fel de părinte este 

Mirela Vaida a recunoscut că nu este genul de părinte care să vrea copii perfecți, mai ales la școală. Ea este destul de relaxată și nu se lasă cu dramă dacă aceștia nu vin doar cu nota maximă. În același timp, ea a dezvăluit că este permisivă, mai permisivă decât soțul ei.

„Nu am pretenția de la ei nici să-mi vină numai cu „FB” sau cu 100 de puncte. Dacă au chef într-o zi doar să se joace îi las să se joace. Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace, adică sunt o mamă absolut normală, ceea ce nu credeam că o să fiu. Mi-am dat seama că în ochii copiilor mei, pentru ei, eu sunt o femeie și o mamă mult mai slabă și mai vulnerabilă decât mă știe lumea la televizor. La televizor nu fac compromisuri, dar acasă îi las. Eu sunt părintele cu care își permit, cu taică-su nu, dar cu mine da”, a mărturisit Mirela Vaida.

Nici cu tehnologia prezentatoare nu este restrictivă. Aceasta a afirmat că nu le interzice ecranele, dar nici nu-i lasă extrem de mult. Acum, cei mici se joacă pe PlayStation, iar Carla are telefon doar când merge în excursie, însă în restul timpului nu au telefon.

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