 Cine este Nattasha Black, noua concurentă de la Insula Iubirii 2026. Are o meserie atipică și apariții care atrag toate privirile
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FotoCine este Nattasha Black, noua concurentă de la Insula Iubirii 2026. Are o meserie atipică și apariții care atrag toate privirile

#Insula iubirii
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Un nou cuplu intră în aventura „Insula Iubirii” 2026. Nattasha și Lorenzo formează cel de-al treilea cuplu care își testează relația în sezonul X, care poate fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începând din 4 septembrie.

Nattasha Black și Lorenzo.
Nattasha Black și Lorenzo. Foto: Antena1 & Instagram

Nattasha este departe de imaginea unei concurente obișnuite. Tânăra are o meserie atipică, fiind dominatoare, în timp ce partenerul ei, Lorenzo, este excavatorist și creator de conținut. Cei doi au acceptat provocarea de a-și pune relația la încercare și de a vedea cât de puternică este, de fapt, legătura dintre ei.

Nattasha, o prezență care atrage imediat atenția

Nattasha se remarcă încă de la prima apariție prin personalitatea puternică și prin felul în care își asumă fără rețineri meseria. Este dominatoare, un domeniu mai puțin obișnuit, care cu siguranță va stârni numeroase reacții în rândul telespectatorilor.

Și pe rețelele de socializare, Nattasha pare să știe foarte bine cum să capteze atenția. Tânăra publică imagini în care își pune în evidență silueta și apare în ținute spectaculoase, inclusiv costume care îi pun în valoare formele. Fotografiile sale au un aer îndrăzneț și lasă puțin loc imaginației, fiind genul de apariții care atrag rapid privirile și generează reacții din partea urmăritorilor.

Cu un look provocator și o atitudine sigură pe ea, Nattasha pare pregătită să fie una dintre prezențele care vor face furori în noul sezon al emisiunii.

Lorenzo, excavatorist și creator de conținut

Partenerul Nattashei, Lorenzo, are un profil complet diferit. Este excavatorist, dar și creator de conținut, activitatea sa din mediul online completând meseria pe care o practică zi de zi.

Împreună, cei doi formează unul dintre cuplurile care vor încerca să reziste tentațiilor și provocărilor de pe „Insula Iubirii”.

Rămâne de văzut dacă relația lor va trece testul suprem sau dacă experiența din Thailanda va scoate la iveală lucruri pe care niciunul dintre ei nu le-a anticipat.

 Nattasha Black și Lorenzo, puși în fața unei provocări care le va testa relația 

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo) formează un cuplu de un an și șapte luni, perioadă în care nu au stat deloc unul fără celălalt. Cele 21 de zile petrecute pe insulă sunt menite să le testeze relația. Cei doi au 31 de ani. Nattasha este în zodia Gemeni, în timp ce Lorenzo este Vărsător.

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