Armina și Marcel Andrei de la Insula Iubirii s-au căsătorit religios! Primele imagini de la nuntă
Momente de poveste pentru Armina și Marcel Andrei! Cei doi foști participanți ai emisiunii Insula Iubirii și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu astăzi, 14 noiembrie, la exact un an distanță de momentul în care au spus „Da” la cununia civilă.
Pentru această zi cu totul specială, mirii au ales un decor exotic și spectaculos, organizând ceremonia religioasă chiar pe o plajă din Tenerife, în prezența celor mai apropiate persoane.
Marcel a fost condus de mama lui, iar Armina, de ispita George Jaguarul
Evenimentul desfășurat pe malul oceanului a fost plin de emoție și momente memorabile. Marcel Andrei a pășit spre altar la brațul mamei sale, în timp ce Armina, spectaculoasă în rochia de mireasă, a avut parte de un sprijin cu totul neașteptat și simbolic: mireasa a fost condusă de nimeni altul decât George Jaguarul, cunoscut publicului în postura de ispită la Insula Iubirii, care le-a fost alături celor doi în această zi importantă.
Următorul pas după nuntă: când își doresc Armina și Marcel Andrei să devină părinți
Odată cu bifarea cununiei religioase, Armina și Marcel Andrei privesc deja spre următorul mare capitol al poveștii lor de dragoste: venirea pe lume a unui copil. Cei doi au mărturisit deschis că își doresc să devină părinți foarte curând, cel târziu anul viitor:
„Da, da, avem planuri, cel târziu la anul, da, eu vreau”, a declarat Armina.
La rândul său, Marcel Andrei a explicat că a preferat să parcurgă firesc fiecare etapă a vieții de familie și este convins că un copil le va suda și mai puternic relația, indiferent dacă va fi băiat sau fată:
„Da, da, dar am zis să luăm așa one by one toată treaba asta: a fost cununia civilă, acum o să fie cununia religioasă și după aia o să vină și copiii. Copiii acuma, că e băiat, că e fată, să fie sănătoși, n-am nicio problemă. Copilul te schimbă în și mai bine în relație”, a mărturisit Marcel Andrei.