 Armina și Marcel Andrei de la Insula Iubirii s-au căsătorit religios! Primele imagini de la nuntă
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Armina și Marcel Andrei de la Insula Iubirii s-au căsătorit religios! Primele imagini de la nuntă

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Momente de poveste pentru Armina și Marcel Andrei! Cei doi foști participanți ai emisiunii Insula Iubirii și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu astăzi, 14 noiembrie, la exact un an distanță de momentul în care au spus „Da” la cununia civilă.

Armina și Marcel Andrei și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu
Armina și Marcel Andrei și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu Foto: Antena 1

Pentru această zi cu totul specială, mirii au ales un decor exotic și spectaculos, organizând ceremonia religioasă chiar pe o plajă din Tenerife, în prezența celor mai apropiate persoane.

Marcel a fost condus de mama lui, iar Armina, de ispita George Jaguarul

Evenimentul desfășurat pe malul oceanului a fost plin de emoție și momente memorabile. Marcel Andrei a pășit spre altar la brațul mamei sale, în timp ce Armina, spectaculoasă în rochia de mireasă, a avut parte de un sprijin cu totul neașteptat și simbolic: mireasa a fost condusă de nimeni altul decât George Jaguarul, cunoscut publicului în postura de ispită la Insula Iubirii, care le-a fost alături celor doi în această zi importantă.

Jaguarul și iubita sa au fost alături de Marcel și Armina în cea mai importantă zi
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Jaguarul și iubita sa au fost alături de Marcel și Armina în cea mai importantă zi Foto: instagram

Următorul pas după nuntă: când își doresc Armina și Marcel Andrei să devină părinți

Odată cu bifarea cununiei religioase, Armina și Marcel Andrei privesc deja spre următorul mare capitol al poveștii lor de dragoste: venirea pe lume a unui copil. Cei doi au mărturisit deschis că își doresc să devină părinți foarte curând, cel târziu anul viitor:

„Da, da, avem planuri, cel târziu la anul, da, eu vreau”, a declarat Armina.

La rândul său, Marcel Andrei a explicat că a preferat să parcurgă firesc fiecare etapă a vieții de familie și este convins că un copil le va suda și mai puternic relația, indiferent dacă va fi băiat sau fată:

„Da, da, dar am zis să luăm așa one by one toată treaba asta: a fost cununia civilă, acum o să fie cununia religioasă și după aia o să vină și copiii. Copiii acuma, că e băiat, că e fată, să fie sănătoși, n-am nicio problemă. Copilul te schimbă în și mai bine în relație”, a mărturisit Marcel Andrei.

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