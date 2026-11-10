Armina și Marcel Andrei se căsătoresc pe 14 noiembrie! Cei doi au dezvăluit adevărul despre zvonurile divorțului: „Vor să ne despărțim, dar nu se poate”

Armina și Marcel Andrei numără zilele până la unul dintre cele mai importante momente din viața lor. După experiența de la Insula Iubirii, cei doi au pus la punct ultimele detalii pentru nunta programată pe 14 noiembrie. Prezenți la petrecerea VIVA! 2026, aceștia au vorbit despre pregătirile pentru marele eveniment, au dezmințit categoric zvonurile potrivit cărora ar fi divorțat după încheierea filmărilor și au dezvăluit ce planuri au pentru perioada următoare, inclusiv în privința unui copil.

Armina și Marcel Andrei se căsătoresc pe 14 noiembrie! Foto: captură tv

Povestea lor de dragoste a fost intens comentată după apariția la Insula Iubirii, însă Armina și Marcel Andrei demonstrează că sunt hotărâți să își continue drumul împreună. Deși în mediul online au circulat informații potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit și s-ar fi împăcat ulterior, realitatea este cu totul alta: partenerii se pregătesc de cununia religioasă și sunt nerăbdători să își sărbătorească iubirea alături de familie și prieteni.

Armina și Marcel au oferit detalii despre eveniment, au explicat de ce zvonurile despre divorț nu au nicio legătură cu realitatea și au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

Armina și Marcel Andrei, ultimele pregătiri pentru nunta din 14 noiembrie. Ce surprize au pregătit pentru invitați

Pentru Armina și Marcel Andrei, următoarele zile sunt dedicate ultimelor pregătiri pentru nuntă. Cei doi au stabilit deja data evenimentului, iar acum se ocupă de detaliile care vor transforma ziua de 14 noiembrie într-un moment special. Printre surprizele pregătite se numără și prezența unor persoane cunoscute din universul Insula Iubirii.

Întrebați cum se simt și în ce stadiu se află organizarea evenimentului, Armina a mărturisit că lucrurile sunt pe ultima sută de metri.

„Suntem bine, ușor ușor ne pregătim pentru nuntă, cum s-a mai auzit în online. Mici detalii, totul OK momentan”, a declarat Armina, în exclusivitate.

Nici lista invitaților nu este una lipsită de surprize. Marcel Andrei a preferat să păstreze discreția în privința persoanelor care le vor fi alături în ziua cea mare, însă a lăsat să se înțeleagă că vor exista câteva momente neașteptate.

„Aici o să rămână secret, nu pot să dezvălui, dar o să fie ceva lume în chestia asta. O să rămână surpriză”, a spus Marcel.

Armina a completat dezvăluirea și a confirmat că printre apropiații lor se va afla chiar și o persoană din rândul ispitelor: „Avem chiar și cavaler de onoare pe cineva dintre ispite”.

Cum au reacționat Armina și Marcel Andrei după valul de hate de la Insula Iubirii

Participarea la Insula Iubirii a venit la pachet cu o expunere mediatică intensă, dar și cu numeroase comentarii din partea telespectatorilor. După difuzarea unor secvențe din emisiune, Armina s-a confruntat cu reacții negative în mediul online.

Fosta concurentă spune că a ales să nu acorde prea multă importanță mesajelor răutăcioase, mai ales că, în opinia sa, multe dintre comentarii au fost generate de imagini scoase din context.

„În primul rând, nu l-am băgat în seamă, pentru că era foarte mult hate nefondat, adică era pur și simplu… erau niște oameni care mă înjurau pentru niște secvențe date de câteva secunde. Nu s-a văzut tot contextul ca să poți să vii să arunci cu hate în mine. Am gestionat OK, am trecut peste, i-am lăsat să vadă toată emisiunea, să își dea seama, de fapt, că nu-i chiar așa, nu chiar așa stă treaba cum s-a văzut, în rest OK. Eu mă descurc în orice situație”, a povestit Armina.

Marcel Andrei a explicat că experiența sa anterioară în emisiune, unde a participat în sezonul 8 în calitate de ispită, l-a ajutat să gestioneze mai ușor reacțiile publicului. Mai mult, el spune că a încercat să îi ofere partenerei sprijinul de care avea nevoie în acea perioadă.

„Având în vedere că am fost în sezonul 8 ca ispită, da, eu eram călit deja, că și pe mine m-au luat la început, dar după aia a început din bula aia cu hate să mă iubească, din hate-ul ăla, după aia s-a transformat «Love Marcel»”, a declarat acesta.

Marcel a continuat, explicând că a încurajat-o pe Armina să nu lase comentariile din mediul virtual să îi afecteze viața de zi cu zi.

„Eu am susținut-o foarte mult, i-am explicat că tot hate-ul ăsta e doar virtual. Sunt niște oameni care nu știu, n-au ocupație, frustrare, multe alte chestii care-s doar virtuale. În viața reală, noi când am ieșit oriunde în Bucureștiul ăsta și nu numai în București, în toată România, pe unde am fost, n-a venit nimeni să zică ceva sau să te dea la o parte, da? Din contră, au venit să facă poze, ne-au vorbit frumos. Așa că asta recomand la toată lumea: «Hey, tot hate-ul e doar virtual, atâta tot, ca și în Matrix»”, a explicat Marcel Andrei.

Armina și Marcel Andrei au divorțat după Insula Iubirii? Cei doi au spus clar cum stau lucrurile

Unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul cuplului a fost legat de presupusa despărțire de după terminarea filmărilor pentru Insula Iubirii. Informația potrivit căreia cei doi ar fi divorțat și s-ar fi împăcat ulterior a ajuns și la urechile lor, însă ambii au respins categoric această variantă.

Armina a precizat că nu a existat nicio despărțire și că, imediat după încheierea experienței din Thailanda, cei doi au început să organizeze nunta.

„Nu este adevărat nicio secundă. Noi când am ieșit de la Insula Iubirii am început să facem planurile pentru nuntă, nici de cum nu am divorțat. Deci este total fals, fake”, a declarat Armina.

La rândul său, Marcel Andrei a spus că zvonul l-a amuzat, mai ales că pregătirile pentru eveniment au început imediat după încheierea filmărilor. Acesta a explicat și de ce a ales să nu anunțe nunta cu foarte mult timp înainte.

„Da, am văzut și eu chestia asta, m-a făcut să râd, având în vedere că am ieșit din secunda a doua de la Insula Iubirii și am început să facem invitațiile. N-am vrut să fac ceva extravagant cu nunta, să anunț cu doi ani sau cu un an, cum se face normal, am anunțat în noiembrie. Bine, eu am zis în decembrie, că am vrut să fac cum am făcut cununia civilă, și am zis că vreau să o fac în decembrie, aproape de Crăciun, să fie mai binecuvântat, dar nu s-a putut acolo la noi la Tenerife”, a povestit Marcel.

Armina a explicat că motivul pentru care au renunțat la varianta din decembrie a fost legat de perioada postului Crăciunului.

„E postul Crăciunului și nu se poate”, a precizat aceasta.

În cele din urmă, cei doi au stabilit data de 14 noiembrie pentru cununia religioasă. Marcel a ținut să sublinieze că relația lor nu a fost afectată de zvonurile apărute după emisiune și că sunt în continuare foarte apropiați.

„Exact, exact, așa și a rămas, să facem pe 14 noiembrie nunta. Și n-are nicio relevanță, noi de când ne-am cunoscut am și rămas împreună 24 din 24, doar munca ne-a separat, pe care noi am avut-o în Tenerife. În rest, noi suntem foarte bine”, a declarat acesta.

Cei doi s-au descris printr-o comparație sugestivă, iar Marcel a transmis și un mesaj celor care speră să îi vadă separați.

„Yin și Yang”, a spus Armina.

„Exact, Yin și Yang, așa că în ciuda faptelor altora care vor să ne despărțim sau să divorțăm, nu se poate, religia asta ne ține prea mult împreună. Și zodia asta leu pe 1 august și zodia berbec în aprilie, pe 4, nu e, e greu…”, a mai spus Marcel Andrei.

Armina și Marcel Andrei vor să devină părinți. Când își doresc primul copil

După cununia religioasă, cei doi au în plan un alt capitol important: întemeierea unei familii. Întrebați dacă își doresc un copil după nuntă, Armina și Marcel au confirmat că au discutat deja despre acest pas și că speră să se întâmple cel târziu anul viitor.

„Da, da, avem planuri, cel târziu la anul, da, eu vreau”, a mărturisit Armina.

Marcel a explicat că preferă să ia lucrurile pe rând, după fiecare etapă importantă din viața lor. Pentru el, venirea unui copil reprezintă o schimbare frumoasă, care poate consolida și mai mult relația de cuplu.

„Da, da, dar am zis să luăm așa one by one toată treaba asta, a fost cununia civilă, acum o să fie cununia religioasă și după aia o să vină și copiii. Copiii acuma, că e băiat, că e fată, să fie sănătoși, n-am nicio problemă. Copilul te schimbă în și mai bine în relație”, a declarat Marcel Andrei.

Armina a completat ideea partenerului său, spunând că apariția unui copil aduce și mai multă maturitate în viața unui cuplu.

Cât despre numărul copiilor, cei doi au viziuni apropiate, deși Marcel pare să aibă o preferință pentru fete.

„Eu sincer vreau doi, o fată și un băiat, el își dorește mai mult o fetiță”, a dezvăluit Armina.

Marcel nu a exclus nici varianta de a avea două fete și a făcut o remarcă amuzantă despre acest scenariu:

„Bine, ori două fetițe, mie îmi plac fetițele, n-am nicio treabă. Oricum Dumnezeu o să-mi dea pe suflet, că n-am fost un băiat cuminte în viața mea anterioară și știu că o să-mi dea fetiță, că și la prietenii mei pe care îi cunosc și care au fost la fel ca mine… tot fetițe au și ei”.