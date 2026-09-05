 Motivul pentru care Marcel a vrut să participe la „Insula Iubirii” cu soția sa. Ce vrea să vadă Armina
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Motivul pentru care Marcel a vrut să participe la „Insula Iubirii” cu soția sa. Ce vrea să vadă Armina

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Marcel, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a anunțat că va veni în noul sezon, însă în alt rol. De mână cu soția sa, Armina, a pășit pe plaja din Thailanda, pentru a-și testa căsnicia. Motivul pentru care partenera sa a acceptat această provocare.

Marcel și Armina, concurenți „Insula Iubirii”.
Marcel și Armina, concurenți „Insula Iubirii”. Foto: Instagram.

Ispita a devenit prada ispitelor. Sezonul zece din „Insula Iubirii” a venit cu o mulțime de surprize. Ca de obicei, Marcel, cunoscut în mediul online și ca „Maluma de România”, a făcut deliciul telespectatorilor. Motivul pentru care a lat decizia să vină în cuplu la emisiune.

Motivul pentru care Marcel și Armina au decis să participe la „Insula Iubirii”

Marcel, în vârstă de 37 de ani, a făcut furori la „Insula Iubirii” din 2024, atunci când a participat ca ispită. După ieșirea din emisiune, acesta s-a îndrăgostit iremediabil de Armina, o tânără de 27 de ani. Aceștia locuiesc în Tenerife și au decis să se căsătorească după doar un an de relație, în fața primarului. Dacă termină testul cu bine, cei doi au anunțat că vor face și căsătoria religioasă.

„Ne-am căsătorit la un an după ce ne-am cunoscut. Când ai găsit persoana care este ceea ce trebuie, nu trebuie să stai mult să te gândești și acționezi. Anul ăsta am și plănuit în luna decembrie și nunta. Am făcut căsătoria civilă și acum vrem să o facem pe cea religioasă”, a povestit Marcel.

Cât despre decizia de a participa din nou, însă în cuplu, Marcel a recunoscut că ideea a fost a lui, tocmai pentru a-i arăta că poate rezista tentațiilor.

„E și cu chestia asta vreau să-i dau un șah-mat frumos, să nu mai aud toată viața”, a spus Marcel.

Armina a recunoscut că a văzut imaginile din 2024 cu Marcel și concurenta Maria și acum vrea să vadă cum ar reacționa soțul ei din poziția de concurent.

„Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina.

S-a cumințit Marcel?

Marcel a declarat că este trup și suflet pentru Armina și că a lăsat distracțiile deoparte. El a menționat că le-a făcut pe toate în cinci ani de Tenerife și este pregătit să se așeze la casa lui.

Cinci ani de Tenerife, m-am distrat cum nu-și imaginează cineva. Mi-am făcut damblaua și m-am așezat. Până la ea nici n-am vrut eu nimic serios și nici celelalte persoane nu erau... era rău așa, mai alandala. Ea e tiparul meu de femeie: înaltă, arată bine, corp de model. Că n-are sâni sau nu știu ce, na... sânii se pun oricum”, a spus Marcel.

Și soția sa Armina îl descrie ca fiind un familist convins. „E băiat bun, e sufletist, e credincios, e amuzant. 90% s-a schimbat față de cum a fost el înainte”. 

Ce a deranjat-o pe Armina în sezonul în care Marcel a fost ispită

Încă de când a pășit în vila fetelor, Armina s-a oprit în living și a amintit, într-o notă ironică, de momentul în care Marcel plângea pentru Maria, în sezonul 8. În același timp, ea susține că au mai fost câteva lucruri care au deranjat-o atunci la comportamentul soțului ei.

„Nu mi-a plăcut că a băut mult alcool. Dansurile pe care le-a făcut”, a mărturisit Armina. De asemenea, este de părere că „a dramatizat prea mult” situația dintre el și concurenta Maria. „A ascuns lucrurile astea, cu plânsete, cu dramele. Știe că eu nu agreez așa ceva. A dramatizat prea mult și se vedea cu ochiul liber că nu era cazul”, a mai spus Armina în cadrul interviurilor.

Ce nu are voie Marcel să facă

Chiar dacă Marcel a mai fost pe insulă și știe cum merg lucrurile, Armina a ținut să-i reamintească faptul că există limite. Tânăra a precizat că nu acceptă trei lucruri: relațiile intime, săruturile și atingerile intime. Rămâne de vzăut dacă Marcel își respectă promisiunea.

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