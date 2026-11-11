Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Cele alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”

Anastasia Soare, antreprenoarea româncă devenită celebră la nivel internațional datorită imperiului de frumusețe pe care l-a construit în Statele Unite, a vorbit despre obiceiurile care o ajută să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Invitată în cadrul rubricii „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, aceasta a explicat că secretul nu constă într-o dietă drastică, ci într-un stil de viață echilibrat.

Secretul longevității al Anastasiei Soare Foto: Captură video Youtube

Care este secretul longevității și al energiei sale

Anastasia Soare este de părere că sănătatea și starea de bine se construiesc printr-un echilibru între alimentație, activitate fizică și momente de relaxare.

„Cred că este important să fii atent la ce mănânci, să faci exerciții, să duci o viață ponderată, cu toate că nu pot să spun că nu îmi place să mă distrez. Îmi place să muncesc mult, dar îmi place să mă și distrez cu familia, cu prietenii. Tot timpul trebuie să existe un echilibru”, a explicat antreprenoarea.

Vedeta a dezvăluit și care sunt produsele pe care încearcă să le evite în mod obișnuit. Anastasia Soare spune că nu consumă frecvent pâine și zahăr, deși face excepții atunci când se află în România și se bucură de preparatele preferate.

„De exemplu, dacă vin în România și voi mânca, cu siguranță că voi mânca mai mult decât de obicei. Mă duc acasă și am să țin cât de cât o dietă. Nu prea obișnuiesc să mănânc pâine sau zahăr, dar voi fi mai strictă și voi face mai multe exerciții de gimnastică, să compenseze”, a mărturisit ea, potrivit Antena3.

Ce crede Anastasia Soare despre frumusețe

Dincolo de aspectul fizic, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills consideră că adevărata frumusețe are două componente: cea exterioară și cea interioară.

„Eu cred că sunt două feluri de frumusețe: o frumusețe estetică și o frumusețe interioară, care cred că este la fel de importantă ca și cea de afară. Poate că cea de afară este mai puțin importantă decât cea interioară”, a spus Anastasia Soare.

În opinia sa, încrederea în sine și acceptarea propriei identități sunt esențiale, mai ales într-o perioadă în care rețelele sociale promovează standarde greu de atins.

Mesaj pentru tineri: „Frumusețea de pe social media este doar o fațadă”

Anastasia Soare a atras atenția asupra presiunii pe care platformele sociale o exercită asupra tinerilor, susținând că mulți ajung să fie preocupați excesiv de imaginea lor.

„Din nefericire, social media a creat un tipar, un șablon așa-numit de frumusețe și cred că există o presiune foarte mare pentru cei tineri. Dar, până la urmă, este foarte important să ai încredere în tine, să știi cine ești și să nu încerci să fii altcineva. Este foarte bine să fii unic”, a declarat antreprenoarea.

Aceasta îi încurajează pe tineri să își concentreze energia asupra educației și a construirii unui viitor solid, nu asupra încercării de a reproduce imaginea aparent perfectă pe care o văd online.

„Frumusețea de pe social media este numai o fațadă. În loc să își pună toată energia în a studia, a face ceva pentru viitor, a-și clădi un viitor, îi ocupă foarte mult această obsesie cu felul în care arată”, a explicat Anastasia Soare.

Rolul machiajului în viziunea sa

Fiind una dintre cele mai influente personalități din industria frumuseții, Anastasia Soare spune că machiajul nu ar trebui privit ca o modalitate de a deveni altcineva, ci ca un instrument care pune în valoare trăsăturile naturale.

„Se folosește makeup-ul ca să creezi o iluzie de echilibru și armonie cu fața ta, cu fizionomia ta. Și dacă reușești să înveți și să îl folosești corect, tu poți să îți creezi un look foarte plăcut”, a explicat ea.