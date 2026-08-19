Madonna, nominalizări record la Premiile MTV! Prima ei apariție la eveniment a rămas în istorie

Madonna (68 de ani) a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile MTV VMA 2026, la patru decenii după ce artista a marcat prima ediție a galei printr-un moment devenit legendar.

Cântăreața a primit 11 nominalizări, inclusiv la categoriile „Videoclipul anului”, pentru «Confessions II – The Film», și „Artista anului”. Madonna a depășit-o astfel pe Taylor Swift (36 de ani), care are nouă nominalizări și concurează pentru „Videoclipul anului” cu «The Fate of Ophelia».

Madonna, care deține o avere de 850 de milioane de dolari, a câștigat până acum 20 de trofee VMA, primul fiind primit în 1986, când i-a fost acordat premiul Video Vanguard. Artista a intrat în istoria galei încă de la prima ediție, în 1984, când a cântat «Like a Virgin» îmbrăcată într-o rochie de mireasă și s-a tăvălit pe scenă.

Momentul a stârnit controverse și a devenit unul dintre cele mai cunoscute din istoria MTV. Taylor Swift, care are 30 de trofee VMA, este la egalitate cu Beyoncé în clasamentul celor mai premiate artiste.

Madonna, relație tensionată cu fiica ei

Madonna a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o de-a lungul anilor cu fiica sa biologică, Lourdes „Lola” Leon (29 de ani), mărturisind că cele două au trecut prin perioade în care nici măcar nu și-au vorbit.

Cântăreața și-a exprimat sentimentele prin muzică. Una dintre cele mai emoționante piese de pe noul ei album, „Confessions II”, este un duet interpretat și compus împreună cu Lola. Potrivit Madonnei, colaborarea a fost inițiată chiar de fiica sa, ca o modalitate de a vindeca rănile din relația lor.

În versurile melodiei, Madonna își cere iertare pentru presiunea pe care faima ei a pus-o asupra fiicei. Artista recunoaște că nu și-a imaginat cât de greu i-ar fi fost lui Lourdes să crească permanent în lumina reflectoarelor și să-și construiască propria identitate.

Lourdes i-a reproșat mamei sale că a fost extrem de strictă în timpul copilăriei. La rândul ei, Madonna s-a simțit vinovată că notorietatea sa mondială i-a influențat viața fiicei.