 Madonna, nominalizări record la Premiile MTV! Prima ei apariție la eveniment a rămas în istorie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Madonna, nominalizări record la Premiile MTV! Prima ei apariție la eveniment a rămas în istorie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Madonna (68 de ani) a obținut cele mai multe nominalizări la Premiile MTV VMA 2026, la patru decenii după ce artista a marcat prima ediție a galei printr-un moment devenit legendar.

Madonna a primit 11 nominalizări (Foto: Instagram)
Madonna a primit 11 nominalizări (Foto: Instagram)

Cântăreața a primit 11 nominalizări, inclusiv la categoriile „Videoclipul anului”, pentru «Confessions II – The Film», și „Artista anului”. Madonna a depășit-o astfel pe Taylor Swift (36 de ani), care are nouă nominalizări și concurează pentru „Videoclipul anului” cu «The Fate of Ophelia».

Madonna, care deține o avere de 850 de milioane de dolari, a câștigat până acum 20 de trofee VMA, primul fiind primit în 1986, când i-a fost acordat premiul Video Vanguard. Artista a intrat în istoria galei încă de la prima ediție, în 1984, când a cântat «Like a Virgin» îmbrăcată într-o rochie de mireasă și s-a tăvălit pe scenă.

Momentul a stârnit controverse și a devenit unul dintre cele mai cunoscute din istoria MTV. Taylor Swift, care are 30 de trofee VMA, este la egalitate cu Beyoncé în clasamentul celor mai premiate artiste.

Madonna, relație tensionată cu fiica ei

Lourdes și Madonna se ceartă des (Foto: Instagram)
Lourdes și Madonna se ceartă des (Foto: Instagram)

Madonna a vorbit deschis despre relația complicată pe care a avut-o de-a lungul anilor cu fiica sa biologică, Lourdes „Lola” Leon (29 de ani), mărturisind că cele două au trecut prin perioade în care nici măcar nu și-au vorbit.

Cântăreața și-a exprimat sentimentele prin muzică. Una dintre cele mai emoționante piese de pe noul ei album, „Confessions II”, este un duet interpretat și compus împreună cu Lola. Potrivit Madonnei, colaborarea a fost inițiată chiar de fiica sa, ca o modalitate de a vindeca rănile din relația lor.

În versurile melodiei, Madonna își cere iertare pentru presiunea pe care faima ei a pus-o asupra fiicei. Artista recunoaște că nu și-a imaginat cât de greu i-ar fi fost lui Lourdes să crească permanent în lumina reflectoarelor și să-și construiască propria identitate.

Lourdes i-a reproșat mamei sale că a fost extrem de strictă în timpul copilăriei. La rândul ei, Madonna s-a simțit vinovată că notorietatea sa mondială i-a influențat viața fiicei.

Ghid de cumpărături

banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” PrimeTime
cub nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei? Vedete românești
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Restart spectaculos în fotbalul românesc! Echipa cu o tradiție de 81 ani revine cu ajutorul fanilor www.fanatik.ro
image
Satul din Spania unde o casă de 150 mp costă 18.000 de euro. Caută noi locuitori care să dezvolte afaceri observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Piața muncii încetinește în România. Unde se mai fac angajări și ce domenii au cele mai multe locuri de muncă vacante playtech.ro
image
Vali Mihăilă, ofertă surpriză din Spania. Adi Ilie a venit cu detalii. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
Dana Rogoz, foto Instagram jpg
FotoCum arată Dana Rogoz cu părul scurt. Transformare importantă pentru un rol Vedete românești
image png
VideoConcluzia lui Dani Oțil în timpul călătoriei cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci.” Vedete românești
Adela Popescu, foto Instagram jpg
FotoAdela Popescu, imagine rară alături de tatăl ei. Ce dezvăluire emoționantă a făcut actrița Vedete românești
smiley la festival cu fiica jpg
Smiley revine la Big Little Festival alături de fiica sa: „Este o tradiție“. Ce surprize a pregătit artistul pentru public Vedete românești
cub nicoleta voicu png
#Exclusiv Click!
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei? Vedete românești
Georgina Rodriguez Instagram jpg
FotoGeorgina Rodríguez a strălucit la cununia cu Cristiano Ronaldo în peste 250 de carate de diamante. Cât valorează bijuteriile spectaculoase Vedete internaționale
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez foto Profimedia, Instagram jpg
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez Vedete internaționale
banner Annes png
#Exclusiv Click!
Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net