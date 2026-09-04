Adolescentă de 14 ani, moartă la un spital din Gorj. Fata suferea de pneumonie

O adolescentă în vârstă de 14 ani a murit la spitalul din Novaci, acolo unde ajunsese în stare gravă. Medicii au încercat să o resusciteze, însă eforturile au fost în zadar. Acestea suferea de o pneumonie și ar fi refuzat să-și continue tratamentul cu antibiotice acasă.

O adolescentă de 14 ani a murit la spital. Foto: unsplash.com

Fata a fost adusă la spital în stare gravă cu o ambulanță. Atât ea, cât și mama și sora ei sufereau de pneumonie, însă în cazul adolescentei au apărut complicații, iar starea ei de sănătate s-a înrăutățit.

O adolescentă de 14 ani a murit la spital

Fata era fin Baia de Fier, Gorj, și a ajuns de urgență la spitalul din Novaci, acolo unde a și murit. În ciuda îngrijirilor medicale primite, fata a intrat în stop cardio-respirator și a murit. Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

„La data de 4 septembrie 2026, în jurul orei 01:00, poliţiştii din Novaci au fost sesizaţi de personalul medical al Spitalului Novaci cu privire la faptul că o minoră, de 14 ani, ar fi venit cu un echipaj ambulanţier la unitatea de primiri urgenţe, prezentând simptome care au necesitat evaluare medicală de specialitate, ulterior aceasta decedând", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj.

Împreună cu polițiștii, la spital s-a deplasat și un tehnician criminalist. Din primele verificări s-a constatat că pe trupul fetei nu există urme de violență. Trupul neînsuflețit va ajunge pe mâna medicilor legiști pentru a determina cauza exactă a decesului.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluţie procedurală", mai arată sursa citată.

Fata suferea de pneumonie

Adolescenta de 14 ani suferea de pneumonie și primise tratament intravenos acasă, care nu i-a fost administrat. Cu aceeași afecțiune se confruntau și mama, dar și sora ei scrie gorjeanul.ro.