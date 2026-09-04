Semne că ești deshidratat, chiar dacă nu îți este sete

Menținerea unei hidratări corespunzătoare este esențială pentru a te simți bine și a funcționa la capacitate maximă. Corpul uman este alcătuit, în medie, din aproximativ 60% apă, deși procentul diferă de la o persoană la alta. Prin urmare, organismul tău are nevoie de apă pentru a îndeplini numeroase funcții.

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Printre principalele sale roluri se numără eliminarea reziduurilor și a toxinelor, reglarea temperaturii corpului, lubrifierea articulațiilor și menținerea sănătății celulelor, țesuturilor și organelor, explică medicul de familie Tamika Henry, fondatoarea Unlimited Health Institute din Pasadena, California. De asemenea, apa contribuie la producerea salivei, la buna desfășurare a digestiei și la transportul oxigenului în întregul corp.

Pe parcursul zilei, folosești și pierzi apă în mod natural: transpiri, urinezi și elimini vapori de apă prin respirație. Organismul tău nu poate produce singur suficientă apă, așa că depinzi de surse externe pentru a reface rezervele de lichide. Atunci când pierzi mai multă apă decât consumi, ești deshidratat.

Probabil că nu îți monitorizezi gradul de hidratare comparând cantitatea de apă pe care o bei cu cea pe care o elimini, ci aștepți până când ți se face sete. Problema este că, în momentul în care îți este sete, ești deja ușor deshidratat, spune dr. Henry.

Deși setea este cel mai frecvent semn al deshidratării și este important să ții cont de ea, există și alte indicii mai puțin evidente că organismul tău are nevoie de apă. Printre acestea se numără inclusiv câteva manifestări mentale și emoționale care te-ar putea surprinde.

1. Ai respirația urât mirositoare

Respirația urât mirositoare poate avea numeroase cauze, printre care și deshidratarea. Saliva are proprietăți antibacteriene, iar organismul tău are nevoie de apă pentru a o produce.

Când ești deshidratat, producția de salivă scade, deoarece corpul tău trebuie să direcționeze lichidele către zonele care au cea mai mare nevoie de ele. În aceste condiții, capacitatea organismului de a combate microbii din cavitatea bucală care provoacă mirosul neplăcut poate deveni mai puțin eficientă, explică Shyamala Vishnumohan, specialistă în alimentație și nutriție și dietetician specializat în nutriția prenatală.

2. Îți este foame

Este foarte posibil să îți fie cu adevărat foame. Totuși, există situații în care simți nevoia să ronțăi ceva sau ai anumite pofte, adesea pentru alimente sărate, când, de fapt, îți este sete.

Este important să fii atent la semnalele corpului tău și să înveți să faci diferența. Nu pentru că n-ar trebui să mănânci, ci pentru că organismul tău încearcă să îți transmită că are nevoie de apă.

Data viitoare când simți că îți este foame, dar nu știi exact de ce, poate tocmai ai mâncat sau, de obicei, nu ți se face foame la acea oră, întreabă-te: „Sunt deshidratat?”. Bea un pahar cu apă și așteaptă aproximativ 15 minute. De multe ori, ceea ce simți este sete, nu o nevoie reală de a mânca, explică dr. Henry.

Este posibil, desigur, să îți fie și sete, și foame. În acest caz, bea un pahar cu apă și ia o gustare sățioasă.

3. Te doare puternic capul

Nu există o explicație certă pentru apariția durerilor de cap asociate cu deshidratarea, însă specialiștii au câteva ipoteze.

Una dintre teorii se referă la receptorii durerii din creier care sunt legați de meninge, adică membranele care protejează creierul și măduva spinării. Deshidratarea poate determina deplasarea lichidelor din creier, ceea ce exercită presiune asupra meningelor și stimulează receptorii durerii, explică dr. Henry.

Pe scurt, durerea de cap poate fi un semn că a trecut prea mult timp de când nu ai mai băut apă.

4. Nu te poți concentra

Dacă ai dificultăți de concentrare, ar fi bine să bei puțină apă. Deshidratarea îți poate reduce capacitatea de concentrare și poate provoca dificultăți de scurtă durată în îndeplinirea sarcinilor care implică abilități motorii și vizuale.

Chiar și deshidratarea ușoară îți poate afecta funcțiile cognitive. De aceea, dr. Henry recomandă să îți setezi alarme pe parcursul zilei, care să îți amintească să bei apă.

5. Ești constipat

Constipația este extrem de neplăcută. Ea este definită, în general, prin mai puțin de trei scaune pe săptămână. Potrivit Institutului Național pentru Diabet și Boli Digestive și Renale din Statele Unite, aproximativ 16 din 100 de adulți prezintă simptome de constipație.

Una dintre cauzele constipației poate fi deshidratarea. Apa susține digestia și este unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la menținerea unui tranzit intestinal normal și regulat.

6. Ești iritabil

Lipsa somnului este una dintre principalele cauze ale dispoziției proaste, iar senzația de foame te poate face și ea irascibil. Însă și deshidratarea îți poate strica starea de spirit.

Te simți nervos, nerăbdător sau deranjat cu ușurință? Deshidratarea poate avea efecte neurologice care provoacă iritabilitate, explică dr. Henry.

7. Pielea ta este mai puțin elastică

Pielea uscată nu reflectă neapărat în mod direct gradul de hidratare, însă elasticitatea pielii poate fi un indiciu. Ai ciupit vreodată pielea de pe mână pentru a vedea cât de repede revine la loc? Dacă nu revine imediat, acest test poate fi o modalitate destul de eficientă de a verifica dacă ești deshidratat.

Pentru a face testul, prinde ușor, cu două degete, pielea de pe dosul mâinii, de pe antebraț sau de pe abdomen. Dacă ești hidratat corespunzător, pielea se va ridica puțin, iar după ce îi dai drumul va reveni imediat la poziția inițială.

Când ești deshidratat, pielea își pierde o parte din elasticitatea de care are nevoie pentru a reveni rapid la loc.

Câtă apă ar trebui să bei?

Cercetările arată că nu există o cantitate zilnică standard de apă, potrivită pentru fiecare persoană. Nu este ușor să stabilești exact câtă apă ai nevoie, deoarece necesarul depinde de numeroși factori: dimensiunea și compoziția corpului, nivelul de activitate fizică, clima și alimentația.

De exemplu, dacă petreci timp pe vreme foarte caldă sau faci exerciții fizice intense, va trebui să înlocuiești lichidele pierdute prin transpirație consumând mai multă apă. Nu uita nici să refaci electroliții pierduți.

Probabil știi recomandarea de a bea opt pahare cu apă pe zi, fiecare având aproximativ 240 de mililitri. Totuși, nu există suficiente dovezi științifice pentru a considera aceste recomandări drept o regulă universală, valabilă pentru fiecare persoană, explică specialiștii.

În loc să îți faci griji în legătură cu numărul exact de pahare sau cu volumul de apă, încearcă să bei lichide regulat pe parcursul zilei și să fii atent la semnalele naturale ale corpului tău.

Nu uita că și multe alimente, în special fructele și legumele proaspete, contribuie la hidratarea ta. Același lucru este valabil și pentru alte băuturi, precum ceaiul, laptele și smoothie-urile.

De exemplu, obiceiurile de hidratare ale specialistei Shyamala Vishnumohan includ o ceașcă de cafea dimineața și una de ceai seara, cinci porții de legume și două porții de fructe pe zi, precum și cel puțin un pahar cu apă la fiecare masă.

Sursa: Real Simple