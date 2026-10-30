O adolescentă de 16 ani i-a uimit pe antrenorii de la „Vocea României”: „Nu am auzit niciodată pe cineva cântând asemenea note”

Giulia Haidău, o concurentă în vârstă de 16 ani din Iași, a reușit să-i impresioneze pe antrenorii de la „Vocea României” 2026 cu o interpretare spectaculoasă a piesei „Emotions”. Prestația adolescentei a stârnit reacții entuziaste din partea celor cinci jurați, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa talentului său vocal. Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirilă, Horia Brenciu și Theo Rose au fost impresionați de performanța tinerei.

Giulia Haidău, adolescenta de 16 ani din Iași care i-a lăsat fără cuvinte pe antrenori Foto: captură video

Elevă la Liceul de Muzică „Octav Băncilă” din Iași, Giulia cântă încă de la vârsta de 3 ani și se pregătește vocal alături de sora sa, care este profesoară de canto. Experiența acumulată în toți acești ani s-a văzut pe scenă, iar momentul său a fost remarcat imediat de antrenori.

Reacții impresionante din partea antrenorilor de la „Vocea României”

Smiley a fost impresionat în special de forța și de notele pe care adolescenta a reușit să le atingă în timpul interpretării, mărturisind că nu a mai auzit o asemenea prestație.

„Eu cred că nu am auzit niciodată pe cineva cântând asemenea note, cu atâta putere, live! Niciodată. De mică te-ai născut așa privighetoare?”

La rândul său, Irina Rimes a felicitat-o pe Giulia și a numit-o unică, fiind impresionată de performanța vocală a concurentei.

„Wow, ești fenomenală! Dacă nu s-au spart câteva becuri pe aici… nu știu dacă mai există alt concurent care să aibă performanța asta. Ești unică! Felicitări!”.

Tudor Chirilă a remarcat atât tehnica vocală a adolescentei, cât și potențialul său artistic, spunându-i că și-ar dori să îi fie regizorul filmului.

„Eu te implor să mă lași să fiu regizorul filmului tău! La capitolul tehnică ești deja ireproșabilă, iar la capitolul idei: sky is the limit”.

Nici Horia Brenciu nu și-a ascuns admirația pentru vocea tinerei, pe care a comparat-o cu un diamant.

„Ești incredibilă! Tu ești această Himalaya a vocilor din România! Tu nu ești ca orice altă voce. Tu ai un diamant acolo în voce”.

Theo Rose a fost, de asemenea, cucerită de interpretarea Giuliei, în special de felul în care aceasta a reușit să atingă notele înalte.

„Cred că ești cea mai spectaculoasă voce în zona aia de acute. N-a cântat nimeni vreodată așa la Vocea României. N-am auzit pe nimeni atât de bine, atât de clar. Te felicit pentru asta”.

Cine este Giulia Haidău, adolescenta de 16 ani din Iași

Giulia Haidău studiază la Liceul de Muzică „Octav Băncilă” din Iași, unde s-a orientat către canto clasic. Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie, iar sora sa, cu 13 ani mai mare, a fost cea care i-a descoperit talentul și a îndrumat-o spre pregătirea vocală. Aceasta este profesoară de canto și o ajută să evolueze.

Adolescenta își dedică o mare parte din timp studiului muzical. Pe lângă orele de la liceu și cele două ore de canto săptămânale, exersează aproximativ o oră și acasă. Înainte de a se concentra asupra cântului clasic, a studiat flaut și pian, în clasele V-VIII. De asemenea, a practicat street dance timp de șapte ani, iar în timpul liber îi place să joace volei.

Familia îi susține parcursul artistic. Mama sa a studiat la Școala Populară de Arte și a cântat, însă nu a urmat o carieră muzicală, în timp ce tatăl lucrează ca șofer. Sora ei este cea care o ajută cel mai mult în pregătire și îi oferă sfaturi pentru a-și corecta greșelile.

Participarea la „Vocea României” reprezintă împlinirea unui vis din copilărie pentru Giulia, care urmărea emisiunea și își alegea antrenorii favoriți de la un sezon la altul. Tânăra își dorește să își construiască un viitor în muzică și este hotărâtă să continue pe acest drum.