Greșeala pe care o facem la duș. Ce recomandă dermatologii pentru un ten frumos și un păr sănătos

Atunci când vine vorba despre dușuri, cei mai mulți dintre noi ne gândim la ele numai în termeni practici, ce țin de igiena personală. Însă, potrivit medicilor dermatologi, modul în care facem duș poate avea un impact mult mai mare decât am crede asupra tenului și părului nostru.

Dușurile pot fi utile pentru aspectul tenului Foto: AdobeStock Images

Deși poate părea surprinzător, modul în care facem duș poate avea un impact major asupra tenului și părului nostru. Potrivit RealSimple, dincolo de igiena personală, dușurile efectuate corect ne pot ajuta să avem un ten mai frumos și un păr mult mai puternic.

De exemplu, potrivit experților, primul lucru pe care trebuie să îl știm este faptul că, în fiecare săptămână, trebuie să facem între trei și șapte dușuri. Însă, este important să nu facem prea multe dușuri.

„Când te speli prea des, elimini ceramidele naturale ale pielii, favorizând uscăciunea și mâncărimile”, spune dermatologul Shari Marchbein.

Dușurile pot fi utile pentru aspectul tenului

În ce privește temperatura optimă a apei, ea trebuie să fie îndeajuns de caldă dar nu fierbinte. Pentru a ști precis dacă apa este potrivită pentru duș, trebuie să verificăm dacă oglinda din baie se aburește după 1-2 minute, după ce dăm drumul la apă. Dacă acest lucru se întâmplă, apa este prea fierbinte.

„Sunt șanse ca, dacă apa este prea fierbinte, să nu clătești complet toate reziduurile de produs de curățare, ceea ce îți poate usca pielea”, mai spune Marchbein.

Ce fel de săpun trebuie folosit

Când vine vorba de alegerea unui săpun, cei mai mulți dermatologi recomandă să căutăm pe ambalaj termeni precum „hipoalergenic” și „fără parfum”. Aceștia ne vor indica faptul că formula conține, cel mai probabil, mai puține ingrediente și că acestea prezintă un risc mai mic de a provoca iritații.

Iar, nu în ultimul rând, experții mai spun că dușurile nu ar trebui să depășească prea des pragul de 10 minute.