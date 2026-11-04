Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o actriță porno. „Nu îți mai faci griji că o impresionează altul”

Cătălin Bordea a făcut mărturisiri cu privire la viața sa amoroasă, iar ceea ce a spus a surprins pe toată lumea. Comediantul ar fi putut tolera faptul că iubita lui lucrează ca actriță pentru filme destinate adulților și spune să de ce ar fi făcut asta.

Cătălin Bordea. Foto: Facebook

Viața sa amoroasă a fost una extrem de zbuciumată, dacă ne amintim de divorțul de Livia. În mai multe rânduri, părea că Bordea nu-și mai caută sufletul pereche, iar căsătoria nu mai are aceeași însemnătate pentru el așa cum avea până la despărțire. Cu toate acestea, comediantul a vorbit despre o relație cu o femeie ce activa ca actriță porno.

Cătălin Bordea, poveste de dragoste cu o actriță porno

Cătălin Bordea este o persoană foarte deschisă și nu are prejudecăți, drept dovadă că s-a gândit la o relație serioasă cu o actriță de filme porno. Pe acesta nu l-a interesat niciodată trecutul unei domnișoare și nici nu s-ar împotrivi dacă femeia de lângă el ar practica o astfel de meserie în continuare.

„Nu contează trecutul (...) Știi care e frumusețea când ești cu o fostă actriță de filme pentru adulți? E că atunci când te refuză e că știi clar că nu e faină chestia aia. Eu la un moment dat chiar mă gândeam să intru într-o relație serioasă cu o actriță de filme pentru adulți”, a declarat Cătălin Bordea, la A fost o Glumă cu Micutzu și Bordea.

Cum transformă comediantul meseria ei într-un avantaj pentru el

Mai mult decât atât, actorul consideră că dacă o domnișoară are un astfel de job, ar fi un plus pentru el, deoarece femeia lui n-ar mai putea fi impresionată de un alt bărbat atât de ușor. Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o fostă actriță de filme deocheate, dar nu exclude nici varianta în care s-ar combina cu cineva care încă activează în domeniu. El nu i-ar interzice să se lase de această muncă.

„Nu mai e curioasă de nimeni și de nimic și nu îți mai faci griji că o impresionează altul la nu știu ce cafenea (...) De ce o problemă? (...) Nu aș opri-o (n.r. dacă presupusa lui iubită ar fi vrut să activeze în continuare în același domeniu”, a mai declarat Cătălin Bordea.

Ce regretă actorul după divorțul de Livia

Subiectul despărțirii lor a umplut paginile ziarelor mult timp. Cătălin Bordea și Livia Eftimie s-au iubit timp de 11 ani, iar apoi aceasta s-a aruncat în brațele prietenul său de suflet, Spike. Acesta a declarat că nu mai crede într-o relație serioasă care să-l definească, iar căsătoria nu mai are aceeași însemnătate pentru el. De asemenea, este și o greșeală pe care a făcut-o în timpul relației și care și-o reproșează până și în ziua de azi.

„„Una dintre greșelile mele mari este că nu am fost mai hotărât. Cum se zice acum să îi dai senzația cuiva că trăiește cu un bărbat în casă și nu cu un băiat. Principala chestie pe care mi-o reproșez este că nu am fost bărbat. Așa mă văd eu, cel puțin. N-am creat o formă de respect pe termen lung”, a declarat actorul la o ediție din emisiunea „Furnicuțele” din luna iunie.