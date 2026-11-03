 „Să cheme Poliția!” Reacția explozivă a lui Valerie Lungu în semifinala Asia Express, după ce s-a certat cu un șofer
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„Să cheme Poliția!” Reacția explozivă a lui Valerie Lungu în semifinala Asia Express, după ce s-a certat cu un șofer

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Semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii aduce noi tensiuni și momente-limită pentru concurenții rămași în competiție. După ce au fost despărțite în etapa precedentă, echipele s-au reunit și continuă lupta pentru una dintre cele mai importante mize ale sezonului: ștampila care le poate asigura un loc în marea finală. În această ediție, Valerie Lungu a avut parte de un scandal cu un șofer, fiind amenințată cu Poliția.

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Foto: instagram

De ce s-a enervat influencerița

Probele din această etapă îi pun pe concurenți în situații dintre cele mai dificile. Aceștia sunt nevoiți să caute comori ascunse în nisip cu detectoare de metale, să găsească perle în scoici, să pescuiască în ploaie și să își continue cursa cu ajutorul autostopului, una dintre cele mai imprevizibile provocări ale competiției, potrivit Antena1.

Printre cei care se confruntă cu cele mai mari dificultăți se numără Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Tensiunile au escaladat după ce cei doi și-au dat seama că au fost duși la o destinație greșită de către șoferul care îi transporta.

Vizibil frustrată de situație, Valerie și-a pierdut răbdarea și a început să îi reproșeze șoferului greșeala, în timp ce Alex a încercat să calmeze spiritele. Momentul a devenit și mai tensionat atunci când concurenții au aflat că bărbatul ar fi intenționat să apeleze la autorități.

„Ce să-i fac, frate?”, a reacționat Valerie, iar după ce reporterița emisiunii i-a spus că șoferul vrea să cheme Poliția, concurenta a răspuns: „Să cheme Poliția!”.

Presiunea semifinalei își spune însă cuvântul, iar stresul acumulat pe parcursul cursei provoacă tot mai multe momente de tensiune între concurenți. La un moment dat, Valerie a izbucnit în lacrimi.

„Dacă nu vrei să mă iei, de ce mă iei prost? Mai bine nu mă duci! Lasă-mă acolo să stau în ploaie!”, a spus aceasta printre lacrimi.

Nici Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu nu au avut parte de o experiență mai ușoară. Cele două concurente s-au plâns de dificultățile întâmpinate la autostop și de situațiile neprevăzute apărute pe traseu.

„Ăla cum ne-a lăsat pe stradă că eu încă nu pot să înțeleg!”, a comentat una dintre ele.

La rândul său, Alex a glumit pe seama dificultăților din cursă și a lipsei de noroc la găsirea unui mijloc de transport. „Mă arunc în fața mașinii”, a spus acesta.

Cu nervii întinși la maximum și cu miza calificării în finală tot mai aproape, concurenții vor fi nevoiți să își gestioneze emoțiile și să găsească resurse pentru a merge mai departe într-una dintre cele mai dificile etape ale sezonului.

Valerie Lungu, clipe de groază după „Asia Express”

Participarea la „Asia Express” 2026 i-a adus lui Valerie Lungu nu doar expunere, ci și un val de reacții negative din partea telespectatorilor.

Influencerița a povestit că mesajele răutăcioase au ajuns să o afecteze inclusiv în viața de zi cu zi, după ce un utilizator a urmărit-o și a aflat unde locuiește.

Invitată recent într-un podcast, Valerie a vorbit despre experiențele neplăcute prin care a trecut după apariția în emisiune, alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Activă pe rețelele sociale, în special pe TikTok, Valerie Lungu a spus că a primit numeroase comentarii negative și chiar amenințări.

Mai mult, un utilizator ar fi urmărit-o pe stradă pentru a afla unde locuiește. Întâmplarea a speriat-o pe influenceriță, care a mărturisit că atunci s-a temut cu adevărat pentru siguranța sa.

Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim.

Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.

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