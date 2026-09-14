 Ispita Alberto de la „Insula Iubirii” reacționează după zvonurile că era căsătorit în timpul filmărilor pentru sezonul zece: „Am văzut că în jurul meu se discută”
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Ispita Alberto de la „Insula Iubirii” reacționează după zvonurile că era căsătorit în timpul filmărilor pentru sezonul zece: „Am văzut că în jurul meu se discută”

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Ispita din sezonul 10 Insula Iubirii reacționează după zvonul că ar fi căsătorit. Bărbatul a publicat actul notarial oficial prin care demonstrează că se afla în plin proces de divorț încă de la casting, precizând că era complet singur când a plecat la filmările show-ului din Thailanda.

Mărturisirea lui Alberto Grecu despre căsătorie
Mărturisirea lui Alberto Grecu despre căsătorie Foto: instagram/antena 1

Valul de controverse apărut în jurul participării lui Alberto Grecu în cel mai nou sezon de la Insula Iubirii a primit un răspuns oficial din partea protagonistului. După ce în mediul online s-a speculat intens că a acceptat rolul de seducător pe micul ecran în timp ce acasă era un bărbat însurat, ispita masculină a decis să clarifice cronologia exactă a evenimentelor și a prezentat documentul care lămurește statutul său civil.

Alberto Grecu rupe tăcerea

Ispita din Thailanda a ținut să demonteze acuzațiile de falsitate printr-un mesaj detaliat publicat pe o rețea de socială, explicând exact cum s-au derulat filmările și ce statut avea în realitate:

„Am văzut că în jurul meu se discută tot mai mult despre faptul că eu aș fi fost căsătorit când am mers la Insula Iubirii. Reamintesc faptul că perioada de casting a fost la sfârșitul anului trecut, iar filmarea a avut loc în februarie - martie. Acum – ca să fie clar pentru toată lumea. La momentul în care eu am fost la casting, eu și soția mea ne aflam deja în proces de divorț. De altfel, eu am și prezentat un act”, a transmis Alberto pe Instagram.

mărturisirea lui Alberto Grecu
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mărturisirea lui Alberto Grecu Foto: Instagram

Documentul notarial făcut public de ispită

Pentru a nu lăsa loc de interpretări, Alberto a atașat și o fotografie cu documentul oficial eliberat de biroul notarial, act ce atestă înregistrarea cererii de desfacere a căsătoriei înainte de începerea producției de la Antena 1. 

Prin acest gest, concurentul arată clar că a fost transparent cu echipa de producție încă din etapa preselecțiilor și că participarea sa la testul fidelității a avut loc într-un moment în care mariajul său se afla deja la final din punct de vedere legal și emoțional.

Cine este ispita Alberto Grecu

Alberto Grecu, în vârstă de 26 de ani, este originar din Oltenia și cochetează cu modellingul din 2025. După 22 de ani petrecuți în Italia, unde și-a făcut studiile, s-a întors în România. Este pasionat de fitness și acordă o atenție deosebită aspectului fizic, colaborând cu clinici de înfrumusețare pentru promovarea unor tratamente estetice. 

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