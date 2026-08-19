 Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Ionașcu, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” a făcut, în exclusivitate pentru Click!, dezvăluiri dureroase privind moartea părinților săi. Iată alte cinci nume care intră în show-ul de la Pro TV, moderat de Adelina Pestrițu! „Burlacii: Foc în Paradis” debutează pe 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO.

Cristina Ionașcu, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis“ foto: Pro TV
1/6
Cristina Ionașcu, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis“ foto: Pro TV

Cristina Ionașcu: „Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt”

La doar 26 de ani, Cristina Ionașcu, una dintre concurentele din „Burlacii: Foc în Paradis”, reality show care va debuta pe 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO, poartă cu ea o poveste pe care puțini oameni o cunosc. În spatele zâmbetului și al imaginii de femeie puternică se află pierderea ambilor părinți, o experiență care i-a schimbat definitiv felul de a vedea viața și oamenii.

„Există un moment în viață care te-a schimbat complet?”, a fost întrebată Cristina. 

Răspunsul acesteia a venit fără ezitare:

 „Da. Moartea părinților mei. Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt. Este ceva ce ar distruge pe oricine.”

Părinții ei au divorțat când Cristina era mică, iar fiecare dintre copii a ajuns să crească separat. Ea a rămas alături de mama sa, sora ei cu tatăl, iar fratele cu bunica din partea mamei. 

Astăzi, Cristina spune că nu mai ține legătura cu frații ei. Pierderea părinților a venit însă mult mai devreme decât și-ar fi imaginat.

 „Au murit amândoi, cumva, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva, nu ai cum să fii pregătit și nu te aștepți să se întâmple atât de devreme”, mărturisește Cristina.

În acea perioadă, spune ea, a avut aproape un singur om. O prietenă pe care o consideră astăzi familie:

 „Un singur om: o prietenă care este ca o mamă pentru mine. O cheamă Nicoleta.”

Deși experiențele prin care a trecut ar putea lăsa în urmă regrete și resentimente, Cristina privește în prezentdiferit lucrurile. 

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat m-a format ca persoană și sunt mândră de omul care sunt astăzi.”

Iar, dacă ar avea ocazia să stea din nou față în față cu mama ei, Cristina știe exact ce ar vrea să afle.

 „Aș întreba-o dacă este mândră de mine”, a mai spus ea. 

Astăzi, Cristina a ales să intre într-o experiență complet nouă: „Burlacii: Foc în Paradis”, unde mai mulți oameni pornesc în căutarea iubirii, dar ajung să se confrunte și cu propriile vulnerabilități. Pentru ea, participarea nu vine însă cu presiunea de a pleca neapărat într-o relație, ci cu dorința de a trăi o experiență memorabilă și de a vedea unde o poate duce.

Burlacii Foc în Paradis jpg

Încă cinci concurenți intră în lupta pentru iubire și cei 50.000 de euro

În show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”, oameni cu experiențe și personalități diferite ajung în același loc și primesc șansa de a începe o nouă poveste. Se cunosc, flirtează, formează conexiuni și încearcă să descopere cine merită încrederea lor. Dar, Paradisul nu este doar despre romantism. Pe măsură ce competiția avansează, relațiile sunt puse la încercare, apar noi concurenți, iar o alegere făcută într-o seară poate avea consecințe a doua zi.

Ceremonia Trandafirilor este unul dintre momentele-cheie ale competiției: trandafirul înseamnă șansa de a rămâne, iar lipsa lui înseamnă plecarea acasă. Iar cu 50.000 de euro în joc, fiecare concurent are de câștigat dacă reușește să navigheze cu atenție printre sentimente, atracții și strategii.

Laurențiu Suciu, la Burlacii: Foc în Paradis foto: Pro Tv
Laurențiu Suciu, la Burlacii: Foc în Paradis foto: Pro Tv

Laurențiu Suciu, 28 de ani, multiplu campion de bodybuilding și fitness și antrenor personal, știe deja cum este să trăiești iubirea în fața camerelor. A participat în trecut la o altă emisiune de dating. 

Acum, după o experiență care i-a arătat atât partea frumoasă, cât și dificultățile unei relații, Laurențiu spune că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii. 

Eda Csoregi, cerută în căsătorie în Bali foto: Pro Tv
Eda Csoregi, cerută în căsătorie în Bali foto: Pro Tv

Eda Csoregi, 28 de ani, profesoară de matematică șiantreprenoare, vine cu un CV greu de rezumat. Eda a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a fost atletă și a cochetat cu modellingul. 

În iubire, are deja o poveste care atrage atenția: a fost cerută în căsătorie în Bali și a mai primit o cerere în trecut, în ambele situații după aproximativ două luni de relație. Acum spune că s-a maturizat și că nu mai vrea să fie privită doar prin prisma aspectului fizic.

Petruța Anghel vrea un bărbat brunet foto: Pro TV
Petruța Anghel vrea un bărbat brunet foto: Pro TV

Petruța Anghel, 26 de ani, este spontană, sociabilă și pregătită să transforme experiența într-o aventură. Își dorește un bărbat înalt și brunet, dar spune că, dincolo de aspect, empatia, romantismul și atenția contează cel mai mult. Pentru ea, însă, lucrurile pot deveni rapid interesante: mesajul pe care îl are pentru competiție este simplu și foarte clar:

 „Dacă mă îndrăgostesc, e rău.” 

Iar pentru celelalte fete, are o altă declarație care spune multe despre spiritul ei competitiv:

 „Fetelor, dacă am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Andreea Eremia e asistentă medicală foto: Pro TV
Andreea Eremia e asistentă medicală foto: Pro TV

Pentru Andreea Eremia, 24 de ani, asistent medical generalist, această experiență reprezintă un teritoriu complet nou. Nu a mai fost niciodată într-o emisiune TV și spune că vrea să se distreze, să câștige mai multă încredere în ea și să descopere dacă i se potrivește acest tip de experiență. 

Se vede căsătorită și cu copii în jurul vârstei de 30 de ani, iar  „Burlacii: Foc în Paradis” poate fi pentru ea ocazia de a ieși din zona de confort și de a vedea ce se întâmplă atunci când își lasă emoțiile să conducă.

Robert Stancu e vulcanic foto:Pro TV
Robert Stancu e vulcanic foto:Pro TV

Robert Stancu, 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine într-o lume pe care o cunoaște deja, după participarea lui într-o altă emisiune matrimonială. 

Acum spune că își dorește mai multă libertate pentru a cunoaște persoanele care îi atrag atenția. Robert se descrie ca fiind vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea este unul dintre defectele sale. În relații spune că își dorește stabilitate și încredere, dar trecutul său îi oferă, fără îndoială, suficient material pentru o nouă etapă plină de provocări.

Emisiunea de la PRO TV va debuta pe 14 septembrie pe TV și în online. Este prezentată de Adelina Pestrițu, fostă prezentatoare Kanal D, și oferă un premiu în valoare de 50.000 de euro 

În cadrul competiției, vor intra 13 concurenți care își caută jumătatea. Aceștia vor fi nevoiți să formeze cupluri cu o conexiune reală, singurul mod prin care vor rămâne în competiție. Alianțele formate vor fi puse la încercare de tentații.

Pe parcursul edițiilor, cei eliminați vor fi înlocuiți de noi concurenți care vor încerca să destrame relațiile amoroase deja formate sau alianțele dintre concurenți. Cine nu va primi un trandafir la ceremoniile de eliminare va fi nevoit să părăsească experiența din Turcia.

Ghid de cumpărături

image png
Alina Laufer, pusă la zid după ce și-a operat fața: „Comentariile au fost deplasate” Vedete românești
image png
Cât a plătit Speak pentru doar două nopți pe litoralul românesc: „Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani” PrimeTime
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
„Îl compătimesc pe Baciu! Nu știa dacă e victoria lui”. Fostul coleg de la Steaua nu l-a menajat pe antrenorul FCSB www.fanatik.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa observatornews.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" www.antena3.ro
image
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Cum eviți comisioanele mari la bancomatele din Grecia. Ce alegi când ATM-ul îți propune conversia în lei playtech.ro
image
Cristi „Dodel” Tănase s-a apucat de un nou sport și se pregătește de competiție: „Am început să fiu foarte bun” www.fanatik.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Parcă ar fi două persoane diferite! Wow, cum arăta Brigitte Pastramă înainte de cele 20 de operații estetice! “Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine” www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
Codruta Filip, foto Instagram jpg
VideoCodruța Filip dă o nouă șansă iubirii! Ce spune artista despre partener: „Nu riști, nu câștigi” PrimeTime
Cheloo și Mihai Ban
#Asia Express
Cine este Mihai Ban, partenerul lui Cheloo de la „Asia Express 2026”. Când începe emisiunea PrimeTime
image png
VideoLiviu Vârciu, pe primul loc în topul Laurei Andreșan. Ce a scos la iveală despre artist: „Eram amândoi tineri” PrimeTime
claudia jpg
VideoClaudia și Jeremy Lewis au ajuns la sentimente mai bune. Cum se înțeleg: „Ne iubim în continuare” PrimeTime
image png
Cât a plătit Speak pentru doar două nopți pe litoralul românesc: „Eu nu înțeleg de unde au oamenii ăștia bani” PrimeTime
ioana ginghina facebook jpg
VideoIoana Ginghină, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr cu 18 ani: „Ne-am dus la Roma” PrimeTime
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
#Exclusiv Click!
VideoAndreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă” PrimeTime
gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net