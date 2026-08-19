Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”

Cristina Ionașcu, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” a făcut, în exclusivitate pentru Click!, dezvăluiri dureroase privind moartea părinților săi. Iată alte cinci nume care intră în show-ul de la Pro TV, moderat de Adelina Pestrițu! „Burlacii: Foc în Paradis” debutează pe 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO.

1/6 Cristina Ionașcu, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis“ foto: Pro TV

Cristina Ionașcu: „Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt”

La doar 26 de ani, Cristina Ionașcu, una dintre concurentele din „Burlacii: Foc în Paradis”, reality show care va debuta pe 14 septembrie la PRO TV și pe VOYO, poartă cu ea o poveste pe care puțini oameni o cunosc. În spatele zâmbetului și al imaginii de femeie puternică se află pierderea ambilor părinți, o experiență care i-a schimbat definitiv felul de a vedea viața și oamenii.

„Există un moment în viață care te-a schimbat complet?”, a fost întrebată Cristina.

Răspunsul acesteia a venit fără ezitare:

„Da. Moartea părinților mei. Au murit amândoi de cancer, la o distanță de cinci ani unul de celălalt. Este ceva ce ar distruge pe oricine.”

Părinții ei au divorțat când Cristina era mică, iar fiecare dintre copii a ajuns să crească separat. Ea a rămas alături de mama sa, sora ei cu tatăl, iar fratele cu bunica din partea mamei.

Astăzi, Cristina spune că nu mai ține legătura cu frații ei. Pierderea părinților a venit însă mult mai devreme decât și-ar fi imaginat.

„Au murit amândoi, cumva, sub ochii mei. Nu ai cum să te aștepți la așa ceva, nu ai cum să fii pregătit și nu te aștepți să se întâmple atât de devreme”, mărturisește Cristina.

În acea perioadă, spune ea, a avut aproape un singur om. O prietenă pe care o consideră astăzi familie:

„Un singur om: o prietenă care este ca o mamă pentru mine. O cheamă Nicoleta.”

Deși experiențele prin care a trecut ar putea lăsa în urmă regrete și resentimente, Cristina privește în prezentdiferit lucrurile.

„Nu am niciun regret. Tot ce s-a întâmplat m-a format ca persoană și sunt mândră de omul care sunt astăzi.”

Iar, dacă ar avea ocazia să stea din nou față în față cu mama ei, Cristina știe exact ce ar vrea să afle.

„Aș întreba-o dacă este mândră de mine”, a mai spus ea.

Astăzi, Cristina a ales să intre într-o experiență complet nouă: „Burlacii: Foc în Paradis”, unde mai mulți oameni pornesc în căutarea iubirii, dar ajung să se confrunte și cu propriile vulnerabilități. Pentru ea, participarea nu vine însă cu presiunea de a pleca neapărat într-o relație, ci cu dorința de a trăi o experiență memorabilă și de a vedea unde o poate duce.

Încă cinci concurenți intră în lupta pentru iubire și cei 50.000 de euro

În show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”, oameni cu experiențe și personalități diferite ajung în același loc și primesc șansa de a începe o nouă poveste. Se cunosc, flirtează, formează conexiuni și încearcă să descopere cine merită încrederea lor. Dar, Paradisul nu este doar despre romantism. Pe măsură ce competiția avansează, relațiile sunt puse la încercare, apar noi concurenți, iar o alegere făcută într-o seară poate avea consecințe a doua zi.

Ceremonia Trandafirilor este unul dintre momentele-cheie ale competiției: trandafirul înseamnă șansa de a rămâne, iar lipsa lui înseamnă plecarea acasă. Iar cu 50.000 de euro în joc, fiecare concurent are de câștigat dacă reușește să navigheze cu atenție printre sentimente, atracții și strategii.

Laurențiu Suciu, 28 de ani, multiplu campion de bodybuilding și fitness și antrenor personal, știe deja cum este să trăiești iubirea în fața camerelor. A participat în trecut la o altă emisiune de dating.

Acum, după o experiență care i-a arătat atât partea frumoasă, cât și dificultățile unei relații, Laurențiu spune că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii.

Eda Csoregi, 28 de ani, profesoară de matematică șiantreprenoare, vine cu un CV greu de rezumat. Eda a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a fost atletă și a cochetat cu modellingul.

În iubire, are deja o poveste care atrage atenția: a fost cerută în căsătorie în Bali și a mai primit o cerere în trecut, în ambele situații după aproximativ două luni de relație. Acum spune că s-a maturizat și că nu mai vrea să fie privită doar prin prisma aspectului fizic.

Petruța Anghel, 26 de ani, este spontană, sociabilă și pregătită să transforme experiența într-o aventură. Își dorește un bărbat înalt și brunet, dar spune că, dincolo de aspect, empatia, romantismul și atenția contează cel mai mult. Pentru ea, însă, lucrurile pot deveni rapid interesante: mesajul pe care îl are pentru competiție este simplu și foarte clar:

„Dacă mă îndrăgostesc, e rău.”

Iar pentru celelalte fete, are o altă declarație care spune multe despre spiritul ei competitiv:

„Fetelor, dacă am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Pentru Andreea Eremia, 24 de ani, asistent medical generalist, această experiență reprezintă un teritoriu complet nou. Nu a mai fost niciodată într-o emisiune TV și spune că vrea să se distreze, să câștige mai multă încredere în ea și să descopere dacă i se potrivește acest tip de experiență.

Se vede căsătorită și cu copii în jurul vârstei de 30 de ani, iar „Burlacii: Foc în Paradis” poate fi pentru ea ocazia de a ieși din zona de confort și de a vedea ce se întâmplă atunci când își lasă emoțiile să conducă.

Robert Stancu, 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine într-o lume pe care o cunoaște deja, după participarea lui într-o altă emisiune matrimonială.

Acum spune că își dorește mai multă libertate pentru a cunoaște persoanele care îi atrag atenția. Robert se descrie ca fiind vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea este unul dintre defectele sale. În relații spune că își dorește stabilitate și încredere, dar trecutul său îi oferă, fără îndoială, suficient material pentru o nouă etapă plină de provocări.

Emisiunea de la PRO TV va debuta pe 14 septembrie pe TV și în online. Este prezentată de Adelina Pestrițu, fostă prezentatoare Kanal D, și oferă un premiu în valoare de 50.000 de euro

În cadrul competiției, vor intra 13 concurenți care își caută jumătatea. Aceștia vor fi nevoiți să formeze cupluri cu o conexiune reală, singurul mod prin care vor rămâne în competiție. Alianțele formate vor fi puse la încercare de tentații.

Pe parcursul edițiilor, cei eliminați vor fi înlocuiți de noi concurenți care vor încerca să destrame relațiile amoroase deja formate sau alianțele dintre concurenți. Cine nu va primi un trandafir la ceremoniile de eliminare va fi nevoit să părăsească experiența din Turcia.