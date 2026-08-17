 Adelina Pestrițu, în paradis după un zbor de aproape 10 ore: „Dacă rămân fără semnal la telefon, nu mă supăr”
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VideoAdelina Pestrițu, în paradis după un zbor de aproape 10 ore: „Dacă rămân fără semnal la telefon, nu mă supăr”

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Adelina Pestrițu pare că a ajuns direct într-un paradis tropical, potrivit imaginilor pe care le-a împărtășit cu fanii ei. Pentru concediul din acest an, creatoarea de conținut a ales să plece în Niyamma, care se află la un zbor de aproape 10 ore distanță de România. 

Imagini inedite din vacanța Adelinei Pestrițu/sursă foto: arhivă
Imagini inedite din vacanța Adelinei Pestrițu/sursă foto: arhivă

Cum a fost întâmpinată Adelina Pestrițu

Creatoarea de conținut a postat pe Instagram un montaj cu mai multe imagini din călătoria spre Niyamma, din Insulele Maldive, începând cu cadre din aeroport, avion și apoi din incinta cazării. Adelina Pestrițu a fost întâmpinată cu o băutură răcoritoare oferită de angajații resortului, apoi a prezentat cum a fost condusă spre cazare.

Camera în care influencerița își va petrece sejurul este una cu pat dublu, vedere la piscină și plajă, terasă proprie și duș exterior. Pe pat, Adelina Pestrițu a găsit un mesaj lăsat special de angajații resortului, dedicat fetiței sale, care și-a sărbătorit de curând aniversarea: „La mulți ani, Zenaida!”. Pe una dintre mesele din cameră, o aștepta și un tort cu același mesaj. Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit vârsta de 8 ani.

Creatoarea de conținut revine pe micile ecrane

Adelina Pestrițu se alătură echipei PRO TV și va fi prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, filmat în Turcia. 

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. 

Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu a declarat: 

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar <<Burlacii: Foc în Paradis>> este exact genul de proiect pe care îl așteptam. 

S-a mutat în Turcia împreună cu familia

Pentru că filmările la noul reality show se desfășoară în Turcia, Adelina Pestrițu a ales să se mute temporar împreună cu familia sa. Deși la început aranjamentul a funcționat, soțul și fiica creatoarei de conținut au revenit în România, deoarece Zenaidei i s-a făcut rapid dor de casă, de prietenele sale și de bunici.

 Adelina Pestrițu și-a luat o perioadă de concediu, când a organizat la București o petrecere de neuitat pentru fiica sa, Zenadia. 

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