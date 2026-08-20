 Andreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie la 51 de ani. Vedeta și-a etalat silueta
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FotoAndreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie la 51 de ani. Vedeta și-a etalat silueta

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Andreea Marin continuă să fie o prezență apreciată de public, atât prin aparițiile sale televizate, cât și prin activitatea din mediul online, unde le împărtășește urmăritorilor imagini și momente din viața sa.

Andreea Marin. Foto: social media
Andreea Marin. Foto: social media

Recent, fosta prezentatoare de televiziune și-a etalat silueta într-un costum de baie, iar imaginile au atras atenția fanilor. Vedeta a anunțat că se pregătește pentru o vacanță în Grecia și a demonstrat că își păstrează forma fizică, după ce, de-a lungul timpului, a acordat o atenție deosebită stilului de viață sănătos.

Silueta Andreei Marin, la 51 de ani 

De-a lungul anilor, Andreea Marin și-a construit o carieră de succes și a rămas apropiată de publicul său, fiind apreciată și pentru modul în care vorbește despre echilibru, alimentație și grijă față de propria sănătate. Recent, aceasta a publicat pe rețelele de socializare imagini în costum de baie, în care apare într-un model din două piese care îi evidențiază silueta.

Andreea Marin. Foto: captură video Instagram
Andreea Marin. Foto: captură video Instagram

Cum își menține vedeta silueta 

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea a dezvăluit că nu mai urmează o dietă propriu-zisă de mai bine de un an și jumătate. În cadrul emisiunii „De Gust cu Dana”, unde și-a demonstrat și abilitățile culinare, Andreea Marin a explicat că reușește să se mențină datorită unor principii pe care le-a transformat în obiceiuri.

Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea.

Andreea Marin: „Cam aceasta este regula mea”  

Totuși, vedeta spune că acordă în continuare atenție programului meselor. Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru Click!, Andreea Marin a explicat că respectă un interval de câteva ore între mese și că, de regulă, mănâncă într-un interval cuprins între prânz și începutul serii.

„Țin și cont de această regulă de a mânca la șase-șapte ore pe zi. De obicei, între ora 12 și ora șase-șapte seara. Cam aceasta este regula mea”, a explicat ea, confirmând că este vorba despre un tip de fasting.

Destinația de vacanță care a cucerit-o pe Andreea Marin 

Andreea Marin are o destinație de suflet în care revine cu aceeași plăcere de fiecare dată: insula Capri. Vedeta a povestit că locul a cucerit-o încă de la prima vizită, în urmă cu 18 ani, iar de atunci a transformat această escapadă într-un obicei anual. Deși a călătorit în numeroase colțuri ale lumii, spune că nicăieri nu se întoarce cu aceeași senzație de familiaritate și liniște pe care i-o oferă Capri.

Peisajele spectaculoase, clima, gastronomia, arhitectura, arta, muzica și atmosfera elegantă sunt doar câteva dintre motivele pentru care insula continuă să o surprindă și să îi ofere, de fiecare dată, noi locuri de descoperit.

În caz că vă întrebați, aș vrea, dar nu mai sunt pe mare, ci cu nasul în hârtii și cu ochii pe laptop, la birou. Dar amintirile de săptămâna trecută încă îmi dau o energie pozitivă, așa că trimit imaginile mai departe către voi.

Capri, locul de pe pământ de suflet pentru mine, o insulă parcă ruptă din rai unde am ajuns prima dată acum 18 ani. Merg pe acest tărâm în fiecare an – am văzut atâtea în lume, dar nicăieri nu mă întorc așa, simțindu-mă ca acasă! Și încă mă surprinde, am descoperit și acum locuri-nestemate, nevăzute încă!

Natura extraordinară, clima, mâncarea bună, eleganța, serile de dans și muzica veche, pe sufletul meu, arhitectura, arta, cultura exprimată în atâtea moduri, respectul pentru tradiție și valori, oamenii frumoși și optimiști, timpul pentru mine însămi, pentru cărți, mișcare și pentru somnul sănătos – pe care acasă nu reușesc să-l găsesc, recunosc – toate îmbrățișate fac vacanța perfectă.

Bine, recunosc: eu îmbin vacanța cu munca uneori, de pildă de data aceasta am avut șansa de a lucra pentru parteneri de aici un proiect vizual minunat și veți vedea în curând fotografii și imagini de neuitat.

Dar gata cu visarea – la treabă! Sunt la birou și încep filmările în studioul @creativehubvoiceandvisibility în curând, înapoi la realitate în hubul meu creativ, așadar. Mâine promit să revin aici și cu imagini de pe mare în mișcare, însoțite de sunetul autentic al naturii. O zi frumoasă și cu spor!”, a transmis Andreea Marin pe contul de socializare.

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