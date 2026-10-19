 Tragedie! Un preot a murit după ce o cruce masivă a căzut peste el chiar în timpul liturghiei. Incidentul a fost transmis live
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Tragedie! Un preot a murit după ce o cruce masivă a căzut peste el chiar în timpul liturghiei. Incidentul a fost transmis live

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Un eveniment dramatic s-a petrecut într-o biserică din Guayaquil, Ecuador, unde preotul Patricio Sanchez Molinari a murit după ce o cruce masivă din lemn s-a desprins de pe perete și l-a lovit în timpul liturghiei. Ceremonia religioasă era transmisă în direct pe Facebook, iar imaginile incidentului au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale.

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Foto: captură

Accident fatal într-o biserică din Guayaquil

Tragedia a avut loc sâmbătă seara, în timp ce Patricio Sanchez Molinari oficia slujba în fața altarului. O cruce de mari dimensiuni, pe care era reprezentat Iisus Hristos răstignit, a căzut brusc de pe peretele pe care era fixată și l-a lovit pe preot în zona capului.

Cei prezenți la ceremonie au reacționat imediat și au încercat să-i acorde ajutor. În înregistrarea transmisă pe Facebook se aud persoane care cer intervenția unei ambulanțe, în timp ce femeile aflate în biserică încearcă să-i vină în ajutor clericului.

Imaginile au surprins momentele de după impact și au început să circule pe internet la scurt timp după producerea accidentului.

Decesul preotului a fost confirmat de conducerea Arhiepiscopiei

În ciuda intervenției persoanelor aflate la slujbă, Patricio Sanchez Molinari a murit. Decesul a fost confirmat de cardinalul Luis Gerardo Cabrera, arhiepiscopul de Guayaquil, prin intermediul unui comunicat.

Vestea a stârnit emoție în comunitatea catolică din Ecuador. Mai multe biserici și instituții de învățământ catolice au transmis mesaje de condoleanțe duminică, exprimându-și regretul față de moartea preotului și transmițând sprijin familiei și celor apropiați.

Accidentul s-a produs în timpul unei slujbe religioase, fără ca participanții să poată anticipa desprinderea crucii.

Cine a fost preotul Patricio Sanchez Molinari

Preotul făcea parte din Congregația Preasfântului Mântuitor, cunoscută sub numele de redemptoriști. Comunitatea misionară catolică a fost înființată în 1732 și desfășoară activități religioase și pastorale.

Patricio Sanchez Molinari se afla la conducerea bisericii „Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, cunoscută și ca Biserica Maicii Domnului a Ajutorului Perpetuu. Lăcașul de cult este situat în zona central-sudică a orașului Guayaquil, cel mai populat oraș din Ecuador.

Moartea sa a provocat tristețe în rândul credincioșilor și al reprezentanților instituțiilor religioase care au transmis mesaje de solidaritate după aflarea veștii.

Înregistrarea tragediei a devenit virală pe internet

Faptul că liturghia era transmisă live pe Facebook a făcut ca accidentul să fie surprins în imagini. Înregistrarea s-a răspândit pe rețelele sociale duminică, la o zi după eveniment, atrăgând atenția utilizatorilor.

Până la momentul relatării, informațiile disponibile indicau că o cruce grea, montată pe peretele bisericii, s-a desprins și l-a lovit pe preot. Cauzele exacte ale producerii accidentului nu au fost precizate în informațiile citate de presa internațională.

Tragedia din Guayaquil a îndurerat comunitatea catolică locală și a readus în atenție circumstanțele dramatice în care se pot produce accidente în timpul unor ceremonii religioase.

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